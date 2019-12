Ascolti tv analisi 30 dicembre: I Miserabili in rimonta formidabile. Vasco forte la notte

Ascolti, dinamiche. Vince di poco il film d’animazione di Rai1, Ballerina, ma è la miniserie tratta dal romanzo di Victor Hugo a dominare la scena in prime time

Marchio BBC, ma candidata al flop. E invece…

Una miniserie della BBC in più parti, trasmessa sulla terza rete (l’ultima andrà in onda il 5 gennaio). C’erano tutti gli ingredienti per un miserevole flop, di quelli che però passano inosservati nel periodo delle strenne commerciali televisive. E invece il prodotto è forte, la formidabile storia di riscatto di Jean Valjean e Cosetta (il capolavoro di Victor Hugo) un immortale archetipo, la concorrenza non troppo aggressiva e così il bilancio per I Miserabili, finora trasmesso alla domenica e al lunedì (ieri) è stato fin qui ottimo (2,642 mln e 11,9% ieri). Nella serata tv del 30 dicembre a vincere è stato Ballerina, il film d’animazione di Rai1 che ha raccolto quasi 2,8 milioni di spettatori ed il 12,3%, rimanendo davanti per ascolti e share rispetto a tutte le altre trasmissioni. Ma la miniserie con Lily Collins e Dominic West, ha avuto un notevole progresso rispetto al risultato del giorno prima e strada facendo ha raggiunto e superato la pellicola di Rai1. Sul terzo gradino virtuale del podio di Auditel si è seduto il cantautore di Zocca. Su Canale 5 Vasco NonStopLive 018+019 ha conquistato 1,7 milioni e 9,3% dalle 21.40 alle 24.31, divenendo leader nell’ultima ora di trasmissione.

Tra le reti ‘giovani’ ha vinto quella di Cologno. Su Italia 1 il film babbonatalizio Un amico molto speciale con 1,326 milioni e il 5,8% di share ha fatto meglio del telefilm di Rai2 (911 a 1,2 milioni di spettatori e 5,2%). Non ha fatto faville Mountains- la vita sopra le nuvole: il docufilm su Rete4 si è attestato a 724mila spettatori e il 3,2% di share. Peggio ha fatto soltanto l’episodio fresco di Josephine Ange Gardien (545mila spettatori e 2,4% su La7).

La curva di ieri: Amadeus, Ballerina, I Miserabili e Vasco Rossi uno dopo l’altro al comando

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access il picco di Amadeus sia stato del 27% con 6,7 milioni di spettatori circa alle 21.27. In prima serata Ballerina ha corso in testa toccando 2,8 milioni nella prima parte del prime time, cedendo la maggioranza della platea a I Miserabili già poco prima delle 22.00. La miniserie tratta dal romanzo di Victor Hugo ha superato 3 milioni di spettatori alle 22.20, raggiungendo nel finale alle 23.25 il 17,2% di share. Terminata la proposta di Rai3, è passata al comando Canale 5 con l’estratto dei concerti di Vasco. Dietro i primi, il film di Italia1, Un amico molto speciale, è quasi costantemente rimasto davanti al telefilm di Rai2, 911.

