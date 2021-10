Quanto costano le serie tv? Ecco tutti i budget

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: “Squid Game” è la serie più vista su Netflix, ma non la più cara. Tra le italiane svetta “The Young Pope” di Paolo Sorrentino. Ma la più cara in assoluto è…

Serie tv, il budget è milionario

ItaliaOggi, pagina 20, di Claudio Plazzotta

Qualcuno potrebbe essere impressionato dal budget della serie coreana Squid Game, prodotta da Netflix al costo di 2,4 milioni di dollari a puntata, per un totale di nove episodi. Serie che al momento, secondo le prime stime (è uscita sulla piattaforma di streaming solo lo scorso 17 settembre), ha già fruttato a Netflix circa 900 milioni di dollari. Tuttavia, le produzioni destinate a un mercato internazionale hanno spesso costi molto più importanti. Basti pensare, per esempio, ai 13 milioni di dollari a puntata di The Crown, i dieci di kolossal tipo Game of Thrones o Marco Polo, gli otto milioni di dollari a puntata di Sense8, oppure i sei milioni per Stranger Things. Non è ovviamente detto che però le grandi audience siano direttamente proporzionali ai costi. Perché, alla fin fine, è sempre la storia che vince.

Tre dei più grandi successi di Netflix di sempre sono lì a dimostrarlo: la serie francese Lupin costa circa 2,33 milioni di dollari a puntata; La casa de papel è passata dai 220 mila dollari a puntata della prima stagione ai quasi 1,5 milioni di dollari a puntata della quinta stagione; Squid Game, come detto, che il più grande successo di sempre per Netflix, veleggia sui 2,4 milioni di dollari a puntata.

I budget italiani

E le produzioni italiane? Beh, finora quella più ricca è stata The Young Pope, di Paolo Sorrentino, prodotta per Sky ed Hbo da Wildside con 45 milioni di dollari per dieci puntate (4,5 milioni a puntata). Ma si difendono pure ZeroZeroZero, tratta dal romanzo di Roberto Saviano, con la regia di Stefano Sollima e prodotta da Cattleya per Sky con un budget di 35 milioni di dollari (4,37 milioni di dollari a puntata). O Diavoli, prodotta da Lux Vide per Sky con quasi 30 milioni di dollari (poco meno di tre milioni di dollari a puntata) di budget.

La serie Gomorra (prodotta per Sky da Cattleya e Fandango), che ha inaugurato la nuova stagione delle produzioni italiane di grande respiro internazionale sulle nuove piattaforme pay, è partita nel 2014 con un budget complessivo attorno ai 16 milioni di dollari (1,33 milioni a puntata), per poi salire a 20 milioni di dollari a stagione nelle successive (1,66 milioni a puntata). E a maggio di quest’anno sono iniziate le riprese di un’altra produzione italiana di livello, da 2,33 milioni di dollari a puntata: si tratta di Django, la serie originale di Sky e Canal+ che rilegge in chiave contemporanea il western di Sergio Corbucci.

