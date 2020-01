Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 9 gennaio 2020

Su Rai 1 “Don Matteo”, su Rai 2 “Torino - Genoa”, su Rai 3 “Stati Generali”, su Rete 4 “Il Ragazzo di Campagna”, su Canale 5 “The Legend of Tarzan”, Su Italia 1 “Barry Seal”, su La7 “Piazzapulita”, su Tv8 “Memorie di una Geisha”, su Nove “Supercoppa di Spagna”, su Sky Cinema “Unthinkable”, su Fox “Mayans M.C.”, su Premium Cinema “Red”, su Iris “Lo straniero senza nome”, su Rai Movie “The lady in the Van”.

I programmi di prima serata in tv di giovedì 9 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Don Matteo, mentre Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, Andrea, figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Nel frattempo, una bizzarra caccia al tesoro mette in subbuglio Spoleto: tutti sono alla ricerca dei soldi lasciati da un misterioso benefattore, migliaia di euro racchiusi in scatole accompagnate da origami. Si tratta semplicemente di un gioco? E se qualcuno approfittasse della confusione per fare del male a Don Matteo?

Rai 2 – Torino – Genoa, Torino-Genoa – Ottavi di Finale Telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli Interviste a bordocampo Simone Benzoni e Paolo Paganini

Rai 3 – Stati Generali, Serena Dandini intervista Arturo Brachetti, il più grande trasformista italiano, e Syed Hasnain, rifugiato politico da anni in Italia, che porta agli Stati Generali il racconto del suo lungo e travagliato viaggio dall’Afghanistan. Due oratori d’eccezione si “iscrivono a parlare”: Geppi Cucciari – con un brano scritto per lei da Mattia Torre – e Gherardo Colombo, che ci parla di un Paese immaginario, ma facilmente riconoscibile, dove tutte le regole sono sovvertite. La sindaca di Roma Virginia Raggi, interpretata da Sabina Guzzanti, traccia un bilancio della sua gestione e anticipa i suoi progetti per l’anno nuovo.

Rai Movie – The Lady in the Van, Londra, anni ’70. Un giovane scrittore fa amicizia con la signora Mary e ne scopre la vera identità. Dall’autobiografia “The Lady in the Van and Other Stories” di Alan Bennett.

Mediaset

Rete 4 – Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5 – The Legend of Tarzan, Tarzan è ormai Lord Greystoke e vive a Londra. Richiamato in Africa, lo aspettano gli amici animali, ma anche vecchi e nuovi nemici.

Italia 1 – Barry Seal, tratto da una storia vera; Tom Cruise e’ Barry Seal, un pilota di aerei dedito al contrabbando, contattato dalla CIA per svolgere una pericolosa missione segreta.

Iris – Lo straniero senza nome, Clint Estwood si cimenta nella terza pellicola come regista ma prima del genere western. Un pistolero viene assoldato da un villaggio perchè difenda la popolazione da tre pericolosi criminali rei di aver assassinato lo sceriffo del paese. Ma quando sarà il momento penserà unicamente a consumare la sua vendetta. I tre banditi infatti, avevano assassinato suo fratello.

Premium Cinema – Red, Frank Moses è un ex agente della CIA, che vive in una villetta uguale alle altre cercando di fare una vita uguale alle altre. Purtroppo per lui e per Sarah, la ragazza ingenua e sognatrice che ha conosciuto al telefono, i segreti di stato in possesso di Frank lo hanno trasformato da strumento di morte, a bersaglio dell’Intelligence: qualcuno da eliminare e in fretta. Tratto dal breve fumetto DC Comics scritto da Warren Ellis e illustrato da Cully Hammer, Red è stato reinventato nella sceneggiatura dei fratelli Hoeber.

Altre emittenti

La7 – Piazzapulita, programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli. Decima edizione.

Tv 8 – Memorie di una geisha, Kyoto, vigilia della seconda guerra mondiale. Seguendo un destino comune a tante bambine del suo stesso ceto sociale, a soli 9 anni Chiyo (Ziyi Zhang) viene spedita a una scuola per geishe, dove fra mille difficoltà e subendo le gelosie di altre donne meno belle di lei, imparerà una delle arti più antiche del Giappone. Con il nome d’arte di Sayuri, diviene una delle geishe più ricercate di Kyoto. Ma, dietro il muro delle apparenze, Chiyo è innamorata da sempre dello stesso uomo: il Presidente (Ken Watanabe). Fra loro si frappongono le antiche convenzioni sociali, che “vietano” alle geishe di innamorarsi. Intanto la seconda guerra mondiale piomba anche su Kyoto. Chiyo si rifugia sulle montagne, vivendo come contadina. Al termine del conflitto, torna a vestire il kimono da geisha e si incontra nuovamente con l’uomo che ama, ricambiata. I due potranno vivere il loro amore, ma solo scendendo a compromessi con le rigide regole imposte alle geishe.

Nove – Supercoppa di Spagna, Nove – Supercoppa di Spagna, nuova, nuovissima, spettacolare. La 34ª edizione della Supercoppa di Spagna sarà una grande esclusiva del NOVE, in diretta dall’8 al 12 gennaio. Live dallo stadio Città dello Sport Re Abd Allah di Gedda (Arabia Saudita), le due semifinali della Supercopa de España 2019 saranno Valencia-Real Madrid, mercoledì 8 gennaio alle 20:00, e Barcellona-Atlético Madrid, giovedì 9 gennaio alla stessa ora italiana.

Sky Cinema 1 – Unthinkable, un thriller psicologico che racconta della lotta contro il tempo di un gruppo di agenti governativi statunitensi per scoprire dove sono stati nascosti tre ordigni nucleari piazzati da un terrorista in altrettante città americane. A guidare il team anti terrorismo federale è l`Agente Speciale Brody che, in collaborazione con un agente delle “Operazioni in nero” dell`intelligence USA mette sotto torchio, in un interrogatorio senza fine, il sospettato numero uno che sa dove sono gli ordigni.

Fox – Mayans M.C., Spin-off di ‘Sons of Anarchy’, con le storie di un club di motociclisti che si muove tra violenza e lotte di potere. Il Mayans Motorcycle Club scopre una talpa nel suo interno.

