Viste per voi: Squid Game 2 in alto mare e le novità su The Morning Show

Il caso Squid Game su Netflix

Rieccoci qui per parlare di tutto quello che in tv tradizionale non esiste, ma invece c’è, ovvero serie tv, spoiler e anticipazioni sul mondo Ott. Praticamente tutto quello che arriva via Internet e si trasforma in binge watching compulsivo. Grazie per le tante mail che arrivano a spoilerman@tvzoom.it, chiedendomi le cose più disparate legate alle nostre tanto amate serie e ai loro eroi.

Oggi devo parlare di Squid Game, non per aggiungermi al lungo coro di lodi o critiche, ma per darvi qualche anticipazione. Se, come è noto, il geniale creatore-scrittore-regista (lo showrunner) ha impiegato 10 anni a concepire la serie e ora Netflix, che ha ritrovato vigore grazie alla sua ex serie più vista di sempre (La casa di carta è invecchiata di 15 anni), aumentando anche del 7% il suo valore in borsa… ecco. Fermi tutti!

La domanda che nessuno si pone è: quando vedremo Squid Game 2? E ancora: farà la fine de La casa di carta, ovvero spezzettato in ottocento release fino a farti scordare perché sono entrati nella banca? SpoilerMan oggi è portatore sano di realtà: mettetevi l’animo in pace. Prima di girare qualcosa passeranno decine di mesi, anche perché il sequel è scritto su un foglio dove c’è solo la bozza di un’idea. Lo showrunner sarà ovviamente molto incentivato a produrre idee per fare proseguire la storia, ma lui (l’impronunciabile genio) dice che Squid Game 2 dovrà essere migliore della prima, quindi mettetevi comodi: niente seconda serie prima di 4 anni.

Godetevi le gesta dei nostri poveri eroi, rivedetele e vi prego: non è una serie per bambini, ma neanche per ragazzini. Purtroppo, nelle varie scuole ci sono emuli degli uomini con il cappuccio che giocano a Un due tre stella o Al ponte di vetro. Non si muore, ma si prendono tanti schiaffi. Genitori vigilate, perché girano clip con le scene più cruente. Ah, senza svelare troppo, cambieranno tutti gli attori tranne tre figure fondamentali. Non posso aggiungere altro, altrimenti “il genio” mi chiama!

The Morning Show su Apple Tv+

Passiamo a The Morning Show, giunto al bivio della sua seconda e, probabilmente, ultima stagione. Le due protagoniste, Reese Whiterspoon e Jenniefer Aniston, sono alle prese con il ritorno della star all’interno del Morning Show, ma all’improvviso ci troviamo di fronte a storie lesbo, a Valeria Golino che gira in Italia con Steve Carrell e tenta di fare un documentario. Poi il racconto dell’inizio della pandemia (il periodo in cui si svolge la serie è inizio 2020), con morti improvvise, suicidi e… insomma, un gran casino, soprattutto per quello che verrà.

Sapete che “la premessa è la promessa”, ovvero io lo guardo prima di voi e non vi faccio perdere tempo. Allora: vi dico di fare un gran bel binge watching e di lasciarvi stupire, guardando di fila i 15 episodi prodotti finora, perché i 5 rimanenti saranno un tuffo nel passato: tra faide, finte amicizie e una New York meravigliosa. Troverete spazio per stupirvi e commuovervi all’improvviso. The Morning Show è su Apple Tv+ con episodi a rilascio settimanale. Non perdetevi il prossimo.

E adesso vorrei parlarvi di Invasion sempre su Apple Tv+, ma non ci hanno mandato le puntate in anteprima, quindi non posso dirvi niente.

Spoilerman risponde

1) La casa di carta finisce il 3 dicembre con l’ultima release. E ci saranno altre morti importanti.

2) Stranger things arriva nel 2022 e ormai i ragazzi sono adolescenti (sono quasi tre anni dall’ultimo episodio).

3) Va bene il rilascio settimanale degli episodi (anche se ci piace di più poter vedere tutto e subito), ma non possono passare tre o quattro anni tra la fine di una serie e l’inizio dell’altra. «Il tempo va, passano le ore», cantava Alex Britti, e quelli che erano appuntamenti imperdibili vengono sostituiti da nuove storie e nuovi eroi. Vedi Squid Game.

4) So cosa hai fatto su Amazon prime Video vale la pena vederlo fino all’ultimo frame dell’ultimo episodio.

Consigli: su Netflix guardate L’uomo delle castagne e su Star immergetevi nel mondo di Ryan Murphy. Breve auto-spoling: la prossima volta parleremo della nuova serie Dope di Star su Disney+. Tutto sulla seconda stagione della Guerra dei mondi e partirà la rubrica “Recupera la serie che hai perso”.

spoilerman@tvzoom.it

(Nella foto Squid Game)