Ascolti Tv 29 dicembre tutti i dati: Il mio nome è Thomas 3 milioni, Zootropolis 2,3, I Miserabili 2, Din Don Il Ritorno 1,3, Luca, Paolo e Ceran 1

Ascolti, dinamiche: sempre in testa, ma declinante il film di Terence Hill. Poi va forte il finale de I Miserabili

Contesto: quattro film, due miniserie, la celebrazione del campionato di Serie A

Non c’era calcio (giocato) di rilievo televisivo in diretta la sera di domenica 29 dicembre, tra un Natale ed un Capodanno non troppo sgombri di prodotto fresco e in una programmazione stracarica di film. In prima serata tra le generaliste questa l’offerta: su Rai1 la prima tv di Il mio nome è Thomas alle prese con il film natalizio di Canale 5, Zootropolis. Su Rai2 c’era la trasmissione speciale Il Campionato fa 90 (con il cast di Quelli che il calcio), mentre su Rai3 c’era la miniserie I Miserabili. Proponeva una commedia leggera in prima tv, invece, Italia1 (Din Don – Il ritorno), mentre completavano la griglia su Rete 4 Love Actually e su La7 l’altra miniserie Tut-Il destino di un faraone. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: Il mio nome è Thomas batte Zootropolis, I Miserabili, Din Don 2

Su Rai Uno la pellicola in prima tv Il mio nome è Thomas, con Terence Hill e Veronica Bitto tra i protagonisti, ha riscosso 3,075 milioni di spettatori ed 14,3%. Quindi per Speciale Tg1 1,150 milioni e 9,96%.

Su Canale 5 il film d’animazione cult, Zootropolis, 2,331 milioni di spettatori e 10,7% di share. E poi per Aida di Giuseppe Verdi 232mila spettatori e 2,74%.

Su Rai Tre, la miniserie I Miserabili, con Lily Collins e Dominic West, ha ottenuto 2 milioni di spettatori e il 9,5%. Quindi per Dottori in corsia 453mila e 4,83%. Per Il posto giusto 161mila e 3%.

Su Italia 1 la commedia in prima tv Di Don Il Ritorno, con Enzo Salvi e Ivano Marescotti, ha raccolto 1,321 milioni di spettatori e 6,1%. Per La famiglia del professore matto 695mila e 7,5%.

Appena sopra 1 milione Luca & Paolo, Ceran, Pantani e il quiz celebrativo sulla Serie A

Su Rai2 Il Campionato fa 90, con Luca e Paolo alla conduzione insieme a Mia Ceran e tanti campioni come ospiti e partecipanti ad un quiz per festeggiare i 90 anni della Serie A, ha conquistato 1,070 milioni di spettatori e 5,3%. Per Dubai Globe Soccer Awards 309mila spettatori e 3,74%.

Su Rete 4 per il film Love Actually-L’Amore davvero, con Hugh Grant, Bill Nighy, Gregor Fisher, Colin Firth, Sienna Guillory, Liam Neeson, Emma Thompson tra i protagonisti, 797mila spettatori e 4,3% di share. Quindi per La tela dell’assassino, 247mila spettatori e 4,2% di share.

Su La7 per Tut –Il destino di un faraone, 680mila spettatori e 3,31%. Quindi per TgLa7 Notte 206mila e 1,76%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna supera il 25% nella parte finale

Su Rai 1 per L’Eredità 3,788 milioni e 21,2%% e 4,957 milioni e 25,22%. Su Canale 5 per Conto alla rovescia 1,784 milioni e 10,22% e 2,792 milioni e 14,41%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,170 milioni e 11,62%; per il Tgr 2,693 milioni e 13,4%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 873mila e 4,1%.

Alle 20.00 questi gli ascolti: Tg1 avanti quasi 8 punti

Per il Tg1 5,4 milioni di spettatori ed il 25,2%; per il Tg5 3,779 milioni di spettatori ed il 17,4%, per il Tg La7 1,018 milioni di spettatori ed il 4,7%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus avanti dieci punti

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,643 milioni e 24,24% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 3,2 milioni e 13,94% di share. Su Rai2 per il Tg2 1,480 milioni e 6,51%. Su Rai3 per Blob 1,151 milioni di spettatori e 5,38%, per La mia passione 1,248milioni di spettatori e 5,47%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1,145 milioni e 5%. Su La7 Uozzap 696mila e 3%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento di Il mio nome è Thomas, ieri su Rai1)