Ascolti Tv 22 dicembre tutti i dati: Pezzi Unici 4,7 milioni, Miracolo su 34° Strada 2,1, Che tempo che fa 2, Iene 1,9. Juve-Lazio 6,3 milioni

Su Rai1 ascolti Pezzi Unici 4,7 milioni e 22,2%. Su Canale5 Miracolo sulla 34°strada 2,1 mln e 9,8%. Su Rai2 Che tempo che fa 2,037 mln e 8,7%. Su Italia1 Le Iene Show 1,887 mln e 10,9%. Su Sky Sassuolo-Napoli 948mila e 4%. Su Rete4 Indiana Jones ed il regno del teschio di cristallo 834mila e 4,1%. Su Rai3 Come d’incanto 802mila e 3,4%. Su La7 Non è l’Arena meglio di… 717mila e 3,8%.

Ascolti tv Supercoppa: nel preserale Juventus-Lazio ha riscosso 6,336 milioni ed il 34,62%, con il secondo tempo a 7,040milioni.

Contesto: il finale della fiction Pezzi Unici e i film di Natale di Canale 5 e Rai3, Indiana Jones su Rete4, Iene, Fabio Fazio con Conte e Belen, Massimo Giletti replay, Paolo Mieli, un film tedesco, Fiorentina-Inter

Il calcio della Supercoppa (Juventus-Lazio terminata a con la vittoria biancoceleste a 6,336 milioni e 34,62% su Rai1) caratterizzava il preserale, mentre in prima serata c’era ‘soltanto’ Sassuolo-Napoli su Sky (948mila e 4%). Erano questi gli eventi ‘speciali’ dentro la griglia televisiva di domenica 22 dicembre.

In prima serata tra le generaliste questa l’offerta: su Rai1 la puntata finale della fiction Pezzi Unici, alle prese con il film cult natalizio Miracolo sulla 34° strada. Su Rai2 c’era la nuova puntata di Che tempo che fa (con Antonio Conte, ma anche Belen Rodriguez tra gli ospiti), su La7 invece del live di Non è L’Arena c’era un the best of delle puntate stagionali del talk di Massimo Giletti. Le altre? Su Rai3 c’era Come d’incanto, su Italia 1 una puntata de Le Iene Show e su Rete 4 la pellicola Indiana Jones ed il regno del teschio di cristallo. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

Ascolti tv graduatoria: Pezzi Unici doppia Miracolo sulla 34° strada, Fazio e Iene

Su Rai Uno la fiction in prima tv Pezzi Unici, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri tra i protagonisti, ha riscosso 4,8 milioni di spettatori ed 20,38% e 4,616 milioni e 23,99%, in media 4,7 milioni ed il 22,2%. Quindi per Speciale Tg1 915mila e 9,52%.

Su Canale 5 il film cult Usa, Miracolo nella 34° strada, con Richard Attenborough ed Elizabeth Perkins, 2,131 milioni di spettatori e 9,75% di share. E poi per Tiki Taka 1,090 milioni di spettatori e 7,57% e 538mila e 6,96%.

Su Rai2 Che tempo che fa, con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback nella squadra di base, e tra gli intervistati Federico Ielati, Luca Parmitano, Roberto Bolle, Don Carmelo La Magra,, Antonio Conte, Belen Rodriguez, Corrado Formigli, Roberto Saviano, ha conquistato 2,037 milioni di spettatori e 8,67% con la prima parte dalle 21.08 alle 22.49; poi avendo al Tavolo fino alle 23.45 il gruppo con Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Raoul Cremona, Francesca Fialdini, Negramaro, Ale & Franz, Cristina D’Avena ha ottenuto 1,335 milioni e 7,19%. Per La domenica sportiva 721mila spettatori e 7,5% e per L’Altra Ds 278mila e 5,51%.

Su Italia 1 l’appuntamento con le inchieste e i servizi de Le Iene Show, ha raccolto 1,887 milioni di spettatori e 10,85% di share dalle 21.29 alle 25.03, dopo la prima parte 1,8 milioni e 7,59% tra le 21.09 e le 21.29. Per I Griffin 508mila e 10,34%.

Su Rete 4 per il film Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, diretto da Steven Spielberg e con Harrison Ford e Karen Allen nel cast, 834mila spettatori e 4,05% di share. Quindi per Apocalypto, 257mila spettatori e 3,75% di share.

Su Rai Tre, per il family film di Walt Disney, Come d’incanto, con Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Rachel Covey, Susan Sarandon, Idina Menzel, Julie Andrews, Michaela Conlin, Elizabeth Mathis tra protagonisti, 802mila spettatori e il 3,44%. Quindi per Dottori in corsia 403mila e 2,43%. Per Tg3 nel mondo 290mila e 2,81%.

Su La7 per Il meglio di Non è l’Arena, con Massimo Giletti alla conduzione e il montaggio di alcuni dei momenti pregnanti di questa stagione tv, 717mila spettatori e 3,78% dalle 20.37 alle 24.53. Quindi per TgLa7 Notte 180mila e 2,71%.

Ascolti tv preserale: la Lazio vince con il 35,88% nel secondo tempo

Su Rai 1 per Supercoppa Coca Cola, Juventus-Lazio 6,3 milioni e 34,62%% (con il secondo tempo a 7,043 milioni e 35,88%); su Canale 5 per Conto alla rovescia 2 milioni e 11% e 2,683 milioni e 13,28%. Su Rai2 per Che tempo farà 1,1 milioni e 5,31%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 1,940 milioni e 9,9%; per il Tgr 2,755 milioni e 13,36%. Su Rete4 per Tempesta d’amore 855mila e 4%.

Per il Tg1 5,153 milioni di spettatori ed il 23,58%; per il Tg5 4,261 milioni di spettatori ed il 19,6%, per il Tg La7 933mila spettatori ed il 4,31%.

Ascolti tv access prime time: Amadeus avanti due milioni

Su Rai1 per I Soliti Ignoti 5,287 milioni e 22,48% di share. Su Canale 5 per Paperissima Sprint 3,235 milioni e 13,96% di share. Su Rai2 per il Tg2 1,9 milioni e 8,34%. Su Rai3 per Blob 1,151 milioni di spettatori e 5,38%, per La mia passione 750mila spettatori e 3,31%. Su Rete4 per Stasera Italia WE 1, milione e 4,4%.

Emanuele Bruno

(In apertura un momento clou di Juventus-Lazio, ieri nel preserale su Rai1)