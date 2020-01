Torna Stracult live show su Rai2: stasera si parla di Hammamet con Pierfrancesco Favino e Paolo Rossi

Tra gli ospiti Paolo Rossi e Marina Rei. Al via una nuova rubrica dedicata a Federico Fellini con Tatti Sanguineti

Prima puntata del 2020 per Stracult live show, giovedì 16 gennaio alle 23.30 su Rai2. Il programma condotto da Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti inizierà il nuovo anno con una novità che ci accompagnerà per cinque settimane: una nuova rubrica affidata a Tatti Sanguineti per omaggiare il maestro del cinema italiano Federico Fellini, in occasione dell’anniversario dei 100 anni dalla sua nascita, che ricorrerà il prossimo 20 gennaio.

Si parlerà poi del film Hammamet di Gianni Amelio con interviste al regista e al protagonista Pierfrancesco Favino, e con Paolo Rossi, che al tavolo rosso ricorderà la satira degli anni ’90 su Bettino Craxi e gli altri politici dell’epoca. Tornerà ospite in studio anche Vito Molinari, regista storico Rai, che ci riporterà alla memoria i suoi Caroselli, mentre Marina Rei, ospite musicale, presenterà il suo nuovo singolo Per essere felici. Si esibirà, in chiusura di puntata, la performer Albadoro Gala.

(Nella foto Pierfrancesco Favino)