Ascolti Tv 12 gennaio tutti i dati: Sole a catinelle 3,1 milioni, Il mondo sulle spalle 2,7, Roma-Juve 2,4 (Sky), Fazio 2,1, L’uomo d’acciaio 1,6

Ascolti, dinamiche: dalle 21.40 passa in testa Zalone e ci rimane fino al termine, poi avanti la replica di Beppe Fiorello, quindi il tavolo di Fazio e la DS

Contesto: quattro film, una fiction in replica, Fazio, Giletti, Roma-Juve sulla pay

Tornava il grande calcio la sera di domenica 12 gennaio, con un drammatico match (anche per gli infortuni di Demiral e Zaniolo) di vertice, Roma-Juventus (a 2,3 milioni e 9,1% su Sky, al netto dell’intervallo a 2,4 milioni e 9,6%), in una serata con tante repliche. In prime time questa l’offerta delle ammiraglie: al secondo passaggio su Rai1 c’era Beppe Fiorello con Il mondo sulle spalle alle prese con Sole a catinelle su Canale5. Le altre? Su Rai2 c’era il rientro di Che tempo che fa e c’era poi quello di Massimo Giletti su La7 con Non è l’Arena. In griglia, infine, altri tre film oltre a Checco Zalone: su Italia1 l’action L’uomo d’acciaio, su Rai3 il drammatico Detroit, su Rete 4 Il ragazzo della porta accanto. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Sole a Catinelle batte Il Mondo sulle spalle, Roma-Juve, Che tempo che fa

Su Canale 5 per il nuovo passaggio del film Sole a catinelle, con Checco Zalone, Robert Dancs, Miriam Dalmazio, Aurore Erguy nel cast, 3,1 milioni e 12,6% (2,787 milioni e 12,2% nel precedente passaggio a ottobre); quindi per E fuori nevica!, 1,1 milioni e 9%.

Su Rai Uno il secondo passaggio del film tv Il mondo sulle spalle, diretto da Nicola Campiotti, con Giuseppe Fiorello, Sara Zanier, Andrea Pennacchi, Stefano Rossi Giordani, Alberto Basaluzzo e Gianluca Gobbi, ha ottenuto 2,776 milioni e 11,94% di share. Quindi per Speciale Tg1 565mila e 5,4%.

Da Fazio stavolta va forte il Tavolo

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto (infortunata e in collegamento) e Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli intervistati Mara Carfagna, Piero Angela, Vincenzo Mollica, Ilary Blasi, Annalisa e Rkkomi, Enrico Brignano, Paolo Fox, ha conquistato 2,177 milioni di spettatori e 8,7% con la prima parte dalle 21.05 alle 22.55; poi avendo al Tavolo fino alle 23.40 il gruppo con Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, ha ottenuto 1,965 milioni e 10,69%. Per La domenica sportiva 903mila spettatori e 9,84%. L’altra Ds a 217mila e 4,86%.

Su Italia 1 per il film L’uomo d’acciaio, diretto da Zack Snyder e interpretato da Henry Cavill, Amy Adams, 1,594 milioni di spettatori e 7,3%; quindi per Operazione U.N.C.L.E., 356mila e 5,52%.

Giletti supera Italia 1 nella fase ‘meloniana’

Su La7 per la prima puntata del 2020 di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione e tra gli ospiti Giorgia Meloni, Gad Lerner, Nunzia De Girolamo, Daniela Santanché, Luca Telese, Peter Gomez, Alessandro Cecchi Paone, Rita Dalla Chiesa, Pietrangelo Buttafuoco, Raffaele Morelli, Hoara Borselli, Antonio Caprarica, Salvatore Barbagallo, Marco Polimeni, Alfonso Sabella, 1,133 milioni di spettatori e 5,8% dalle 20.36 alle 24.54. Quindi per TgLa7 Notte 225mila e 4,1%.

Su Rete 4 il titolo drammatico Il ragazzo della porta accanto, con Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Kristin Chenoweth, Bailey Chase ha conseguito 921mila spettatori e il 3,9% di share. Quindi per Pressing Serie A, 501mila spettatori e 4,59% di share.

Su Rai Tre la pellicola Detroit, con Will Poulter, Hannah Murray, Jack Reynor, John Boyega, ha ottenuto 621mila spettatori e il 2,73%. Per Tg3 Mondo 300mila e 2,77%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna molto avanti su Bonolis

Su Rai 1 per L’Eredità 3,640 milioni e 18,55% e 5,3 milioni e 24,14%. Su Canale 5 per Avanti il primo! 2,694 milioni e 13,97%, per Avanti un altro! 3,765 milioni e 17,37%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,179 milioni e 10,49%; per il Tgr 2,741 milioni e 12,2%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 987mila e 4,6%. Su Rai2 Novantesimo Minuto 1,1 milioni e 5,4% e Che tempo farà 1,037 milioni e 4,46%.

Alle 20.00 questi gli ascolti: Tg1 avanti circa 6 punti

Per il Tg1 5,565 milioni di spettatori ed il 23,39%; per il Tg5 4,234 milioni di spettatori ed il 17,64%, per il Tg La7 1 milione di spettatori ed il 4,2%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus avanti quasi 10 punti

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,453 milioni e 20,99% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 3,054 milioni e 11,9% di share. Su Rai2 per il Tg2 1,627 milioni e 6,43%. Su Rai3 per Che ci faccio qui 1,092 milioni di spettatori e 4,28%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,150 milioni e 4,6% e 1,052 milioni e 4%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di Sole a catinelle, ieri su Canale5)