Stasera in Tv: I programmi di lunedì 23 dicembre

Su Rai 1 “Ognuno è perfetto”, su Rai 2 “Alla ricerca di Nemo”, su Rai 3 “Report”, su Rete 4 “Non ci resta che piangere”, su Canale 5 “Il GGG”, Su Italia 1 “10 anni di Alessandra Amoroso”, su La7 “Grey’s Anatomy”, su Tv8 “Dickens – L’uomo che inventò il Natale”, su Nove “Pizza Hero”, su Sky Cinema “Ricomincio da me”, su Fox “War of the Worlds”, su Premium Cinema “Cado dalle nubi”, su Iris “La tempesta perfetta”, su Rai Movie “I professionisti

I programmi di stasera in tv di lunedì 23 dicembre 2019

Rai

Rai 1 – Ognuno è perfetto, stanco dell’ennesimo tirocinio, Rick, un ragazzo down, vuole un lavoro vero. Grazie ad un incontro fortunato, viene assunto nel reparto packaging di una prestigiosa fabbrica di cioccolato di Torino, dove trova, tra i suoi colleghi, Tina, ragazza down di origini albanesi, con la quale c’è subito una forte intesa.

Rai 2 – Alla ricerca di Nemo, la vita sulla Grande Barriera Corallina è piena di pericoli quando sei un piccolo pesce pagliaccio che vuole affrontare il mondo esterno con curiosità…

Rai 3 – Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società.

Rai Movie – I professionisti, durante la Rivoluzione Messicana, un milionario texano assume quattro avventurieri per salvare la moglie rapita da un bandito. Western capolavoro, candidato a tre Oscar nel 1967.

Mediaset

Rete 4 – Non ci resta che piangere, Saverio e Mario si trovano di colpo nel 1492. Sul cammino per impedire la scoperta delle Americhe incontrano Leonardo da Vinci.

Canale 5 – Il Grande Gigante Gentile, adattamento di un romanzo fantasy di Roald Dahl. Il rapporto speciale che lega un gigante buono ed una bambina orfana.

Italia 1 – 10 anni di Alessandra Amoroso, in occasione del decimo anniversario artistico di Alessandra Amoroso festeggiamo con il concerto del Forum di Assago arricchito da contenuti inediti, interviste e immagini esclusive del backstage.

Premium Cinema – Cado dalle nubi, Checco è un giovane cantante pugliese che sogna il grande successo nel mondo dello spettacolo e, per mantenersi, lavora come muratore nella ditta dello zio a Polignano a Mare. E’ fidanzato con Angela, parrucchiera, che lo lascia perché desidera avere accanto un uomo con un lavoro più stabile, con il quale costruire una famiglia. Per Checco è una doccia fredda: triste e amareggiato lascia la Puglia per Milano, sperando che la moderna metropoli del Nord gli possa spalancare le porte del successo …

Iris – La tempesta perfetta, un cast d’eccezione per un film spettacolare tratto da una storia vera. La peggior tempesta di tutti i tempi travolge un peschereccio.

Altre emittenti

La7 – Grey’s Anatomy, medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia presso l’immaginario race Hospital di Seattle.

Tv8 – Dickens – L’uomo che inventò il Natale, Nel 1843, il celebre romanziere britannico Charles Dickens è in una fase bassa della sua carriera con tre flop alle spalle e debiti che si accumulano. Determinato a riprendersi, Dickens decide di scrivere una storia natalizia e di auto-pubblicarla in breve tempo, visto che nessun editore sembra interessato a quel bizzarro racconto. Mentre Dickens lavora duramente alla scrittura, suo padre e sua madre vengono a fargli visita. Ancora ossessionato dai dolorosi ricordi di suo padre che rovina la sua infanzia, Dickens sperimenta una fase di blocco creativo che sembra non avere soluzione. In queste condizioni, Dickens deve affrontare i propri demoni personali attraverso i suoi personaggi, specialmente nelle sue conversazioni immaginarie con Ebenezer Scrooge. Ora, con una scadenza incombente, lo scrittore lotta per l’ispirazione contro le sue frustrazioni e le opinioni dei suoi personaggi in una sfida letteraria senza precedenti, finendo per creare un racconto classico destinato a ridefinire lo spirito essenziale del Natale moderno…

Nove – Pizza Hero, Gabriele Bonci, il “pizza hero” di Roma, raggiungerà in ogni puntata una diversa città italiana, assaggerà i migliori prodotti di 3 forni e sceglierà i 2 più talentuosi che si scontreranno in una sfida creativa all’ultimo impasto.

Sky Cinema 1 – Ricomincio da me, Maya ha quarant’anni, di cui quindici passati a fare la commessa. Sembra essere arrivata l’ora della promozione, ma i suoi titoli di studio non sono equiparabili a quelli dei manager più giovani. In piena crisi esistenziale, viene aiutata dai suoi amici storici a costruirsi una nuova vita “digitale” in cui la sua istruzione e le sue esperienze appaiono più idonee per il lavoro di consulente in una grande azienda di cosmetici. Una volta conquistato il lavoro dei suoi sogni dovrà però fare i conti con le sue bugie..

Fox – War of the Worlds, serie tratta dal romanzo fantascientifico e apocalittico di H.G. Wells La Guerra dei Mondi, ambientata ai giorni nostri e prodotta da CANAL + e Fox Networks Group Europe & Africa.

(Nella foto Checco Zalone)