Stasera in Tv: I programmi di lunedì 30 dicembre

Su Rai 1 “Ballerina”, su Rai 2 “9-1-1”, su Rai 3 “I Miserabili”, su Rete 4 “Mountains”, su Canale 5 “Vasco Non Stop Live”, Su Italia 1 “Un amico molto speciale”, su La7 “Josephine, Ange Gardien”, su Tv8 “Johnny Stecchino”, su Nove “Come l’acqua per gli elefanti”, su Sky Cinema “Peppermint”, su Fox “Marvel’s Inhumans”, su Premium Cinema “Sole a catinelle”, su Iris “Ave, Cesare!”, su Rai Movie “I due invincibili

I programmi di stasera in tv di lunedì 30 dicembre 2019

Rai

Rai 1 – Ballerina, giovani orfani in Bretagna, Félicie e Victor fuggono a Parigi per realizzare i propri desideri: lei sogna di diventare ba llerina, lui si immagina grande inventore. Entusiasti e ottimisti come la Parigi di fine Ottocento, comprendono presto che per realizzare i sogni bisogna impegnarsi molto. Félicie trova un’insegnante, e un’amica, in Odette, un’étoile caduta in disgrazia e una rivale temutissima, Camille, la cui madre, Madame Le Haut, è pronta a tutto pur di assicurare un ruolo alla figlia ne Lo Schiaccianoci…

Rai 2 – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

Rai 3 – I Miserabili, dopo essere evaso nuovamente dalle prigioni di Toulon, Jean Valjean continua la sua disperata ricerca della piccola Cosette, per mantenere la promessa fatta alla madre sul suo letto di morte di garantire alla piccola un futuro migliore. Finalmente riesce a trovarla e a strapparla dalle grinfie degli abominevoli coniugi Thenardier. Ma Javert, costantemente sulle tracce di Jean Valjean, riesce in breve a localizzarlo e organizza una serrata battuta di caccia all’uomo per arrestarlo nuovamente. All’ultimo momento, con la forza della disperazione, l’eterno perseguitato riesce a sfuggirgli rifugiandosi in un convento di suore, dove la Madre Badessa, convinta della sua innocenza, decide di accogliere e proteggere sia lui che la piccola Cosette. Passano gli anni: pur di accontentare la sua Cosette, che non se la sente di vivere nella gabbia dorata costruita intorno a lei dal padre allo scopo di proteggerla da un mondo troppo malvagio e pieno di pericoli, Jean Valjean acconsente a lasciare il convento e ad andare a vivere in una dimora bella e sicura, ma in totale solitudine. La legittima ansia di vivere della giovane ragazza causa però un incontro inaspettato con la famiglia Thenardier, che rischia di mettere a repentaglio, oltre che la loro libertà, anche la loro stessa incolumità e costringe Jean Valjean a riprendere la sua interminabile fuga

Rai Movie – I due invincibili, dopo la Guerra di Secessione, il colonnello sudista Jim Landon si trasferisce in Messsico ma si trova a dover fare i conti con John Henry Thomas, sua controparte nordista.

Mediaset

Rete 4 – Mountains, un viaggio suggestivo verso due catene montuose piu’ iconiche del pianeta: Montagne Rocciose e Himalaya. Troveremo cime innevate e vallate nascoste, animali bizzarri e notevoli culture antiche.

Canale 5 – Vasco Non Stop Live, Diretto da Pepsy Romanoff, e’ il docu-film su Vasco Rossi, la sua musica e il suo pubblico: da come nasce la scaletta “perfetta” di un concerto fino all’esplosione finale dello stadio.

Italia 1 – Un amico molto speciale, commedia natalizia dai produttori di “Quasi amici”. La storia dell’amicizia tra il piccolo Antoine e un ladruncolo mascherato da Babbo Natale.

