In day time all’ora di pranzo su Dazn Atalanta-Milan ha riscosso 591mila spettatori ed il 3,5%. Tra le native digitali free in prima serata questo il podio: Su Rai Movie La principessa Sissi a560mila e 2,4%. Su La5 Un misterioso Babbo Natale 389mila e 1,7%. Su Iris Elizabeth The Golden Age 384mila e 1,7%.

Altri ascolti tv calcio: su Sky alle 17.30 Tottenham-Chelsea 111mila e 0,6%.

Calcio in tv, in chiaro nel preserale su Rai con la Supercoppa Coca Cola, ma anche il turno di Serie A e la Premier League su Sky nella proposta sportiva di domenica 22 dicembre. Ma andiamo alla Serie A. In day time all’ora di pranzo su Dazn Atalanta-Milan ha riscosso 591mila spettatori ed il 3,5%. Al pomeriggio tra gli incontri delle 15.00 su Sky hanno raccolto 643mila spettatori con il 4,2%. E infine in prima serata Sassuolo-Napoli ha totalizzato 975mila spettatori e il 4,1% di share al netto dell’intervallo. Sempre su Sky alle 17.30, quasi in contrapposizione con Juve-Lazio e la Supercoppa su Rai1, Tottenham-Chelsea di Premier League ha totalizzato 111mila spettatori e lo 0,6%. Inoltre, in prima serata, su SkyCinema Due Il Verdetto ha ottenuto 45mila spettatori e 0,2%.

Ascolti tv native digitali free, in prima serata questa la graduatoria: vince Rai Movie davanti a La5 e Iris

Su Rai Movie La principessa Sissi a 560mila e 2,4%. Su La5 Un misterioso Babbo Natale 389mila e 1,7%. Su Iris Elizabeth The Golden Age 384mila e 1,7%. Su Rai4 Better Watch Out a 375mila e 1,6%. Su Nove Fratelli d’Italia 348mila e 1,5% di share. Su Tv8 Tutti insieme per Natale 298mila e 1,3%. Su 20 Un milione di modi per morire nel West a 285mila e 1,3%. Su Real Time 90 giorni per innamorarsi 264mila e 1,1%. Su Rai Premium La porta dei sogni a 159mila spettatori e 0,7%.

Su TV8 4 Ristoranti a 472mila spettatori con il 2,1%. Su Nove Camionisti in Trattoria 325mila e 1,4%.

