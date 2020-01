Ascolti tv analisi 15 gennaio: Signorini vola processando Salvo. Juve batte l’Inter, ma non il GF

Ascolti seconda serata: Il Gf Vip nella notte domina incontrastato. La Sciarelli batte Bruno Vespa con Matteo Renzi

Vittoria bianconera troppo facile, Signorini rimonta e sorpassa il calcio

La Juve per una volta non ha vinto la partita dei meter. Su Rai1 Juventus-Udinese di Coppa Italia, arrisa facilmente dai bianconeri per quattro a zero, ha conquistato 4,731 milioni di spettatori e il 18,3% di share, con il primo tempo a 5,263 milioni ed il 19,91% ed il secondo tempo a 4,192 milioni ed il 16,52%. L’incontro della sera prima Inter-Cagliari, sempre gli ottavi di finale del torneo, vinta facilmente dai nerazzurri per quattro a uno, aveva conquistato 4,232 milioni di spettatori e il 16,3% di share, con il primo tempo a 4,7 milioni ed il 17,54% ed il secondo tempo a 3,770 milioni ed il 15,01%.

Ieri però – mercoledì 15 gennaio – dall’altra parte della barricata c’era Grande Fratello Vip. La trasmissione con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti, il caso delle sorprendenti dichiarazioni sessiste di Salvo Veneziano (immediatamente eliminato dal gioco) in primo piano, ha avuto 3,4 milioni e il 20,23% tra le 21.49 e le 25.03. Ma soprattutto – e questo emerge guardando il grafico delle curve di ascolto generaliste – il reality ha sorpassato chiaramente la partita dei bianconeri per gran parte del periodo in sovrapposizione, sfiorando i 5 milioni nella fase delle scuse del concorrente siracusano e poi in quella in cui gli altri tre ex gieffini coinvolti, sono stati messi sulla graticola dal conduttore. Senza contare che cavalcando lo stesso caso, subito prima, Striscia la Notizia aveva raggiunto 6,5 milioni alle 21.35.

Sciarelli batte l’Amica Geniale ed il battesimo di IGT

Dietro le ammiraglie ha fatto bene Rai3. Chi l’ha visto?, infatti, ha conquistato 1,9 milioni di spettatori e l’8,81%. Buona è stata pure la difesa di Rai2, con la replica de L’amica geniale a 1,7 milioni di spettatori e il 7,1% di share.

Appena dietro la seconda rete è arrivata la produzione originale di Milano Santa Giulia. Su Tv8 la prima puntata di Italia’s Got Talent ha avuto 1,366 milioni di spettatori ed il 5,9% di share; lo stesso show su SkyUno ha raccolto 245mila spettatori di flusso e l’1%, per un totale complessivo di oltre 1,6 milioni di spettatori ed il 7% circa di share. Molto staccate sono arrivate tutte le altre proposte, due film by Cologno e Andrea Purgatori su La7: su Italia 1 Transformers4 si è fermato a 1,072 milioni e il 5,4%, su Rete4 Inside Man ha conseguito 944mila spettatori e il 4,4%, mentre Atlantide parlando di mafia e Tommaso Buscetta ha riscosso 524mila spettatori e il 3%.

(Nella foto un momento di Juve-Udinese)