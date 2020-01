Ascolti tv analisi 27 gennaio: Riondino resiste, Signorini cresce, Porro sfrutta Salvini, Gruber vola con Conte

In access Amadeus fa un picco da 6,5 milioni circa, con Otto e mezzo vicino ai 3 milioni con il premier, Travaglio e Cacciari. Subito dopo Striscia a 6,2 milioni. In prima serata La guerra è finita rimane quasi sempre in testa, col GFVIP a 4,8 milioni alle 22.04 e Porro a 2,2 milioni intervistando il leader della Lega.

In nottata: in seconda serata ha vinto facile GfVIP, che è arrivato vicino al 30% a cavallo dell’una di notte. Bene la parte finale di Speciale Propaganda Live che ha raggiunto Porta a Porta

Cala, puntata dopo puntata (ma oramai manca solo l’ultima), La Guerra è finita. Ieri – lunedì 27 gennaio – la fiction Palomar di Rai1 è atterrata a 4,150 milioni di spettatori con il 17,8%, in calo di sei decimali rispetto a sette giorni prima. E’ cresciuto di quasi un punto, invece, avvicinandosi molto, Alfonso Signorini, alla conduzione di un’edizione del Grande Fratello Vip (ieri a 3,350 milioni e il 19,3%) di cui è evidente la forza dei personaggi e degli autori. Nel periodo in sovrapposizione la fiction con Michele Riondino ha ottenuto 4,1 milioni di spettatori e il 17,8%, mentre il reality è arrivato a 3,930 milioni di spettatori e il 17,1%. In pratica è stata quasi sempre avanti la vicenda ambientata nel dopoguerra, ma poi il reality è passato nettamente in testa nella notte, travolgendo il bilancio post elettorale di Bruno Vespa.

Porro usa Salvini come rampa di lancio

Dietro i primi due hanno corso a lungo affiancati il film action di Italia 1 (I Mercenari 3, con Sylvester Stallone, Jason Staham e altri colossi, a 1,534 milioni e 6,5% di share), e Nicola Porro su Rete4, che proponendo Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Carlo Calenda (su Rete4 Quarta Repubblica a 1,315 mln e 6,3%), ha staccato la concorrenza politica e tematica di Riccardo Iacona su Rai3 (Presa Diretta in calo a 1,156 milioni di spettatori e 4,6%) e Diego Bianchi su La7 (Speciale Propaganda Live 949mila e 5,2%). Il film di Italia 1 ha superato chiaramente la concorrenza più diretta: su Rai2, infatti, il telefilm 911 ha avuto 1,2 milioni di spettatori e il 5,1%.

La curva di ieri: Amadeus domina incontrastato, poi dopo l’interregno momentaneo di Striscia il comando passa a Riondino e Ragonese e quindi ad Alfonso Signorini.

In accesss I Soliti Ignoti ha toccato quota 6,5 milioni di spettatori circa alle 21.29. Nella stessa fascia da registrare il notevole risultato di Otto e mezzo, vicino ai 3 milioni ospitando il premier Giuseppe Conte, e mettendolo a confronto con Marco Travaglio e Massimo Cacciari. Subito dopo Striscia la Notizia ha fatto un picco 6,2 milioni alle 21.32, mentre in prima serata La guerra è finita è rimasto quasi sempre in testa, ma col GFVIP che ha toccato quota 4,8 milioni alle 22.04, più o meno nello stesso momento in cui anche Nicola Porro faceva il suo picco, a 2,2 milioni di spettatori intervistando il leader della Lega. In seconda serata ha vinto facile GfVIP, che è arrivato vicino al 30% a cavallo dell’una di notte.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Otto e mezzo)