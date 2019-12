Ascolti tv analisi 23 dicembre: Ognuno è perfetto happy end. Benigni e Troisi e poi Costanzo in luce

Progetto ottimo

Bilancio ottimo per un’operazione non banale, ben realizzata, ben promossa e programmata con molta intelligenza. Ieri, lunedì 23 dicembre, Ognuno è perfetto, la fiction di Rai1 che racconta la vita di un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down si è conclusa raccogliendo quasi 4,5 milioni di spettatori ed il 20,2%, rimanendo ampiamente sopra la soglia che in questa stagione definisce come un successo il risultato di un prodotto di produzione. La storia, inoltre, aveva la concorrenza ‘straordinaria’ di tante trasmissione family oriented.

Oscar a confronto

Seconda è arrivata l’ammiraglia del Biscione con una prima tv firmata Steven Spielberg. GGG–Il Grande Gigante Gentile ha conquistato 2,349 milioni e 11,24% superando di poco il fenomeno di serata. Su Rete 4, infatti, Non ci resta che piangere, con Roberto Benigni e Massimo Troisi mattatori, ha rimontato e superato la concorrenza più diretta a arrivando a 2,086 milioni di spettatori e 9,63% di share.

Ranucci non è nello spirito del Natale e cala

Il duo comico tosco-napoletano si è lasciato nettamente alle spalle Report: la puntata su influencer e terra dei fuochi ha avuto 1,654 milioni di spettatori e 7,21% di share. Ancora più distante è arrivato l’altro film per la famiglia: su Rai2 Alla ricerca di Nemo, si è attestato a 1,312 milioni di spettatori e il 5,64%. Lontane si sono collocate, in coda, le proposte di Italia 1 (lo show 10 Anni di Alessandra Amoroso, con le immagini del concerto della cantante salentina dal Forum di Assago, 874mila e 4,13% di share) e La7 (per il telefilm Grey’s Anatomy15, per i primi due episodi 540mila spettatori e 2,4%). In seconda serata su Rai1 Gran Varietà, con alla conduzione Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli, ha conseguito 1,171 milioni e 10,58%.

La curva di ieri: Amadeus, Ognuno e perfetto, GGG e Gran Varietà uno dopo l’altro al comando

In access il picco di Amadeus è stato di 6,2 milioni e 25,4% di share alle 21.27. In prima serata Ognuno è perfetto ha corso sopra quota 4,5 milioni fino alle 23.15 e ha sfiorato il 25% nel finale alle 23.28. GGG, Il Grande Gigante Gentile, è stato sorpassato da Benigni e Troisi al primo break – alle 22.20 – e poi ha faticato a riconquistare la seconda piazza, ottenuta col finale, al 16% di share alle 23.52. Dopo il titolo di Steven Spielberg su Canale 5 è passato al comando il Gran Varietà di Costanzo e Marzoli in onda su Rai1, che ha superato il 10% fino alle 24.40.

(Nella foto un momento di Gran Varietà)