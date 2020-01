Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 8 gennaio 2020

Su Rai 1 “Heidi”, su Rai 2 “L’amica geniale”, su Rai 3 “Chi l’ha visto?”, su Rete 4 “L’uomo di neve”, su Canale 5 “Grande Fratello Vip”, su Italia 1 “Safe”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Karate Kid – Per vincere domani”, su Nove “Supercoppa di Spagna”, su Sky Cinema “Modalità aereo”, su Fox “Le regole del delitto perfetto”, su Premium Cinema “Jupiter”, su Iris “Spartacus”, su Rai Movie “Autumn in New York”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 8 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – Heidi, Heidi è una bambina allegra, vivace che vive assieme al nonno tra i monti della Svizzera. Passa il suo tempo con l’amico Peter pascolando le capre del nonno. La sua vita viene stravolta quando sua zia, Dete, decide di portarla a Francoforte, nella casa dei Sesemann dove conosce Clara…

Rai 2 – L’amica geniale, Napoli, anni ’50. Elena e Raffaella, detta Lila, sono due bambine molto diverse tra loro che frequentano la stessa classe delle elementari. Giocando insieme nel Rione napoletano in cui sono cresciute, un agglomerato di palazzine e polvere sotto il giogo del guappo don Achille, imparano a conoscersi e diventano amiche.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, un programma di Federica Sciarelli, Gianluca Nappo A cura di Serena Fazzina e Viviana Saita.

Rai Movie – Autumn in New York, Will Keane, playboy quarantottenne proprietario di un ristorante, incontra Charlotte Fielding, spensierata ragazza con la metà dei suoi anni. Will immagina che sarà l’ennesima storiella romantica, ma la loro relazione non sarà né futile né banale.

Mediaset

Rete 4 – L’uomo di neve, Michael Fassbender veste i panni del detective Harry Hole per un bestseller di fama mondiale in cui la neve si tinge di rosso.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – Safe, Film d’azione con Jason Statham. Un ex agente salva una ragazzina rapita e insieme sono coinvolti in un intrigo dove è in gioco la loro stessa vita.

Premium Cinema – Jupiter, Jupiter Jones è una ragazza con tanti sogni, ma, figlia di immigrati russi, si ritrova con la madre e la zia a lavorare come donna delle pulizie per sbarcare il lunario. Un giorno, un gruppo di nobili alieni tenta di rapirla. La ragazza è salvata da Caine, guerriero interplanetario geneticamente modificato, mandato da Titus Abrasax, che le apre gli occhi sulla sua vera natura: Jupiter possiede un Dna molto speciale, quello che un tempo molto lontano portò alla nascita della razza umana sulla Terra.

Iris – Spartacus, Kirk Douglas è Spartaco, il gladiatore trace che sfido’ la Repubblica romana. Vincitore di 4 Premi Oscar, tra cui Peter Ustinov come attore non protagonista.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: a un passo dalla guerra, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Karate Kid – Per vincere domani, il sedicenne Daniel si trasferisce insieme alla madre dal New Jersey a Los Angeles. Ambientarsi non è facile, soprattutto quando l’immancabile gang di bulli ti perseguita. E se i cattivi di turno sono anche abili nell’arte del karate la situazione si fa ancora più difficile. Il ragazzo troverà aiuto e guida nel saggio Miyagi che gli insegnerà la vera via dell’antica arte orientale…

Nove – Supercoppa di Spagna, nuova, nuovissima, spettacolare. La 34ª edizione della Supercoppa di Spagna sarà una grande esclusiva del NOVE, in diretta dall’8 al 12 gennaio. Live dallo stadio Città dello Sport Re Abd Allah di Gedda (Arabia Saudita), le due semifinali della Supercopa de España 2019 saranno Valencia-Real Madrid, mercoledì 8 gennaio alle 20:00, e Barcellona-Atlético Madrid, giovedì 9 gennaio alla stessa ora italiana.

Sky Cinema 1 – Modalità aereo, Chi la fa l’aspetti..ed è proprio quello che accade a Diego, un imprenditore di successo che pensa solo a se stesso e non si pone scrupoli nel denigrare il prossimo. Una banale dimenticanza però gli costerà cara: non si accorge di aver lasciato il suo cellulare, a cui sono collegati profili social, contatti e carte di credito, nel bagno di un aeroporto e il dispositivo va a finire nelle mani di due scaltri inservienti, Ivano e Sabino, che non perdono di certo l’occasione di vendicarsi dell’arrogante riccone…

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

(Nella foto Alfonso Signorini)