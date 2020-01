Ascolti Tv 9 gennaio tutti i dati: Don Matteo12 a 7 milioni, The legend of Tarzan 1,8, Barry Seals 1,5, Toro-Genoa 1,3. Del Debbio batte Formigli

Su Rai1 ascolti Don Matteo12 7 milioni e 30,6%. Su Canale5 The legend of Tarzan 1,796 mln e 7,9%. Su Italia1 Barry Seals 1,556 mln e 6,4%. Su Rai2 Torino-Genoa 1,355 mln e 6%. Su Rete4 Dritto e rovescio 1,071 mln e 5,6%. Su La7 Piazzapulita 926mila e 4,7%. Su Rai3 Stati Generali 880mila e 4%. Su SkyUno Masterchef9 830mila e 3,5%.

Ascolti tv, dinamiche: nell’attesa del ritorno di Terence Hill picco di Amadeus oltre 8 milioni, poi Don Matteo 12 domina e chiude la puntata al 37% circa. In seconda serata va forte Vespa su Craxi

Il contesto: il ritorno di Terence Hill, la Coppa Italia, Serena Dandini, due film, Paolo Del Debbio contro Corrado Formigli

Tornava Don Matteo su Rai1 (tra le novità della trama della dodicesima edizione, quella che è morta la moglie del maresciallo Cecchini), c’era Torino-Genoa di Coppa Italia (finita ai rigori) su Rai2 e riprendeva il suo corso Stati Generali sulla terza rete. Erano queste alcune tra le variabili (Rai) della serata televisiva di giovedì 9 gennaio 2020. Cologno rispondeva con The Legend of Tarzan su Canale 5, Dritto e Rovescio su Rete4 e la prima tv di Barry Seals- Una storia americana su Italia1. Su La7 Corrado Formigli si confrontava con Paolo Del Debbio (che intervistava Giorgia Meloni e Gianluigi Paragone) avendo tra gli ospiti Pierluigi Bersani, Carlo Calenda, Lorenzo Fioramonti, Giulio Sapelli. Completava la griglia, tra le opzioni alternative forti, Masterchef su SkyUno (il talent culinario ha ottenuto 830mila spettatori e il 3,5%, ieri eliminati Nunzia e Rossella).

La graduatoria per ascolti: Don Matteo mette in fila, a distanza siderale, i film di Canale 5 e Italia1; la Coppa Italia coi rigori straccia i talk

Su Rai Uno la prima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico nel cast, Fabio Rovazzi come guest star, ha riscosso 7 milioni di spettatori ed il 30,6% di share. In seconda serata Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione, il film Hammamet e la storia politica di Bettino Craxi al centro del dibattito, ha conseguito 1,389 milioni di spettatori e 16,45% di share.

Su Canale 5 la pellicola The Legend of Tarzan, con Margot Robbie, Alexander Skarsgard, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, ha ottenuto 1,796 milioni e 7,9%. Quindi per Io no speak inglish 475mila e 6,2%.

Su Italia1 per la pellicola in prima tv Barry Seals- Una storia americana, con Tom Cruise e Sarah Wright protagonisti, 1,556 milioni di spettatori e 6,4% di share. Quindi per Ieneyeh 654mila e 5%.

Torino-Genoa sale fino al 16% con i tiri dal dischetto

Su Rai2 la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, Torino-Genoa, vinta dai granata dopo i calci di rigore, 1,355 milioni e 6%, in particolare con la fase dei supplementari a 1,439 milioni e 7,78% e la fase dei penalties a 1,989 milioni e 15,63% tra le 23.55 e le 24.01. Per il film Viaggio al centro della Terra 3D 230mila e 3,58%.

Con la Meloni, Del Debbio batte Formigli (Lerner e poi Bersani)

Su Rete 4 per il primo appuntamento del 2019 di Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Giorgia Meloni, Gianluigi Paragone, Daniela Santanché, Maurizio Belpietro, Giuseppe Cruciani, Massimiliano Romeo, Licia Ronzulli, Matteo Ricci, Sara Mancuso, Don Bizzotto, 1,071 milioni di spettatori e 5,63% di share dalle 21.26 alle 24.53. Quindi per Forget Paris 138mila e 3,08%.

Su La7 per la prima puntata del 2020 di Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Gad Lerner, Pierluigi Bersani, Mattia Santori, Carlo Calenda, Lorenzo Fioramonti, Giulio Sapelli, Antonio Padellaro, Luca Telese, Fabio Picchi, Guido Crosetto, 926mila spettatori e 4,74% di share tra e le 21.19 e le 24.49.

Riparte male Serena Dandini

Su Rai Tre per la prima puntata del nuovo anno di Stati Generali, con Serena Dandini alla conduzione, tra gli ospiti Arturo Brachetti, Geppi Cucciari, Gherardo Colombo, Syed Hasnain e tra i comici e gli artisti Sabina Guzzanti, Federica Cacciola, Neri Marcorè, Lucia Ocone, Cinzia Leone, Edoardo Ferrario, Germana Pasquero, Natalino Balasso, Tg Lercio, The Pills, 880mila spettatori e 4%, dopo la presentazione a 902mila e 3,31%. Quindi per Linea Notte 403mila e 5,06%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,748 milioni di spettatori e il 21,55%, L’Eredità ha riscosso 5,278 milioni di spettatori ed il 24,95%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,9 milioni di spettatori (17,5%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,234 milioni di spettatori ed il 20,65%. Su Rai3 Tg3 a 2,051 milioni e 10,67%; TgR 2,566 milioni e 11,67%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 945mila e 4,1%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti circa 4 punti

Per il Tg1 5,583 milioni di spettatori ed il 23,03%. Su Canale 5 per il Tg5 4,688 milioni e 19,1% di share. Su La7 TGLa7 1,232 milioni di spettatori e 5,03%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus record in attesa di Terence Hill

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha conquistato 6,356 milioni di spettatori con il 23,82%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,331 milioni di spettatori con uno share del 16,17%. Su Rai Due per il Tg2 1,535 milioni e 5,92%; su Rai3 per Generazione bellezza 1,321 milioni e 5,22%, per Un posto al sole 1,8 milioni e 6,84%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Bobo Craxi, Giovanni Minoli, Claudio Velardi, Sergio Cofferati, Alessandro Sallusti ha ottenuto 1,392 milioni e 5,41% e 1,288 milioni e 4,8%. Su La7 per Otto e mezzo, con Massimo Franco, Luigi Marattin, Andrea Scanzi e Alessandro Sallusti ospiti di Lilli Gruber, 1,652 milioni e 6,28%.

(In apertura Don Matteo12 ieri su Rai1)