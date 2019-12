Stasera in Tv: cosa vedere domenica 22 dicembre 2019

I programmi di stasera in tv di 22 dicembre 2019

Rai

Rai 1 – Pezzi unici, Vanni Bandinelli è uno stimato artigiano fiorentino che sta affrontando il lutto per la perdita del figlio Lorenzo. Il ragazzo viveva in una casa-famiglia dove aveva avviato un corso frequentato da cinque giovani dal passato difficile in cerca di recupero. Nonostante la morte del giovane, Anna, responsabile della struttura, decide di andare andare avanti e di affidare il progetto proprio a Vanni. L’uomo, ruvido e scorbutico, accetta.

Rai 2 – Che tempo che fa, Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Orietta Berti.

Rai 3 – Come d’incanto, la bella principessa Giselle vive nel romantico mondo delle favole dove incontra il suo bel principe, Edward, follemente innamorato di lei. Tuttavia, tra i due personaggi delle fiabe ci sono anche quelli malvagi, come la perfida regina Narissa, madre del principe ed esperta di magia nera, che lancia un incantesimo su Giselle proiettandola nella vita reale della moderna Manhattan. Giselle, stordita e impaurita sulle prime, grazie ad un affascinante avvocato imparerà a districarsi nella grande metropoli.

Rai Movie – La principessa Sissi, la storia romantica e turbolenta della diciassettenne Elisabetta, detta Sissi, figlia del Granduca Massimiliano di Baviera, che sposò l’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe. Primo di una serie di 3 film interpretati dalla Schneider nel ruolo della bella e dolce principessa.

Mediaset

Rete 4 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, quarto film della saga. Indiana Jones è alle prese con i russi, a cui contende un prezioso reperto archeologico.

Canale 5 – Miracolo nella 34esima strada, remake dell’omonimo film del 1947. Un maturo signore viene ingaggiato da un grande magazzino di N.Y. per impersonare Babbo Natale.

Italia 1 – Le Iene Show, inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

Iris – Elizabeth, premio Oscar per i migliori costumi, con Cate Blanchett e Clive Owen. Elisabetta I contrasta il re di Spagna che vuole riportare il Cattolicesimo in Inghilterra.

Premium Cinema – Fast & Furious 8, Dom e Letty si sono sposati e si stanno godendo la luna di miele a Cuba, dove, tra una corsa folle in auto e momenti romantici, i due si sono lasciati definitivamente alle spalle la frenetica vita di prima. Mentre sta facendo una passeggiata, Dom viene fermato da una donna bella e pericolosa, Cipher, la quale, pur di convincerlo a rientrare nel giro criminale, ha rapito la sua ex fidanzata e il figlio. A Dom non resta altro da fare che assecondare la donna e cercare di limitare quanto più possibile i danni.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione.

Tv8 – Tutti insieme per Natale, una produttrice televisiva sta mettendo in piedi uno speciale di Natale per il quinto anno, ma questa volta le viene detto di coprodurlo con il figlio del conduttore. Inizialmente, non è molto contenta, ma Natale è imprevedibile…

Nove – I pinguini di Mr. Popper, dal regista di “Mean Girls” e “Spiderwick” una deliziosa favola per grandi e piccini ispirata all’omonimo libro per bambini scritto da Richard e Florence Atwater. Mr. Popper (un irresistibile Jim Carrey), uomo d’affari, cinico e disinteressato e genitore assente e anaffettivo, riceve la notizia della morte del padre, che non vedeva da anni. L’uomo è passato a miglior vita durante una spedizione in Antartide e ha lasciato al figlio un’eredità alquanto bizzarra: un gruppo di pinguini. Non imbalsamati, ma reali! Dopo l’iniziale e prevedibile difficoltà di adattamento, Popper finirà per trasformare il suo appartamento di New York in una sorta di parco dei divertimenti invernale. Con buona pace del lavoro, che finirà ad un passo dal baratro…

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

Sky Cinema 1 – L’ora legale, Salvo e Valentino vivono a Pietrammare, sono cognati e insieme gestiscono un chiosco in piazza. Nella cittadina ci sono le elezioni comunali. A sfidarsi, da un lato, il sindaco uscente, Gaetano Patanè, emblema del malaffare e della corruzione; dall’altro lato, Pierpaolo Natoli, professore di liceo, simbolo di onestà e legalità, nonché marito della sorella di Valentino. Contro ogni previsione, Natoli vince. Salvo e Valentino, sfruttando la parentela, sono convinti di poter trarre vantaggio dalla situazione, ma…

