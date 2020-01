Stasera in Tv: cosa vedere domenica 12 gennaio 2020

Su Rai 1 “Il mondo sulle spalle”, su Rai 2 “Che tempo che fa”, su Rai 3 “Detroit”, su Rete 4 “Il ragazzo della porta accanto”, su Canale 5 “Sole a catinelle”, Su Italia 1 “L’uomo d’acciaio”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, su Nove “Deal with it”, su Sky Cinema “Amici come prima”, su Fox “The Big Bang Theory.”, su Premium Cinema “La mummia” su Iris “Alexander”, su Rai Cinema “Incontri proibiti”

I programmi di stasera in tv di 12 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Il mondo sulle spalle, ispirato alla storia di Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, “Il mondo sulle spalle” è il racconto di un eroe di ogni giorno. Di un uomo che, come tutti, sa di dover combattere una battaglia quotidiana per difendere le cose che gli stanno a cuore – il lavoro, la famiglia, il futuro – senza perdere mai la speranza e la fiducia nel domani

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Detroit, Luglio 1967, le comunità nere si rivoltano contro la polizia bianca: il risultato sarà una settimana di guerriglia urbana che metterà a ferro e fuoco le strade di Detroit. La polizia protetta dal suo distintivo-scudo farà fuoco su ogni persona di colore, adulto o bambino che sia. Nessun diritto, l’anarchia regnerà sovrana e le reazioni violente esploderanno in ogni vicolo. Kathryn Bigelow racconta con una forza sorprendente un particolare evento di cronaca che ancora non ha trovato giustizia: un grosso abuso di potere da parte di alcuni poliziotti che una sera, a seguito di una chiamata, presero d’assedio un motel alla periferia della città, uccidendo alcuni ragazzi di colore senza un apparente motivo…

Rai Movie – Incontri proibiti, Armando Andreoli, noto ingegnere di quasi 80 anni, viene avvicinato da Federica, un’avvenente infermiera che lo invita poi nella sua camera d’albergo. Al mattino, nella stanza arriva il fidanzato di Federica, che sospetta una relazione mai esistita. Presentato a Venezia 1998.

Mediaset

Rete 4 – Il ragazzo della porta accanto, thriller psicologico in cui Jennifer Lopez e’ la protagonista di un amore proibito tra una donna appena separata e un adolescente suo vicino di casa.

Canale 5 – Sole a catinelle, enorme successo di pubblico per il terzo, esilarante film con Checco Zalone. Un padre bugiardo e squattrinato parte col figlio per una vacanza ricca di sorprese.

Italia 1 – L’uomo d’acciaio, il pianeta Krypton sta morendo e lo scienziato Jor-El spedisce il figlio neonato sulla Terra. Cresciuto come Clark Kent, diverra’ Superman.

Iris – Alexander, Oliver Stone legge l’epopea di Alessandro il Grande, il conquistatore piu’ famoso della storia, costruttore di un impero mai visto prima.

Premium Cinema – La mummia, sebbene il sarcofago della principessa egizia Ahmanet fosse sepolto in una cripta dimenticata nelle profondità del deserto, Nick Morton, un mercenario che collabora con l’esercito, ruba all’archeologa Jenny Halsey le indicazioni per trovarlo e, nel tentativo di salvarlo dagli integralisti islamici, finisce per farlo bombardare dai droni: si risveglia così la maledizione della potente principessa Ahmanet, accresciuta nel corso dei millenni e che, attraverso il deserto e labirinti nascosti, giungerà fino a Londra…

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Un Bruno Barbieri – 4 Hotel, dopo il successo della prima edizione torna “Bruno Barbieri – 4 Hotel”, la gara tv tra gli albergatori d’Italia. A guidare il viaggio tra gli hotel della penisola Bruno Barbieri, esigente e severo esperto di hôtellerie. Nel programma, prodotto da Drymedia, si sfidano gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti di tutta Italia.

Nove – Deal with it, Gabriele Corsi approda in prima serata con cinque puntate inedite di “Deal with it – Stai al gioco” l’esilarante combinazione tra candid camera e game show, prodotto da Banijay Italia. Il meccanismo non cambia: Gabriele, insieme a complici vip, sceglierà una coppia di clienti all’interno di un locale pubblico (un ristorante, una trattoria, una caffettaria, un pub), disseminato di telecamere nascoste. Uno dei due verrà portato all’interno di una regia nascosta dove riceverà la proposta di partecipare a un gioco che gli permetterà di vincere fino a 2.000 Euro.

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

Sky Cinema 1 – Amici come prima, Cesare Proietti è il direttore di un albergo di lusso appartenente all’imprenditore nullafacente e farfallone Massimo Colombo e all’esasperata figlia Luciana. In seguito al passaggio ad altro gruppo aziendale, Cesare viene retrocesso ad altro ruolo, che inizialmente rifiuta a causa di sua moglie. Poi, non trovando di meglio alla sua età, tenta di riprendersi l’incarico, ma purtroppo è stato ormai già riassegnato. Luciana nel frattempo è in cerca di una badante per suo padre e Cesare coglie la palla al balzo…

(Nella foto Checco Zalone)