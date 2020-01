Ascolti tv analisi 9 gennaio: Don Matteo resiste al tempo. Vespa si riaccende dopo il rigore di Berenguer

In access I Soliti Ignoti a 8,2 milioni e 30% di share alle 21.27. In prima serata sempre su Rai1 Terence Hill e Nino Frassica sopra la linea dei 7,5 milioni fino alle 22.20 e al 36,8% alle 23.41. Quasi il 17% per il rigore decisivo della Coppa Italia a mezzanotte. Subito dopo domina la puntata di Porta a Porta dedicata a Bettino Craxi ed al film Hammamet

Terence Hill senza rivali seri, se non i rigori di Torino-Genoa

Il tentativo di fermare il tempo. Terence Hill contro Fabio Rovazzi. Il prete e l’etica dell’oratorio contro le dinamiche e le regole dei social. Ieri esplosivamente e simbolicamente mostrate in contrasto – tra i tanti temi e sotto temi di una puntata molto ricca e variegata – nel battesimo 2020 di Don Matteo.

La prima puntata della dodicesima stagione – giovedì 9 gennaio – ha riscosso 7 milioni di spettatori ed il 30,6% di share. L’anno scorso, invece, l’avvio della undici – ma erano tempi più facili per la fiction di produzione – aveva conquistato 7,6 milioni di spettatori ed il 31,55% di share. A impensierire il prodotto Lux ieri non è stata certo la contro programmazione Mediaset, tutto sommato blanda, basata innanzitutto su due film: su Canale5 The legend of Tarzan ha conseguito solo 1,796 milioni di spettatori e il 7,9%, mentre su Italia1 il film in prima tv con Tom Cruise, Barry Seals, si è fermato a 1,556 milioni di spettatori e il 6,4%. Male, inoltre ha fatto anche il ritorno di Serena Dandini su Rai3 (Stati Generali a 880mila e 4%), finita dietro i talk giornalistici: su Rete4 Paolo del Debbio a Dritto e Rovescio ha intervistato Giorgia Meloni e poi Gianluigi Paragone, ha scatenato Daniela Santanchè e Giuseppe Cruciani sul tema rom ed ha raccolto 1,071 milioni di spettatori ed il 5,6%; su La7 Corrado Formigli a Piazzapulita ha ospitato Gad Lerner, Pierluigi Bersani, Carlo Calenda, Lorenzo Fioramonti, Giulio Sapelli e poi ha parlato di diete, alla fine ottenendo 926mila spettatori ed il 4,7%.

A rendere un po’ più complicata la vita al prete di Spoleto così è stato solo l’andamento imprevedibile di una partita di ottavi di finale di Coppa Italia trasmessa da Rai2. Torino-Genoa, vinta dai granata dopo i calci di rigore, ha complessivamente radunato 1,355 milioni di spettatori con il 6%; in particolare con la fase dei supplementari ha avuto 1,439 milioni di spettatori e il 7,8%, con la fase dei penalties a cavallo della mezzanotte (durata 10 minuti circa) a 1,989 milioni e 15,63%, con lo share quasi al 17% sulla marcatura decisiva di Berenguer.

Dopo Amadeus viaggia forte Terence Hill, quindi al comando la partita di Rai2 per pochi minuti e infine Porta a Porta

In access, trainato anche dall’attesa della prima puntata di Don Matteo, è andato fortissimo Amadeus. I Soliti Ignoti ha ottenuto 8,2 milioni e 30% di share alle 21.27. In prima serata sempre su Rai1 Terence Hill è rimasto sopra la linea dei 7,5 milioni fino alle 22.20, raggiungendo quindi col finale di puntata il 36,8% alle 23.41. I cambi canale a quel punto si sono orientati sui tempi supplementari e i rigori della Coppa Italia, con Torino-Milan che ha raccolto il 16,2% di share a mezzanotte, momentaneamente in testa nella graduatoria degli ascolti. Subito dopo però la leadership è tornata all’ammiraglia pubblica, che con la puntata di Porta a Porta dedicata a Bettino Craxi e al film Hammamet ha corso stabilmente sopra la linea del 15% di share.

(Nella foto un momento di Porta a Porta)