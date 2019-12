Ascolti 18 dicembre 2019 digital e pay: Ronaldo vola al 5,8%, il clasico fa 0,7% su Dazn. Tv8 vince col film di Natale

Altri ascolti calcio: al pomeriggio sul 20 per Monterrey-Liverpool 276mila e 1,5% per la coppa del mondo per club.

Ascolti pay indirizzati sulla Serie A mercoledì 18 dicembre, con una partita in preserale e una in prima serata. Nel preserale Sampdoria-Juventus, conclusasi con la vittoria bianconera per due a uno con clamoroso gol di Cristiano Ronaldo, ha avuto su Sky 1,175milioni di spettatori ed il 5,8% di share. Alla sera Brescia-Sassuolo, recupero di una giornata precedente, ha riscosso 217mila spettatori e lo 0,9%. Su Dazn alle 20.00 il clasico di recupero Barcellona-Real Madrid ha avuto 167mila spettatori e 0,7% di share. Mentre sul 20 per Monterrey-Liverpool 276mila e 1,5% per la coppa del mondo per club.

Da registrare ieri su SkyUno Masterchef ha conquistato 63mila spettatori di flusso e lo 0,3% di share. Su SkyCinema Uno il film Benvenuti a casa mia a 84mila e 0,4%.

In prime time le native digital free: al top Tv8 versione Christmas

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Tv8 Natale fuori città ha avuto 605mila spettatori e 2,7% di share. Su Rai4 The Medallion 555mila spettatori e 2,4%. Su Iris La casa stregata 528mila spettatori e 2,3%. Su La5 Le vere luci del Natale ha prodotto a 442mila spettatori e 2%. Su Nove Una bugia di troppo ha conquistato 417mila spettatori e 1,9%. Su Top Crime The Mentalist ha prodotto a 243mila spettatori e 1,1%. Su Rai Premium Paolo Sesto ha conseguito 229mila spettatori e 1,1%. Su Rai Movie Un marito a tre piani 207mila e 1%. Su 20 Shooter ha attratto 178mila spettatori con 0,7%. Su Real Time In quanto donne storie di ordinaria violenza 178mila spettatori e 0,7%. Su La7d Voglia di ricominciare ha prodotto a 142mila spettatori e 0,7%.

In access questi gli ascolti. Boom De Filippi in replica, vince su Papi e Corsi

Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 507mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 584mila spettatori con 2,4%. Su La5 Uomini e Donne a 619mila spettatori e 2,6%.

Nel preserale questi gli ascolti.

Su Tv8 Cuochi d’Italia ha raccolto 394mila spettatori e 1,8%.

