Rossella Costa, Masterchef 9: Mi ha sorpreso Bruno Barbieri, è severo ma ha un cuore d’oro

Non solo Nunzia Borrelli. Ancheha dovuto lasciare anzitempo la cucina di Masterchef 9 . Fatale per lei il, che ha puntellato una vecchia regola del cooking show di Sky prodotto da: un conto è cucinare da casa, tenendo a freno le insicurezze, un altro conto è farlo con la fregola delle telecamere e gli occhi dei giudici puntati addosso.

Come commenta l’eliminazione?

Mi sono ritrovata davanti a un assemblaggio di ingredienti complicato. I giudici hanno deciso in base al loro palato, ma io ci ho messo del mio nel non risultare brillante. Possiamo dire che mi sono suicidata.

Si aspettava di uscire così presto?

A essere sincera, speravo di entrare tra i primi dieci, ma non recrimino. Accetto il verdetto.

Si stanno creando, come spesso accade, diverse fazioni tra voi concorrenti?

Fino a oggi avete visto due gruppi particolarmente affiatati. Io mi sono trovata bene con Luciano, Milenys, Nunzia, Annamaria, Giada.

Un commento sui giudici?

Mi ha colpito Chef Barbieri. Severo e esigente all’apparenza, ha un animo buono, dispensa parole di conforto ed è sempre propenso a dare una mano al concorrente in difficoltà.

Sogni nel cassetto?

Voglio aprire un mio ristorantino. Pochi posti, uno spazio piccolo, con un arredamento molto curato, in stile inglese.

Gabriele Gambini

(nella foto Rossella Costa)