Ascolti tv analisi 29 dicembre: Terence Hill intimista perde fedeli. I Miserabili è potente e chiude in testa

Ascolti, dinamiche: su Rai2 la festa di Quelli che il calcio dedicata alla Serie A funziona fino al primo break, e poi per un po’ dopo la fine del film di Rai1

Il carisma tv di Don Terence non è incondizionato

Il riscatto e la vendetta, sono decisamente più potenti della meditazione e della ricapitolazione come argomenti narrativi. Condito con qualche fetta di panettone (o pandoro), annaffiato con un po’ di spumante, il titolo intimista di Terence Hill in onda su Rai1 ieri ha complessivamente retto allo zapping e vinto la serata tv di domenica 29 dicembre. Ma perdendo per strada una fetta consistente del seguito iniziale e consentendo la rimonta progressiva della concorrenza. Il film Il mio nome è Thomas ha conquistato 3,075 milioni di spettatori con il 14,3%. Ma c’è da registrare che in avvio gli spettatori erano stati oltre 4 milioni e fino alle 22.30 la platea era stata di oltre il 15%, tendendo a calare poi intorno al 12%.

La vera sorpresa è stata la proposta tratta dal romanzo di Victor Hugo

Su Canale 5 (a 2,3 milioni e 10,7% con il film cult Zootropolis) la percentuale di spettatori si è strada facendo accresciuta, senza comunque superare mai di troppo la linea del 10%. Il vero fenomeno di serata è stata la miniserie I Miserabili, che su Rai3 è partita con il 6% di share in dotazione e alle 23.30, in chiusura, era in testa alla graduatoria assoluta sfiorando il 15%.

Dietro i primi tre, la commedia in prima tv con Enzo Salvi (su Italia 1 Din Don –Il ritorno a 1,3 milioni e 6,1%) ha battuto la trasmissione di Rai2 che celebrava il compleanno della Serie A: Il Campionato fa 90, con Luca e Paolo alla conduzione insieme a Mia Ceran e tanti campioni come ospiti e partecipanti ad un quiz nostalgico ha conquistato 1,070 milioni di spettatori e 5,3%.

Molto più distanti, in coda alla graduatoria, si sono collocate la pellicola di Rete4 (Love Actually ha conseguito 800mila spettatori e il 4,3%) e la miniserie su La7 (Tut –Il destino di un faraone ha portato a casa 680mila spettatori e il 3,3%.

Il grafico dice che…

Il grafico che raduna le curve di tutte le principali emittenti generaliste dice che in access I Soliti Ignoti ha fatto un picco da 6,5 milioni alle 21.29. Poi ha dominato Il mio nome è Thomas, ma brillando sempre meno e chiudendo a quota 2,3 milioni e 13% alle 23.17. Il finale de I Miserabili su Rai3, invece, ha accolto lo zapping di Rai1 e così la rete ha sfiorato quota 2 milioni col 14,6% intorno alle 23.30. In seconda serata è prevalso Speciale Tg1.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento de I Miserabili)