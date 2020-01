Domani su Raiuno torna Don Matteo con la 13esima stagione. Nel cast tornano Terence Hill e Nino

Nel cast confermati Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Maria Sole Pollio, Pietro Pulcini e Domenico Pinelli. Tra le new entry Pamela Villoresi, Dario Aita, Serena Iansiti e Lino Di Nuzzo

Don Matteo compie 20 anni. La serie che riesce a riunire davanti alla Tv un pubblico diverso per età, livello di istruzione ed estrazione sociale torna su Rai1 per la dodicesima stagione con un format profondamente rinnovato: si compone infatti di dieci film con una forte unità tematica incentrata sui Dieci Comandamenti, attualizzati e riletti da Don Matteo non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con il linguaggio della commedia.

Al centro della narrazione sempre Don Matteo, la Capitana e il Maresciallo, un triangolo capace di creare un racconto di risate ed emozioni.

Le novità

Tante le novità della nuova stagione: avevamo lasciato Anno e Marco felici e innamorati, pronti a impegnarsi e cambiare l’una per l’altro. Ma le cose non vanno sempre come si desidera. Anna, delusa dal comportamento del PM Nardi, mette in dubbio non solo il loro rapporto, ma anche l’amore. A complicare le cose, l’arrivo a Spoleto di Sergio, un trentenne affascinante e misterioso e dal passato oscuro, che mette Anna ulteriormente in crisi. E oltre a occuparsi della sua vita privata, la Capitana dovrà risolvere tanti casi difficili, affiancata dal fidato maresciallo Cecchini, che la aiuta non solo nel lavoro, ma anche nella tormentata vita sentimentale.