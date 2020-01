Ascolti tv analisi 12 gennaio: Tolo Tolo e gli infortuni di Littizzetto e Zaniolo influenzano i meter

In access I Soliti Ignoti a 6 milioni alle 21.29. Poi ha dominato la scena in lungo e largo Checco Zalone, davanti a Beppe Fiorello e Che tempo che fa, ma con le Altre al 50% di share grazie a Roma-Juve sulla pay (picco da 10%). In seconda serata La Domenica Sportiva ha superato E Fuori Nevica, poi divenuto leader notturno.

Ascolti day time: Venier al 18,7% nella prima parte, D’Urso al 14,7% più tardi contro la Fialdini al 12,5% e con Kilimangiaro sopra il 10%

Zalone fa meglio, pur all’ennessimo passaggio di Sole a Catinelle

La sfida delle repliche in onda sulle ammiraglie – domenica 12 gennaio – l’ha vinta Canale5, mentre con Luciana Littizzetto infortunata, Fabio Fazio non ha potuto approfittare della relativa debolezza delle trasmissioni di Rai1 e Canale 5, soffrendo anche lui per il super match di Serie A in onda su Sky.

Sull’ammiraglia di Cologno, sfruttando il passaggio nelle sale di Tolo Tolo, il nuovo on air di Sole a Catinelle con Checco Zalone protagonista, ha riscosso 3,1 milioni di spettatori e il 12,6% di share. In onda già lo scorso ottobre, senza l’effetto cinema, la pellicola dell’artista pugliese aveva riscosso 2,787 milioni e il 12,2%. Zalone ha così regolato il film tv sociale di Beppe Fiorello: il secondo passaggio de Il mondo sulle spalle ha ottenuto 2,776 milioni e 11,94%.

Sky dietro le ammiraglie

Sul terzo gradino del podio si è installata saldamente Sky. Roma-Juventus, vinta dai bianconeri per due a uno, ma purtroppo caratterizzata dagli incidenti a Merih Demiral e Nicolò Zaniolo, ha riscosso 2,3 milioni e il 9,1% di share (2,4 milioni e il 9,6% al netto dell’intervallo) facendo meglio di Fazio.

Su Rai2 Che tempo che fa, con Mara Carfagna, Piero Angela, Vincenzo Mollica e Ilary Blasi tra gli ospiti ha conquistato 2,177 milioni di spettatori e 8,7% con la prima parte e quindi con la forte fase del Tavolo 1,965 milioni e il 10,69%.

Fazio ha quindi fatto meglio del fantasy action di Italia 1 (L’uomo d’acciaio a 1,594 milioni di spettatori e il 7,3%), mentre è rimasto stabile sulle prestazioni precedenti alle vacanze Massimo Giletti. Su La7 la prima puntata del 2020 di Non è l’Arena, con Giorgia Meloni in apertura e Gad Lerner, Nunzia Girolamo, Daniela Santanché, Luca Telese, Peter Gomez, Alessandro Cecchi Paone, Rita Dalla Chiesa, Pietrangelo Buttafuoco, Raffaele Morelli, Hoara Borselli, Antonio Caprarica tra gli ospiti, ha conseguito 1,133 milioni di spettatori e il 5,8%. In coda molto lontani dai primi sono arrivati i film di Rete 4 e Rai3: Il ragazzo della porta accanto con Jennifer Lopez protagonista ha riscosso 921mila spettatori e il 3,9% di share; Detroit ha avuto 621mila spettatori e il 2,73%.

Mara vince facile

In day time, al pomeriggio, Mara Venier ha puntato su Sanremo e poi su Eleonora Daniele e Stefania Craxi, mentre Barbara D’Urso ha dato spazio a Nina Moric e tanti altri ospiti e storie. Rai1 ha vinto contro le soap di Canale5, mentre il salotto dell’ammiraglia di Cologno è andato più forte delle offerte di Viale Mazzini. Su Rai1 Domenica In ha riscosso il 18,7% nella prima parte e il 17,2% nella seconda. Subito dopo Francesca Fialdini con Da Noi – A Ruota Libera ha conseguito il 12,5%. Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha riscosso il 7,7% e Quelli che il Calcio…l’8,8%. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha fatto il 6,5% di share, mentre Kilimangiaro il 5,9% e il 10,1% Su Canale 5 Domenica Live ha raccolto il 14,7% e il 12%.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve di tutte le principali emittenti generaliste dice che in access I Soliti Ignoti ha fatto un picco da 6 milioni alle 21.29. Poi dalle 21.45 in avanti ha dominato la scena in Sole a catinelle, a 3,9 milioni alle 21.51, e nel finale capace di raggiungere il 15%. Poi è passato al comando dalle 23.00 il finale del film tv di Beppe Fiorello (15% alle 23.23), quindi il tavolo faziano (12,8% alle 23.34). In seconda serata La Domenica Sportiva ha superato E Fuori Nevica, poi divenuto leader notturno. Giletti ha fatto un picco del 7% con Giorgia Meloni on stage.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento topico di Che tempo che fa)