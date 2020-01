Stasera in Tv: I programmi di lunedì 27 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – La guerra è finita, 1945. All’indomani della Liberazione tornano in Italia gli ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento e, tra questi, ci sono molti bambini. Davide, un ex-ingegnere che fa parte del CLN, in cerca del figlio e della moglie, trova altri ragazzi rimasti soli. Arrivato al Centro Rifugiati scopre che non c’è più posto per loro, né per i ragazzi arrivati con Ben, un ex-ufficiale della Brigata Ebraica, e con Giulia, una pedagogista di buona famiglia che si dà da fare come volontaria.

Rai 2 – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

Rai 3 – Presa Diretta – Emilia Romagna all’ultimo voto, puntata speciale all’indomani del voto per le Regionali in Emilia Romagna. PresaDiretta ha attraversato la regione e ha raccontato in profondità un territorio. Le città e i piccoli paesi, le periferie e i centri storici, le campagne e le fabbriche, per capire le ragioni, i sentimenti e le istanze che la attraversano… in attesa del voto.

Rai Movie – Il duello, Helena, Texas. Una serie di morti misteriose colpisce la città. Sarà un ranger a mettersi sulle tracce dei colpevoli.

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – I Mercenari 3, Terzo film della saga con un grande cast. La squadra si ritrova faccia a faccia con un nemico che pensava di avere già eliminato.

Premium Cinema – Made in Italy, un film di Luciano Ligabue che accompagna la storia con alcuni brani dell’album che ha lo stesso titolo di questa sua terza regia. Riko è sposato con Sara e hanno un figlio già cresciuto che sta cercando la sua indipendenza. Riko lavora anche in una ditta emiliana che confeziona salumi. Qualche volta si concede un’avventura extra coniugale anche se fondamentalmente è un uomo onesto in confronto a tanti altri e in un contesto sociale in cui la precarietà la fa da padrona nei sentimenti, nel lavoro e nel domani…

Iris – Schindler’s list, la storia di Oskar Schindler, industriale di origini ceche che, durante la Seconda Guerra Mondiale cercò di fare fortuna sfruttando il lavoro degli ebrei. Divenuto testimone degli orrori dell’Olocausto, Schindler abbandonò la strada del profitto e cercò di salvare quelle persone di cui lui stesso si era approfittato. La pellicola racconta l’umanissimo processo di “conversione” che portò un uomo come tanti a salvare 1100 ebrei dalla camera a gas.

Altre emittenti

La7 – Speciale Propaganda Live – Elezioni regionali, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro.

Tv8 – Rocky III, in seguito alla vittoria su Apollo Creed, da pugile aggressivo e con l’occhio da tigre, Rocky si trasforma in un uomo da spettacolo, molle e dedito al culto di se stesso. La dolorosa sconfitta che gli infligge Cluber Lang, astro nascente che sprizza energia e voglia di affermarsi da tutti i pori, lo distrugge psicologicamente insieme alla morte del vecchio e fedele manager. Lo aiuterà a rialzarsi, costringendolo a duri allenamenti e ad imparare una nuova tecnica, quella della scherma “negra” e quasi danzante alla Cassius Clay, proprio Apollo Creed, il campione battuto. Rocky ritornerà sul ring…

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – Scappo a casa, Michele si auto definisce “uno stronzetto viziato egoista” che vuole soltanto godersi la vita senza pensieri. Da meccanico calvo e squattrinato, si trasforma sui social in ricco seduttore dalla discutibile moralità, prendendo in prestito le macchine di lusso che entrano in officina all’insaputa dei suoi clienti. Ma ben presto questo pericoloso giochetto si trasformerà in un incubo. Si ritroverà di lì a poco a Budapest, senza documenti ed effetti personali, scambiato dalla polizia per un clandestino…

Fox – Emergence, mistery thriller targato Disney: il capo della Polizia di Long Island, Jo Evans, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa nemmeno chi è.

(Nella foto Propaganda Live)