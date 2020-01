Ascolti tv 16 gennaio digital e pay: Masterchef si conferma. Papi vola ancora in access

Ascolti tv sulla pay: in luce il talent

C’era la Coppa Italia su Rai2, giovedì 16 gennaio, con Parma-Roma che ha ottenuto 2,2 milioni di spettatori e l’8,9% ed ha appassionato anche il target Sky. Così la tenuta non era affatto scontata – considerata la predilezione per il calcio diffusa tra il pubblico della pay – per la nuova puntata della nuova edizione di MasterChef Italia con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda ieri dalle 21.15 su SkyUno ed ospite lo chef stellato Lino Scarallo. Sono rimasti in 14 al talent culinario – che ieri ha eliminato Domenico e Andrea – ed ha riscosso 821 mila spettatori con il 3,5% di share. In particolare Su Sky Uno il primo episodio ha avuto 872mila spettatori (3,4%) ed il secondo 773mila spettatori (3,7%). Includendo i passaggi su Sky Uno+1, le repliche e l’on demand, il risultato è stato di 981mila spettatori, con 1,069 milioni di spettatori e il 3,35% di share per il primo episodio e 893mila spettatori con il 3,68% di share per il secondo.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti. Vince Tv8 davanti a Rai Premium

Su Tv8 Innocenti bugie ha riscosso 512mila spettatori con il 2,2%. Su Rai Premium La ragazza della scogliera ha ottenuto 379mila spettatori con l’1,9%. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 358mila spettatori con l’1,4%. Su Rai Movie Il medico di campagna ha totalizzato 337mila spettatori con l’1,3%. Su Iris Un mondo perfetto ha conseguito 328mila spettatori con l’1,5%. Su 20 The nice guys ha attratto 297mila spettatori con l’1,2%. Su Nove Clandestino ha raccolto 281mila spettatori con l’1,2%. Sul Real Time Rivelo ha totalizzato 217mila spettatori con lo 0,8%. Su La5 Grande Fratello Vip ha conquistato 215mila spettatori con l’1,2%. Su Top Crime Il commissario Claudius Zorn ha convinto 141mila spettatori con lo 0,6%. Su RaiStoria Il genio del Rinascimento a 130mila e 0,5%. Su La7d Grey’s Anatomy a 111 mila e 0,4%.

In access Papi vola anche con Amadeus in pista

Su Tv8 Guess my age a 743mila e 2,9%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 389mila spettatori con l’1,5%.

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 523mila e 2,4%.

Su TV8 Vite da Copertina 174mila spettatori con l’1,4%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi 222mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di MasterChef)