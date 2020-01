Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 16 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 16 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Don Matteo, Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, fa i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro.

Rai 2 – Parma – Roma, Rai Sport Parma. Calcio, Coppa Italia 2019-2020: Parma-Roma – Ottavi di Finale Telecronaca di Luca De Capitani e Mario Somma Interviste a bordo campo di Amedeo Goria e di Stefania Pirozzi

Rai 3 – Stati Generali, conduce Serena Dandini Un programma di Serena Dandini,Valentina Amurri,Paola Cannatello, Dario Sardelli scritto con Gero Arnone,Giacomo Cannelli, Federica Cacciola,Ivan Cotroneo, Alessandro Rossi a cura di Silvia Caputi Produttore esecutivo Beatrice Serani Mara Querenghi Regia di Caterina Pollini

Rai Movie – Il medico di campagna, quando si ammalano, gli abitanti di una località di campagna possono contare su Jean-Pierre Werner, il medico che li ascolta, li cura e li rassicura giorno e notte, 7 giorni su 7. Tuttavia, anche i dottori si ammalano e quando succede Jean-Pierre viene assistito da Nathalie Delezia, una nuova dottoressa giunta in ospedale che dovrà adattarsi alla nuova vita. Ma soprattutto Nathalie dovrà sostituire colui che è convinto di non poter essere assolutamente rimpiazzato.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – Cado dalle nubi, film che segna l’esordio cinematografico di Checco Zalone. Le strampalate peripezie di Checco, che fugge dalla Puglia per realizzare le sue aspirazioni canore.

Italia 1 – Batman V Superman, mentre Batman e Superman si dichiarano guerra, una nuova minaccia emerge, mettendo a repentaglio la sopravvivenza del genere umano.

Iris – Un mondo perfetto, i premi Oscar Clint Eastwood e Kevin Costner in un thriller ricco di suspence sulla caccia ad un evaso che ha preso in ostaggio un bambino.

Premium Cinema – Red 2, l’ex agente speciale CIA Frank Moses riunisce la sua improbabile squadra di agenti segreti allo scopo di rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso. Per riuscire nell’impresa, dovranno sopravvivere a un esercito di implacabili assassini, spietati terroristi, nonche’ incontrollati ufficiali governativi desiderosi di accaparrarsi quest’arma di ultima generazione. È il sequel del film del 2010 Red, tratto dall’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Innocenti bugie, film tra azione e commedia con protagonisti Cameron Diaz e Tom Cruise, che si ritrovano insieme sul set dopo “Vanilla Sky”. La vita di June Havens (Cameron Diaz) procede tranquilla fino a quando la donna non incontra il misterioso Roy Miller (Tom Cruise). Lui, bello e affascinante, si rivela ben presto una spia internazionale e finirà per trascinare la povera June in una rocambolesca avventura intorno al mondo…

Nove – Clandestino, David Beriain, il documentarista spagnolo tra i massimi esponenti europei del giornalismo d’inchiesta, che con la sua serie Clandestino indaga da anni sui meccanismi e i codici dei più grandi cartelli del narcotraffico mondiale, intervistando i diretti protagonisti.

Sky Cinema 1 – Regression, il detective Bruce Kenner, poliziotto di una cittadina del Minnesota, si sta occupando di un caso molto delicato: la giovane Angela Gray accusa il padre John di averla molestata. Ben presto, l’uomo ammette la sua colpa, ma dice anche di non ricordare nulla. Per questo motivo, Kenner chiede l’intervento di uno psicologo, il dottor Raines, che grazie al metodo dell’ipnosi regressiva ha il compito di aiutare John a portare alla luce i suoi ricordi. Insieme a questi, però, verranno a galla anche altre verità…

Fox – Mayans M.C., spin-off di ‘Sons of Anarchy’, con le storie di un club di motociclisti che si muove tra violenza e lotte di potere. Il Mayans Motorcycle Club scopre una talpa nel suo interno.

(Nella foto I giocatori del Parma)