Ascolti Tv 7 gennaio tutti i dati: Non c’è più religione 3,5 milioni, La pupa e il secchione 2,5 (!), Quando un padre 2,2. Floris leader dei talk

Ascolti tv, dinamiche: vince il film di Rai1, ma dalle 23.10 domina Paolo Ruffini

Un martedì di ritorno alla programmazione ordinaria, o quasi, quello del 7 gennaio. Su Rai1 c’era la commedia nazionale Non c’è più religione e si confrontava con il film drammatico in prima tv su Canale 5, Quando un padre. La griglia prevedeva poi su Rai2 il telefilm spagnolo Il Molo Rosso, mentre tornavano a parlare di politica e attualità Mario Giordano (Fuori dal coro su Rete4), Giovanni Floris (DiMartedì su La7) e Bianca Berlinguer (#Cartabianca su Rai3). Il programma più atteso però era il format di Italia 1 La pupa ed il secchione e viceversa, che sembrava perfetto per l’era dei social. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Non c’è più religione vince, va forte e rimonta La Pupa ed il secchione che batte il film di Canale5 (Quando un padre) ed è leader in seconda serata

Su Rai1 Non c’è più religione, con Claudio Bisio, Alessandro Gassman, Angela Finocchiaro nel cast, ha conquistato 3,543 milioni di spettatori e il 15,43% di share. In seconda serata Porta a Porta ha ottenuto 1,368 milioni di telespettatori e 9,18% e 841mila e 9,59%.

Su Italia 1 il format La pupa ed il secchione e viceversa con Paolo Ruffini alla conduzione, Francesca Cipriani in supporto, Valeria Marini ed Alessandro Cecchi Paone ospiti, e tante coppie ‘male’ assortite alla prova, ha intrattenuto 2,564 milioni di spettatori con il 13,1% dopo la presentazione a 1,555 milioni e 5,81%. Quindi per IeneYeh è stato visto da 655mila spettatori (9,63%).

Su Canale 5 il film drammatico in prima tv Quando un padre, con Gerard Butler, Willem Dafoe, Alfred Molina, Gretchen Mol, Alison Brie, ha riscosso 2,2 milioni di spettatori ed il 10,72% di share. Quindi per The Prestige 243mila spettatori e 5,16% di share.

Tra i talk Floris supera di misura Berlinguer, Giordano batte solo il telefilm spagnolo di Rai2

Su La7 per la prima puntata del 2020 di DiMartedì, con Giovanni Floris alla conduzione e tra gli ospiti Lilli Gruber, Marco Travaglio, Roberto Speranza, Pietro Senaldi, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, Ilaria Sotis, Nicola Gratteri, Dario Franceschini, Carla Ruocco, Irene Tinagli, Michele Emiliano, Paola Tommasi, Don Sigurani, Fabrizio Roncone, Elena Donazzan, Fabio Caressa, Massimo Osanna, Massimo Perna, Marcello Ticca, con Gene Gocchi e Nando Pagnoncelli in supporto stabile, 1,329 milioni di spettatori e 6,2% dalle 21.19 alle 23.57. Quindi per DiMartedì Più, 431mila e 4,94%.

Su Rai Tre, per la nuova stagione di #Cartabianca, con Bianca Berlinguer alla conduzione, Mauro Corona immancabile e in menù anche Paolo Mieli, Massimo Cacciari, Andrea Scanzi, Annalisa Chirico, Domenico De Masi, Iva Zanicchi, Stefano Bonaccini, Maurizio Belpietro, Maria Teresa Meli, 1,254 milioni di spettatori e il 6% dalle 21.31 alle 23.59 dopo l’apertura a 838mila e 3,12%. Quindi per Linea Notte 431mila e 5,36% di share.

Su Rete 4 per la trasmissione Fuori dal coro, con Mario Giordano alla conduzione e tra gli ospiti Roberto Marcato, Gianfranco Librandi, Maurizio Belpietro, Vittorio Sgarbi, Luca Telese, Katia Ricciarelli, Ignazio La Russa, 1,055 milioni di spettatori e 5,4% di share dalle 21.25 fino alle 24.25, con la coda a 389mila e 5%. Quindi per Colpo di fulmine 179mila e 3,65%.

Su Rai2 la serie spagnola in prima tv Il Molo Rosso2, ha riscosso 778mila spettatori e il 3,3% di share. Quindi per Sex and the city – The Movie a 411mila e 4,22%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,7milioni di spettatori e il 21,1%, L’Eredità ha riscosso 5,644 milioni di spettatori ed il 26,25%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 3,168 milioni di spettatori (18,5%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,237 milioni di spettatori ed il 20,32%. Su Rai3 Tg3 a 2,3 milioni e 11,85%; TgR 2,7 milioni e 12,1%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 897mila e 3,82%.

Per il Tg1 6 milioni di spettatori ed il 24,7%. Su Canale 5 per il Tg5 4,6 milioni e 18,76% di share. Su La7 TGLa7 1,269milioni di spettatori e 5,18%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus avanti 4 punti

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha conquistato 5,978 milioni di spettatori con il 22,45%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,870 milioni di spettatori con uno share del 18,3%. Su Rai Due per il Tg2 1,744 milioni e 6,76%; per il Tg2Post, 1,147 milioni e 4,3%; su Rai3 per Generazione bellezza 1,258 milioni e 5%, per Un posto al sole 1,795 milioni e 6,78%. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,3 milioni e 5%. Su La7 per Otto e mezzo, 1,653 milioni e 6,3%.

Emanuele Bruno

(In apertura Non c’è più religione, ieri su Rai1)