Ascolti Tv 14 gennaio tutti i dati: Inter-Cagliari 4,2 milioni, New Amsterdam 2,4, La pupa e il secchione 2,1. Floris leader dei talk

Ascolti tv, dinamiche: Striscia batte Inter-Cagliari, poi la partita precede New Amsterdam e Ruffini (in calo contenuto). Dalle 23 al comando il format di Italia1 con lo zapping dal calcio

Il contesto: la partita di Coppa Italia, una serie tv al rientro, La pupa ed il secchione, i tre talk politici, un film su Rai2.

Un martedì anomalo, causa Coppa Italia, quello del 14 gennaio. Su Rai1 c’era la partita Inter-Cagliari e si confrontava con il telefilm drammatico e ospedaliero in prima tv su Canale 5, New Amsterdam2. La griglia prevedeva poi su Rai2 il film Amore, cucina e curry, mentre parlavano di politica e attualità Mario Giordano (Fuori dal coro su Rete4), Giovanni Floris (DiMartedì su La7) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3). Molto atteso alla verifica della seconda puntata era su Italia 1 La pupa ed il secchione e viceversa. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

Ascolti tv graduatoria: Inter-Napoli, New Amsterdam, La Pupa ed il secchione, il film di Rai2 in fila

Su Rai1 Inter-Cagliari di Coppa Italia, vinta facilmente dai nerazzurri per quattro a uno, ha conquistato 4,232 milioni di spettatori e il 16,3% di share, con il primo tempo a 4,7 milioni ed il 17,54% ed il secondo tempo a 3,770 milioni ed il 15,01%. In seconda serata Porta a Porta ha ottenuto 785mila telespettatori e 4,92% e 658mila e 7,18%.

Su Canale 5 il telefilm drammatico in prima tv New Amsterdam2, con Ryan Eggold protagonista, ha riscosso 2,434 milioni di spettatori ed il 12% di share nella media dei tre episodi. Quindi per Station19 587mila spettatori e 7,86% di share e 348mila spettatori e 7,55%.

Su Italia 1 il format La pupa ed il secchione e viceversa con Paolo Ruffini alla conduzione, Francesca Cipriani in supporto, e Giorgio Mastrota, Alessandra Mussolini, Aurora Staltieri e Michele Mirabella ospiti, e poi tante coppie ‘male’ assortite alla prova (ieri fuori Genna e Mariano), dalle 21.37 alle 24.19 ha intrattenuto 2,178 milioni di spettatori con l’11% dopo la presentazione a 1,6 milioni e 6,81%. Quindi per IeneYeh è stato visto da 542mila spettatori (8,6%).

Su Rai2 per il film Amore, cucina e curry, con Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte Le Bon, 1,576 milioni e 6,74%. Per Il Molo Rosso 284mila e 3,75% di share.

Ascolti tv talk show: Floris va forte con Favino e stacca Giordano (Meloni) e Berlinguer (Di Maio), appaiati dietro

Su La7 per la seconda puntata del 2020 di DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Pierfrancesco Favino, Pierluigi Bersani, Piercamillo Davigo, Ilaria D’Amico, Myrta Merlino, Pietro Senaldi, Fabrizio Roncone, Stefano Bonaccini, Mattia Santori, Elsa Fornero, Carlo Calenda, Michele Martone, Claudio Cerasa, Don Fortunato, Elena Donazzan, Marta Fana, Alessandro Sallusti, Paola Tommasi, Francesco Specchia, Enrico Zanetti, Irene Tinagli, Giulia Garbi, Emmanuela Bertucci, Marcello Sorgi, Marco Damilano, con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,460 milioni di spettatori e 6,7% dalle 21.20 alle 23.57. Quindi per DiMartedì Più, 493mila e 6%. TgLa7Notte 251mila e 4,66%.

Su Rete 4 per la trasmissione Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione e tra gli ospiti Giorgia Meloni, Gianluigi Paragone, Maria Giovanna Elmi, Taylor Mega, Asia Gianese, Maria Giovanna Maglie, Claudia Fusani, 1,094 milioni di spettatori e 5,6% di share dalle 21.32 fino alle 24.27, dopo la presentazione a 934mila e 3,49% e con la coda a 401mila e 5,34%. Quindi per Miliardi 188mila e 3,88%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, Luigi Di Maio in apertura, Mauro Corona immancabile e in menù anche Jasmine Cristallo, Massimo Giannini, Lucia Borgonzoni, Matteo Richetti, Laura Boldrini, Maurizio Belpietro, 1,084 milioni di spettatori e il 5,1% dalle 21.30 alle 23.59 dopo l’apertura a 1,059 milioni e 3,95%. Quindi per Linea Notte 336mila e 4,24% di share.

Ascolti tv preserale: Insinna batte Bonolis

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,772 milioni di spettatori e il 21,57%, L’Eredità ha riscosso 5,517 milioni di spettatori ed il 26,25%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,156 milioni di spettatori (18,5%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,2 milioni di spettatori ed il 20,48%. Su Rai3 Tg3 a 2 milioni e 10,46%; TgR 2,680 milioni e 12,23%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 972mila e 4,21%.

Per il Tg1 5,977 milioni di spettatori ed il 24,93%. Su Canale 5 per il Tg5 4,7 milioni e 19,25% di share. Su La7 TGLa7 1,292 milioni di spettatori e 5,3%.

Ascolti tv access prime time: Bene Gruber con Lamorgese e Cacciari, ma anche Palombelli con Gori

Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,192 milioni e 19,4% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,574 milioni e 6%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Alessandro Barbera, Francesco Vitale e Antonio D’Amato, 1,1 milioni e 4,1%; su Rai3 per Nuovi eroi 1,292 milioni e 5,12%, per Un posto al sole 1,8 milioni e 6,8%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Giorgio Gori, Giampiero Mughini e Stefano Zecchi tra gli ospiti, 1,480 milioni spettatori e 5,7% di share e 1,353 milioni e 5%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Luciana Lamorgese e Massimiliano Cacciari tra gli ospiti, 1,8 milioni e 6,76%.

Emanuele Bruno

(In apertura Inter-Cagliari, ieri su Rai1)