Stasera in Tv: cosa vedere domenica 29 dicembre 2019

I programmi di stasera in tv di 29 dicembre 2019

Rai

Rai 1 – Il mio nome è Thomas, Thomas parte dall’Italia per raggiungere il deserto spagnolo nella zona di Almeria dove trovare l’atmosfera e la pace nec essaria per leggere un libro a cui tiene molto. Poco dopo la partenza, aiuta una ragazza, Lucia, a fuggire da due tipi poco raccomandabili e a cui lei ha sottratto del denaro. Il viaggio, in cui non mancheranno occasioni per perdersi di vista per poi inc ontrarsi di nuovo, li spingerà a conoscersi e a comprendersi…

Rai 2 – Il campionato fa novanta, una serata evento che, con l’ironica e giocosa formula del quiz, celebra i 90 anni del girone unico del massimo campionato di calcio italiano, con la conduzione di Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, e la partecipazione di Ubaldo Pantani nei panni di un grande portiere. Nove ex calciatori, protagonisti della serie A dagli anni sessanta ad oggi, si sfideranno in un gioco a quiz che, attraverso i toni dell’ironia e della passione per il calcio, ripercorrerà 90 anni di storie e di Storia, di personaggi e di persone. Un’occasione per festeggiare il calcio italiano a tutto tondo, con il ricordo di partite memorabili, goal straordinari, rilevanti episodi di costume, squadre fenomenali, immagini indimenticabili. Il quiz sarà un divertente pretesto per rivivere emozioni del passato e del presente, celebrare giocatori che hanno fatto parte della nostra memoria collettiva e che hanno accompagnato la nostra fede sportiva. Le immagini del ricco repertorio Rai accompagneranno il racconto e i quesiti del quiz, mentre in studio interverranno volti noti del calcio e non, tra ricordi, aneddoti e retroscena: presidenti, allenatori, ex giocatori, giornalisti esperti e tifosi eccellenti, che rivivranno le gesta e le storie di novant’anni di sport e di costume.

Rai 3 – Come d’incanto, la bella principessa Giselle vive nel romantico mondo delle favole dove incontra il suo bel principe, Edward, follemente innamorato di lei. Tuttavia, tra i due personaggi delle fiabe ci sono anche quelli malvagi, come la perfida regina Narissa, madre del principe ed esperta di magia nera, che lancia un incantesimo su Giselle proiettandola nella vita reale della moderna Manhattan. Giselle, stordita e impaurita sulle prime, grazie ad un affascinante avvocato imparerà a districarsi nella grande metropoli.

Rai Movie – Sissi la giovane principessa, sposata all’Imperatore d’Austria e in rotta con la suocera, Sissi se ne torna in Baviera. Il Kaiser le corre dietro e fanno la pace, intanto la bella Imperatrice fa star buoni anche i rivoltosi ungheresi.

Mediaset

Rete 4 – Love actually, commedia corale scritta e diretta da R. Curtis (“Notting Hill”, “Mr. Bean”). L’intreccio di dieci storie in una Londra pre-natalizia.

Canale 5 – Zootropolis, premio Oscar come miglior film d’animazione. Zootropolis è una città straordinaria, abitata solo da animali. Qui la coniglietta Judy aspira a diventare poliziotta.

Italia 1 – Din Don, sequel del primo fortunato episodio con Enzo Salvi. Tornato a fare il manager, Donato scopre che Don Dino, appena deceduto, lo ha nominato suo vice nella parrocchia.

Iris – Le crociate, il giovane Balian ha da tempo perso la sua famiglia e insieme ad essa la sua fede. Una condizione di certo bizzarra, nell’epoca dell’assoluto fervore mistico: gli anni delle Crociate. Un conflitto che il ragazzo vede lontano, almeno fino al giorno in cui il destino bussa alla sua porta. E lo fa nella forma di un valoroso cavaliere, Goffredo di Ibelin, un crociato di ritorno in Francia da Gerusalemme. Goffredo rivela a Balian di essere il suo vero padre, gli mostra la vera essenza di un soldato di Cristo e lo conduce in un lungo viaggio verso la Terra Santa. Qui Goffredo, insieme a pochi altri cavalieri, condivide il sogno di pace del re Baldovino. L’utopia di un regno fatto a immagine del regno celeste (da qui il titolo originale, “Kingdom of Heaven”). Ma la violenza non si ferma con i sogni. I giorni di Baldovino sono contati e così quelli di Goffredo. Quando ogni difesa cadrà, la spada della fede passerà a Balian e ne segnerà l’ingresso nella storia.

Premium Cinema – Cast Away, Le avventure di un moderno Robinson Crusoe: Chuck Noland è un ingegnere della Federal Express, sommerso dai ritmi di lavoro e felicemente fidanzato con Kelly. Durante un viaggio d’affari in Thailandia, il suo aereo precipita su un’isola deserta. Miracolosamente vivo, Chuck dovrà imparare a cavarsela in un territorio selvaggio e incontaminato. Passano così quattro anni, quando finalmente una nave lo nota e lo porta in salvo. Chuck torna alla sua vecchia vita, dove però sembra non esserci più posto per lui.

Altre emittenti

La7 – TUT – Il destino di un Faraone, regia di David Von Ancken. Una serie con Ben Kingsley, Avan Jogia, Nonso Anozie, Sibylla Deen. Una miniserie evento che racconta la straordinaria storia di Tutankhamon (il re Tut). La popolazione d’Egitto ha bisogno di un eroe, ma solo un uomo può salvarli in un mondo in cui non ci si può fidare di nessuno

Tv8 – Il bacio di mezzanotte, Mia Pearson è un’organizzatrice di feste alla quale viene chiesto di preparare un evento in soli cinque giorni. La giovane si vede costretta a collaborare con uno sconosciuto, tale David Campos, per riuscire a portare a termine il suo lavoro. Questo rapporto, inizialmente forzato, cambierà la sua vita regalandole l’amore.

Nove – Pizza Hero, Gabriele Bonci, il nostro Pizza Hero, è a Catania per intraprendere un gustoso viaggio tra i forni italiani! Quale forno conquisterà il nostro eroe?

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

Sky Cinema 1 – Alla ricerca dell’isola di Nim, la piccola Nim ha smarrito per sempre la madre in fondo al mare e vive sola con il padre, appassionato di plancton, in un angolo di paradiso, un’isoletta del pacifico. Quando il padre si allontana, la bimba resta in compagnia di un’otaria, un’iguana e un pellicano per amici e i libri di avventure di Alex Rover come passatempo preferito. Ma nel momento del pericolo un aiuto umano non guasta e a soccorrere Nim arriva proprio Alex Rover in persona; ma più che ad Indiana Jones, il suo eroe somiglia ad una zitella fifona…

(Nella foto Tom Hanks)