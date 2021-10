Netflix ora ha 222 milioni di abbonati. E solo 67 sono negli Stati Uniti

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: numeri scintillanti per la piattaforma, che a chiusura del terzo trimestre annuncia 1,4 miliardi di dollari di profitti. Sullo sfondo, il successo di “Squid Game”. In prospettiva, il business dei giochi.

Netflix registra 1,4 miliardi di dollari di profitto per il terzo trimestre

The New York Times, pagina 3, di Edmund Lee.

È stata una storia di due Netflix quella delle ultime settimane: da una parte lo speciale di Dave Chappelle, atteso da tempo, ha suscitato aspre condanne da parte degli addetti ai lavori e della critica, dall’altra la serie sconosciuta sudcoreana Squid Game è diventata una hit globale, diventando la serie più vista dello tv in streaming fino a oggi. (Entrambi hanno una cupa visione del mondo). Nessuno dei due ha contribuito molto ai risultati dell’azienda nel terzo trimestre, che è durato fino al 30 settembre (Squid Game ha debuttato nell’ultima settimana di settembre e lo speciale di Mr. Chappelle è diventato disponibile in ottobre), ma Netflix ha guadagnato 4,4 milioni di nuovi abbonati nel periodo, battendo la propria stima di 3,5 milioni. Netflix ha ora 222 milioni di clienti, circa 67 milioni dei quali negli Stati Uniti.

La società ha registrato 7,5 miliardi di dollari di entrate e 1,4 miliardi di dollari di profitto, leggermente meglio delle aspettative. Entrambi i titoli sono importanti per il trimestre corrente dell’azienda, per il quale Netflix prevede di aggiungere 8,5 milioni di nuovi clienti, una delle più grandi previsioni trimestrali nella storia dell’azienda. Netflix ha anche detto che si aspetta di generare 365 milioni di dollari di profitto su 7,7 miliardi di dollari di vendite. In altre parole, per quanto riguarda Wall Street, quale polemica?

Il caso Chappelle

Lo show di Mr. Chappelle è diventato un raro incubo di pubbliche relazioni per Netflix, poiché i critici lo hanno visto come un’invettiva ostile verso la comunità transgender, piuttosto che l’espressione di stand-up comedy che spinge sempre oltre i limiti, come ha cercato di difenderlo Ted Sarandos, il co-direttore generale della società. I dipendenti mercoledì hanno minacciato di manifestare per protesta, e alcuni nella comunità creativa hanno chiesto il licenziamento di Sarandos. Jaclyn Moore, la showrunner della serie Netflix Dear White People, ha detto che non avrebbe più lavorato per la società se «continuano a fare profitto con contenuti palesemente e pericolosamente transfobici».

Poi c’è Squid Game. La serie distopica mette i cittadini indebitati uno contro l’altro in una serie di giochi per bambini, dove i perdenti muoiono e il vincitore se ne va con milioni in contanti. Lo show ha preso d’assalto il mondo ed è diventato uno dei nuovi titoli di maggior valore di Netflix, ispirando meme giusto in tempo per Halloween. Il numero sbalorditivo di 142 milioni di account hanno guardato almeno i primi due minuti dello show nel suo primo mese, rendendolo il programma n.1 in 94 Paesi, compresi gli Stati Uniti, ha detto la società.

(Continua su The New York Times)

(Nell’immagine il logo di Netflix)