Premium Cinema – Sole a catinelle, Checco vive a Padova, ma viene dal Sud, la moglie Daniela perde il posto in fabbrica e lui comincia a fare il venditore di aspirapolveri porta a porta. Dopo avere ripulito i pavimenti e le tasche, di zie e parenti, Checco rimane sul lastrico. “Se sarai promosso con tutti dieci, papà ti regala una vacanza da sogno”. E’ questa la promessa che Checco fa a suo figlio Nicolò. Ma senza un soldo, si troverà presto ad onorarla e così finiranno ospiti di una vecchia zia, in Molise, dove non c’è neanche l’ombra di un bambino…

Iris – Ave, Cesare!, cast stellare per i fratelli Coen. Hollywood, anni ’50. Quando un attore viene rapito, il fixer Eddie Mannix deve salvare la produzione.

Altre emittenti

La7 – Josephine, Ange Gardien, serie tv di Laurent Chouchan con Mimie Mathy (FR 2010). Joséphine Delamarre è un angelo custode. Grazie alla sua astuzia e con l’aiuto di un pizzico di magia appare ogni volta che c’è bisogno di lei, per tornare a scomparire quando tutto è risolto con uno schiocco di dita.

Tv8 – Johnny Stecchino, Dante fa l’autista d’uno scuolabus per ragazzi disabili: uno di loro, Lillo, è il suo unico amico. Dante è ingenuo e un po’ naif: a volte ruba per gioco qualche banana e, sempre senza malizia, truffa l’assicurazione, fingendo una menomazione alla mano destra. Una notte è investito da un’auto, una donna scende di corsa per soccorrerlo, anche se Dante non ha riportato nessun danno: dopo averlo fissato un po’, costei sviene. Qualche giorno più tardi, Dante incontra di nuovo Maria, bella e misteriosa, e se ne innamora. Lei gli cambia il nome in Johnny, gli disegna un neo sulla guancia, lo veste elegantemente, gli suggerisce il vezzo di masticare uno stecchino e poi lo porta fuori a cena. Ricoprendolo d’attenzioni, Maria riesce a spingerlo a partire per Palermo, dove sarà ospite in una lussuosa villa. Qui girano droga e loschi individui, tra i quali un presunto zio avvocato, che fa credere a Dante che la cocaina sia una medicina per il diabete. Dante è vittima d’un raggiro: la sua somiglianza impressionante con il marito di Maria, un mafioso italo americano di nome Johnny Stecchino, ha indotto la donna a servirsi di lui. Dante sarà ucciso dai mafiosi al posto di Johnny, che si nasconde negli scantinati della villa.

Nove – Come l’acqua per gli elefanti, nell’America della Grande Depressione il destino mise Jacob, allora giovane studente a pochi passi dalla laurea in veterinaria, sul treno del Benzini Brothers Circus, strampalata compagnia circense. Jacob, ora novantenne, ricorda quel mondo di giocolieri, donne cannone e mangiafuoco, che, per lui, è stato ad un tempo una salvezza e un inferno, e dove ha incontrato la bella Marlena, star equestre e moglie di August, sadico addestratore di animali…

Sky Cinema 1 – Peppermint, la vendetta di una donna, Riley North, moglie e madre di famiglia di Los Angeles, trasformatasi in una spietata assassina. Dopo l’uccisione del marito e della figlia davanti ai suo occhi da parte di una gang di narcotrafficanti con a capo il boss Diego Garcia, Riley cerca invano giustizia in quanto, le sue dichiarazioni vengono invalidate e il processo annullato da un giudice corrotto. Parte così la caccia all’uomo…a uno a uno cercherà i responsabili impuniti della strage per farsi giustizia da sola.

Fox – Marvel’s Inhumans, Black Bolt e Medusa si uniscono a Louise per cercare di ritrovare i dispersi e riunire la famiglia. Intanto Maximus decide di cambiare completamente strategia d’azione.

(Nella foto Vasco Rossi)