Ascolti tv 12 gennaio digital e pay: in luce Caressa e Roma-Juve su Sky, Real-Atletico su Nove

Ascolti tv Serie A: alle 18.00 Verona-Genoa a 496mila e al 2,5%

Cinema, format e calcio della Serie A tra le opzioni alternative alle generaliste più accese di domenica 12 gennaio 2020. In tema calcio, alle 12.30 su Dazn1 Udinese-Sassuolo ha conseguito 246mila spettatori ed 1,5%. Alle 15.00 su Sky i match del primo pomeriggio hanno conseguito 760mila spettatori ed il 4,8%. Alle 18.00 Verona-Genoa ha avuto 496mila spettatori e il 2,5%.

In prima serata Olimpico al top

Infine alla sera il match clou di Serie A su Sky, Roma-Juventus, vinto in trasferta dai bianconeri per due a uno è prevalso chiaramente su Rai2 e Italia1. L’incontro – caratterizzato dagli incidenti a Nicolò Zaniolo e Merih Demiral – ha riscosso ha riscosso 2,3 milioni e il 9,1% di share (2,4 milioni e il 9,6% al netto dell’intervallo). In alto anche gli ascolti di Sky Calcio Club, con 1 milione 167 mila spettatori medi per la prima parte, quando sono arrivate le notizie sulle condizioni dei due calciatori infortunatisi.

Tra le digital free vince Barbieri versione hospitality

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel a quota 598mila spettatori con il 2,4%. Su Giallo Profiling a 549mila e 2,3%. Su Iris Nemico pubblico a 460mila e 2,1%. Su Rai4 Inconceivable 413mila e 1,7%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi a 367mila e 1,4%. Su 20 Act of valor a 343mila spettatori e 1,4%. Su Rai Premium Il cantante mascherato a 316mila spettatori e 1,4%. Su RaiMovie Truman un vero amico a 293mila e 1,2%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 216mila spettatori con lo 0,9%. Su La5 Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 361mila spettatori con l’1,4%. Su La5 Grande Fratello Vip Live 161mila spettatori con lo 0,9%. Su La7d Grey’s Anatomy 120mila e 0,5%. Su Rai Gulp Hotel Transylvania 2 112mila spettatori con lo 0,4%.

Su Nove la SuperCoppa di Spagna vinta dal Real Madrid sull’Atletico ai calci di rigore a 745mila e 3,1% dalle 19.00 alle 21.42.

Al mattino vola Rai Sport

Su Rai Sport la Coppa del Mondo di Sci Femminile, in onda dalle 9.13 alle 12.55 a 382mila spettatori e 3,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Roma-Juve)