Ascolti Tv 15 gennaio tutti i dati: Juve-Udinese 4,7 milioni (18,3%), GFVIP 3,4 mln (20,2%). Signorini avanti in sovrapposizione

Su Rai1 ascolti Coppa Italia 4,731 milioni e 18,3%. Su Canale5 Grande Fratello Vip 3,4 milioni e 20,2%. Su Rai3 Chi l’ha visto? 1,9 mln e 8,8%. Su Rai2 L’amica geniale 1,7mln e 7,1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,366mln e 5,91%. Su Italia1 Transformers4 1,072 mln e 5,4%. Su Rete4 Inside Man 944mila e 4,4%. Su La7 Atlantide- Our Goodfather 524mila e 3%.

Ascolti, dinamiche: la partita della Juve in testa fino alle 21.16, poi avanti Striscia e quindi Il GfVip con il ‘processo’ a Salvo Veneziano e agli altri tre ex storici

Il contesto: Juventus-Udinese, GF Vip, l’Amica geniale in replica, Sciarelli e Purgatori, due film, Italia’s Got Talent

Alcune croccanti offerte nella serata tv di mercoledì 15 gennaio, con in primo piano l’esordio della nuova stagione di Italia’s Got Talent su Tv8 (a 1,366 milioni e 5,1%) e su SkyUno (245mila e 1% con la prima emissione). Su Rai1 c’era la partita di Coppa Italia, Juventus-Udinese e si confrontava con Grande Fratello Vip su Canale5. Su Rai2 c’era la replica della fiction L’amica geniale, mentre su Italia1 andava in onda il film fantasy action Transformer4 – L’era dell’estinzione. Sulla terza rete c’era Chi l’ha visto? e su Rete 4 c’era il titolo drammatico Inside Man. Su La7, infine, c’era la puntata di Atlantide incentrata su Tommaso Buscetta e il fenomeno mafioso.

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: la Coppa Italia fa più ascolti, il Gf Vip avanti in sovrapposizione, poi Sciarelli, L’Amica Geniale e IGT

Su Rai1 Juventus-Udinese di Coppa Italia, vinta facilmente dai bianconeri per quattro a uno, ha conquistato 4,731 milioni di spettatori e il 18,3% di share, con il primo tempo a 5,263 milioni ed il 19,91% ed il secondo tempo a 4,192 milioni ed il 16,52%. In seconda serata Porta a Porta con Matteo Renzi ospite di Bruno Vespa, ha ottenuto 1,1milioni di telespettatori e 6,53% e 624mila e 6,88%.

Su Canale 5 la nuova puntata di Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini alla conduzione, Pupo e Wanda Nara tra gli opinionisti, il caso di Salvo Veneziano in primo piano e nella squadra iniziale dei famosi reclusi Barbara Alberti, Adriana Volpe, Pago, Michele Cucuzza, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini, Antonella Elia, Fabio Testi, Paolo Ciavarro, Antonio Zequila, Rita Rusic, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana, Ivan Gonzalez, Licia Nunez, Andrea Denver, Elisa de Panicis, ha avuto 3,4 milioni e il 20,23% tra le 21.49 e le 25.03. Quindi per GF Vip Night 1,4 mln e 25,1% e per Gf Vip Live 784mila e 16,8%.

Su Rai Tre per la nuova puntata del nuovo anno di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli alla conduzione 1,9 milioni di spettatori e 8,81% dopo la presentazione a 1,896 milioni e 7,11%. Quindi per Linea Notte 556mila e 6,57%.

Su Rai2 la replica della fiction L’amica geniale, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace, ha ottenuto 1,7 milioni di spettatori e il 7,1% di share. Quindi per Improvviserai con Ale e Franz protagonisti, 430mila e 3,5%.

Su Italia 1 per il film action Transformer4 – L’era dell’estinzione, con Mark Wahlberg, Stanley Tucci, 1,072 milioni di spettatori e 5,4%; quindi per Blade, 356mila e 6,42%.

Su Rete 4 per la pellicola drammatica Inside Man, con Denzel Washington, Jodie Foster, Clive Owen e Christopher Plummer, 944mila spettatori e 4,35% di share. Quindi per Regole d’onore 243mila spettatori e 3,63% di share.

Su La7 Atlantide Presenta Padrini e pentiti con Andrea Purgatori alla conduzione e i contenuti del docufilm Our Godfather: La vera storia di Tommaso Buscetta, nonché l’intervista al pm Nino Di Matteo, 524mila spettatori e 3%. Quindi per TgLa7 Notte, 108mila e 2%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,630 milioni di spettatori e il 20,96%, L’Eredità ha riscosso 5,271 milioni di spettatori ed il 25%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,9 milioni di spettatori (16,9%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4 milioni di spettatori ed il 19,25%. Su Rai3 Tg3 a 2,048 milioni e 10,56%; TgR 2,547 milioni e 11,64%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 951mila e 4,15%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti

Per il Tg1 5,7 milioni di spettatori ed il 24,22%. Su Canale 5 per il Tg5 4,682 milioni e 19,56% di share. Su La7 TGLa7 1,261 milioni di spettatori e 5,3%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: la partita avanti fino al 30°

Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 5,233 milioni di spettatori con uno share del 19,8%. Su Rai Due per il Tg2 1,6 milioni e 6,33%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Laura Tecce, Giovanni Toti, 1,1 milioni e 4,21%; su Rai3 per Nuovi Eroi 1,490 milioni e 6%, per Un posto al sole 1,886 milioni e 7,18%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Maria Giovanna Maglie, Lamberto Dini, Alessandro Sallusti, Antonio Caprarica, Giorgio Mulè, ha ottenuto 1,455 milioni e 5,75% e 1,354 milioni e 5,11%. Su La7 per Otto e mezzo, con Marco Travaglio e Giancarlo Giorgetti ospiti di Lilli Gruber, 1,582 milioni e 6,1%.

(in apertura Grande Fratello Vip, ieri su Canale 5)