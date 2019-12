Ascolti Tv 23 dicembre tutti i dati: Ognuno è perfetto 4,4 milioni, GGG 2,3, Troisi e Benigni boom a 2,1, Report 1,6

Ascolti tv, dinamiche: sempre in testa Ognuno è perfetto, Non ci resta che piangere sorpassa GGG dalle 22.20 in avanti

Il contesto: l’ultimo appuntamento con Ognuno è perfetto contro Nemo e Il Gigante Gentile. E poi la comicità di Roberto Benigni e Massimo Troisi, Report, Alessandra Amoroso, Grey’s Anatomy15.

Tanti prodotti indirizzati alla famiglia ‘unita’ nella serata tv di lunedì 23 dicembre. Su Rai1 c’era l’ultima puntata di Ognuno è perfetto alle prese con GGG– Il Grande Gigante Gentile in prima tv su Canale 5, ma anche Alla ricerca di Nemo su Rai2 e Non ci resta che piangere su Rete4. Su Italia 1 c’era l’one girl show 10 Anni di Alessandra Amoroso, mentre sulla terza rete la nuova puntata di Report. Su La7, infine, c’era il telefilm cult Grey’s Anatomy15 a completare la programmazione. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

Ascolti tv graduatoria: Ognuno è perfetto, GGG, Non ci resta che piangere, Report, Nemo

Su Rai Uno Ognuno è perfetto, la nuova fiction che racconta la vita di un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down e dei loro parenti, con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Piera degli Esposti, Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi ha riscosso 4,488 milioni di spettatori ed il 20,24% di share. In seconda serata Gran Varietà, con alla conduzione Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli, ha conseguito 1,171 milioni e 10,58%.

Su Canale 5 la prima tv del film prodotto e diretto da Steven Spielberg, GGG–Il Grande Gigante Gentile, con Mark Rylance, Rebecca Hall, Ruby Barnhill, ha conquistato 2,349 milioni e 11,24%. E poi per Tg5 Notte 661mila e 6,95%.

Su Rete 4 per Non ci resta che piangere, con Roberto Benigni e Massimo Troisi mattatori, 2,086 milioni di spettatori e 9,63% di share. Quindi per Polvere di stelle 345mila e 4,87%.

Su Rai Tre, per la trasmissione Report, con Sigfrido Ranucci alla conduzione e influencer e terra dei fuochi tra i temi delle inchieste, 1,654 milioni di spettatori e 7,21% di share dopo la presentazione a 1,036 milioni di spettatori e il 4,24%. Quindi per Che ci faccio io qui, 1,094 milioni e 7,33%.

Su Rai2 per Alla ricerca di Nemo, 1,312 milioni di spettatori e 5,64%. Quindi per Stramaledetti amici miei, con il the best of dello show, 535mila e 4,23%.

Su Italia 1 lo show 10 Anni di Alessandra Amoroso, con le immagini del concerto della cantante salentina dal Forum di Assago, 874mila e 4,13% di share; per A Christmas Kiss 362mila e 5%.

Su La7 per il telefilm Grey’s Anatomy15, per i primi due episodi 545mila spettatori e 2,45%. Quindi per gli ulteriori due 331mila e 2,4% e 233mila e 3%.

Ascolti tv preserale: Insinna stacca Conto alla rovescia

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,1 milioni e 20,3% e poi 4,554 milioni ed il 25,1%; su Canale 5 per Conto alla rovescia 1,744 milioni e 11,7% e 2,8 milioni e 15,78%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 894mila e 4,4%. Su Rai3 Tg3 a 2,2 milioni e 13,13%; TgR 2,6 milioni e 13,78%.

Per il Tg1 4,9 milioni di spettatori ed il 22,95%. Su Canale 5 per il Tg5 3,965 milioni e 18,3% di share. Su La7 TGLa7, 1,279 milioni di spettatori e 5,85%.

Ascolti tv access prime time: Amadeus a 5,3 milioni. Senza Gruber cresce Tg2Post (Zucchero ospite)

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,325 milioni e 22,2% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 4,194 milioni e 17,43% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,425 milioni e 6,16%; per il Tg2Post, 1,168milioni e 4,82%; su Rai3 per Non ho l’età 1 milione e 4,6%, per Un posto al sole 1,580 milioni e 6,71%. Su Rete 4 per Stasera Italia, 1,158 milioni spettatori e 5,04% di share e 1,2 milioni e 4,93%. Su La7 per Uozzap, 1,005 milioni e 4,23%.

Emanuele Bruno

(In apertura Ognuno è perfetto ieri su Rai1