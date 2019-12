Ascolti tv 30 dicembre digital e pay: Peppermint, Johnny Stecchino ed A Team in evidenza

Ascolti serie tv: Su Fox Crime Ncis16 con l’episodio 9 ha totalizzato 82mila spettatori e lo 0,3%.

Film, serie, grandi classici



Cinema e serie tra le opzioni alternative alle generaliste più accese di lunedì 30 dicembre. Su SkyCinemaUno Peppermint- L’angelo della vendetta con Jennifer Garner protagonista ha raccolto 164mila spettatori e lo 0,7%. Su Fox Crime Ncis16 con gli episodi 7 e 8 ha totalizzato 82mila spettatori e lo 0,3%.

Tra le digital free due sopra il 3%

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Johnny Stecchino a quota 804mila spettatori con il 3,7%. Su Rai4 A Team 726mila e 3,13%. Su La5 Il sogno di una vita 666mila spettatori con il 2,8%. Su RaiMovie I due invincibili a 524mila e 2,3%. Su 20 Hell Boy II a 447mila spettatori e 2%. Su Rai Premium Una Ferrari per due a 427mila spettatori e 1,9%. Su Nove Come l’acqua per gli elefanti a 417mila spettatori e 1,9%. Su Real Time Vite al limite a 355mila e 1,5%. Su Iris Ave Cesare a 302mila e 1,3%. Su Top Crime Csi Ny 274mila e 1,23%.

In access: Borghese batte Corsi

Su Tv8 4 Ristoranti 603mila spettatori con 2,51%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 442mila spettatori con l’1,84%.

In preserale

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia a 356mila spettatori e 1,67%. Su Nove Camionisti in Trattoria 238mila e 1,13%.

Emanuele Bruno

