Ascolti Tv 30 dicembre tutti i dati: Ballerina 2,7 milioni, I Miserabili 2,6, Vasco NonStopLive 1,7, Un amico molto speciale 1,3

Ascolti tv, dinamiche: parte in testa Ballerina, ma poi I Miserabili lo sorpassa già prima delle 22.00. In seconda serata prevale Vasco

Il contesto: Ballerina contro Vasco NonStop. E poi Un amico molto speciale alle prese con il secondo appuntamento de I Miserabili, il telefilm 911, un episodio fresco di Josephine, il battesimo del docufilm Mountains

Tanti prodotti freschi indirizzati alla famiglia ‘unita’ nella serata tv di lunedì 30 dicembre. Su Rai1 c’era la pellicola d’animazione Ballerina alle prese con Vasco Rossi NonStopLive in prima tv su Canale 5. Su Rai2 c’era il telefilm in replica 911 su Rai3 la seconda parte della ‘sorpresa’ I Miserabili. Gli altri? Su Rete4 c’era l’esordio dei docu di Mountains- la vita sopra le nuvole, su Italia 1 c’era il film Un amico molto speciale, mentre su La7 un episodio inedito del telefilm cult Josephine Ange Gardien a completare la programmazione. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Ballerina e I Miserabili fanno un testa a testa, staccato Vasco

Su Rai Uno il film d’animazione Ballerina ha riscosso 2,781 milioni di spettatori ed il 12,3% di share. In seconda serata Gran Varietà, con alla conduzione Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli, ha conseguito 1,005 milioni e 7,6%.

Su Rai Tre, la seconda parte della miniserie I Miserabili, con Lily Collins e Dominic West, ha ottenuto 2,642 milioni di spettatori e l’11,9%. Quindi per Treccani-Il volto delle parole, 365mila e 3,54%.

Su Canale 5 la prima tv del viaggio musicale Vasco NonStopLive 018+019, con immagini estratte dal tour nei principali stadi italiani nel 2018 fino alla conquista di San Siro nel 2019, ha conquistato 1,7 milioni e 9,3% dalle 21.40 alle 24.31. E poi per Tg5 Notte 436mila e 6,22%.

Su Italia 1 il film Un amico molto speciale, Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme, Michael Abiteboul, 1,326 milioni e 5,8% di share; per Casper 870mila e 7,37%.

Su Rai2 per 911, 1,2 milioni di spettatori e 5,2%. Quindi per Ghostbusters 252mila e 4,34%.

Su Rete 4 per la prima parte del docufilm Mountains- la vita sopra le nuvole, 724mila spettatori e 3,2% di share. Quindi per Everest 388mila e 3,78%.

Su La7 per il telefilm Josephine Ange Gardien, 545mila spettatori e 2,4%. Quindi 424mila e 3,49%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna stacca Conto alla rovescia

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,6 milioni e 21,6% e poi 5,3 milioni ed il 26,7%; su Canale 5 per Conto alla rovescia 1,969 milioni e 12,21% e 3,238 milioni e 16,71%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 918mila e 4,25%. Su Rai3 Tg3 a 2,176 milioni e 11,82%; TgR 2,649 milioni e 12,87%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 oltre cinque punti avanti

Per il Tg1 5,5 milioni di spettatori ed il 24,65%. Su Canale 5 per il Tg5 4,288 milioni e 18,92% di share. Su La7 TGLa7, 994mila spettatori e 4,4%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus a 5,6 milioni

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,666 milioni e 23,13% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 4,5 milioni e 18,4% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,470 milioni e 6,17%; per il Tg2Post, 913mila e 3,7%; su Rai3 per Non ho l’età 1,349 milioni e 5,77%, per Un posto al sole 1,674 milioni e 6,88%. Su Rete 4 per Stasera Italia, 1,2 milioni spettatori e 5,2% di share e 1,167 milioni e 4,76%. Su La7 per Uozzap, 800mila e 3,32%.

Emanuele Bruno

(In apertura Ballerina ieri su Rai1