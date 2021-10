Ascolti tv analisi 20 ottobre 2021: Valle di lacrime e di successo. E col calcio sulle pay che raduna i maschi, degli altri si salva solo Sciarelli. Rai2 ha il flop facile

Cresce di un punto Luce dei tuoi occhi, in attesa dell’ultima puntata di svelamento. Staccata su Rai1 la commedia "Appena un minuto". Supera quota 2 milioni e va sul podio "Chi l’ha visto?". Partenza falsa per "Il Cacciatore 3". Il calcio su Prime e su Sky manda in crisi Giletti e Brindisi. Bene Tv8 con la replica dei bootcamp di "X Factor". In nottata vincono Costanzo e Morandi.

Ascolti Tv al top: il programma più visto della giornata è stato il Tg1 delle 20 a 5,017 milioni e 23,1%. Poi I Soliti Ignoti con 4,687 milioni e 19,6% e quindi L’Eredità con 4,329 milioni ed il 23,2%.

Alla penultima puntata l’atmosfera del melò Luce dei tuoi occhi si è fatta più cupa e tenebrosa. E sono fioccati i pianti e i colpi di scena, tra solo parziali svelamenti. Conservati – ovviamente – per la puntata finale. La fiction di Canale5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno protagonisti è riuscita a crescere in un contesto competitivo molto difficile. Con la concorrenza diretta della commedia leggera di Rai1, Appena un Minuto, carica di volti familiari dell’ammiraglia pubblica, l’arcigna Federica Sciarelli su Rai3 e poi, soprattutto, la concorrenza di genere di Rai2, che ha lanciato la terza stagione della fiction Il cacciatore. Il fronte dell’offerta tendenzialmente più ‘maschile’ era presidiato da Honolulu su Italia1, i talk politici di Massimo Giletti e Giuseppe Brindisi, e quindi, pesabile in termini di ascolti solo parzialmente, dalle partite di Champions League del mercoledì su Sky e con Zenith-Juventus in esclusiva su Prime (stimabile molto approssimativamente il risultato).

Ascolti tv prima serata

Mercoledì 20 ottobre Su Canale 5 Anna Valle ha portato a casa 3,178 milioni di spettatori ed il 16,8%, in progresso di più di un punto rispetto a sette giorni prima. A calare è stata Rai1, che con il film in prima tv Appena un minuto, con Max Giusti, Loretta Goggi, Paolo Calabresi, J-Ax, Marco Tardelli, Andrea Delogu, ha avuto solo 2,387 milioni di spettatori e l’11,3% di share. Ha migliorato le proprie performance Federica Sciarelli, tornata a superare sia la soglia dei 2 milioni che quella del 10% (su Rai3 Chi l’ha visto? a 2,055 milioni di spettatori e 10,5% di share). In questo contesto complicato ha fatto un mezzo flop la prima puntata de Il Cacciatore 3 su Rai2. La storia con Francesco Montanari ha avuto solo 963mila spettatori e il 4,7% di share. In tema delusioni, è rimasto sui soliti livelli su Italia1 il cabaret Honolulu (825mila spettatori e 4,5%), pensato per fondere la scuola milanese e quella napoletana della comicità per adesso scontenta tutti.

Ascolti tv: la Juventus su Prime e l’Atalanta su Sky depotenziano Giletti. Paragone saluta Brindisi e se ne va

Se la collocazione di Non è l’Arena al mercoledì era tesa a sfruttare la parziale sterilizzazione delle performance della Champions League in questa stagione, con la partita della migliore italiana trasmessa (senza Auditel) su Prime, la strategia non pare al momento dare i risultati sperati. Massimo Giletti, fin qui per lo meno, aveva risultati migliori alla domenica. Anche ieri ha sofferto molto la concorrenza dei match del torneo continentale. Ieri su Sky i match delle 21.00 della Champions League – senza Zenit-Juve, in esclusiva su Prime – hanno ottenuto 749mila spettatori e il 3,5% di share. In particolare, la partita Manchester United-Atalanta, vinta dagli inglesi in rimonta per tre a due, con gol decisivo di Cristiano Ronaldo, ha conseguito 516mila spettatori e il 2,3%, mentre Diretta Gol ha riscosso 258mila spettatori e l1,1%. I match delle 18.45 su Sky hanno complessivamente radunato 232 mila spettatori con l’1,2%. In questo contesto, su La7 Non è L’Arena ha schierato Sandra Amurri, Guido Crosetto, Carlo Calenda, Tommaso Cerno, Momi El Howi, Marco Liccione, Nello Trocchia, Michele Sarno, Peter Gomez, Vladimir Luxuria e Luca Borromeo. Il programma ha conseguito 757mila spettatori e il 4,6% di share, in calo di quasi un punto rispetto a sette giorni prima.

Su Rete4 Zona Bianca ha proposto tra gli ospiti Gianluigi Paragone (che però se ne è andato quasi subito, per protesta), Alessia Morani, Maurizio Gasparri, Barbarla Lezzi, Marco Furfaro, Giovanni Donzelli, Augusto Minzolini, Sabrina Scampini, Roberto Poletti, Paolo Brosio, Alessandro Meluzzi, Enrica Bonaccorti, Gianluigi Nuzzi, Agostino Miozzo, Francesco Borgonovo, Hoara Borselli, Alessandro Cecchi Paone, Annamaria Bernardini de Pace. Il talk di Giuseppe Brindisi, con Miozzo e Nuzzi che hanno definito farneticanti certe tesi no-vax e complottiste, ieri difese anche da Meluzzi, ha ottenuto 653mila spettatori con il 4%, in flessione di tre decimali rispetto a sette giorni prima.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4,687 milioni di spettatori con il 19,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,739 milioni di spettatori con uno share del 15,6%. Su Rai2 TG2 Post 771mila spettatori con il 3,2%. Su Italia1 NCIS 1,153 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rai3 Che Succ3de? 1,4 milioni di spettatori e 6,2%. Un Posto al Sole 1,783 milioni di spettatori (7,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1,009 milioni e 4,4% nella prima parte e 907mila e 3,8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo 1,667 milioni di spettatori e 7%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3,031 milioni di spettatori e 20,5% mentre L’Eredità 4,330 milioni di spettatori e 23,3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida a 2,063 milioni di spettatori e 14,7% mentre Caduta Libera fa 3,4 milioni e 19%. Su Rai3 TGR 2,752 milioni di spettatori con il 14%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 12,3% e 16,4%. La prima parte di Storie Italiane 15,5%, la seconda parte 14,8%. Su Canale5 per Mattino Cinque 19,1% nella prima parte e 16,9% nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 5,1%. Su Rai3 Agorà 6,7% di share dopo la presentazione a 7,1%, Agorà Extra 5,9%. Su La7 Omnibus 3,8%. A seguire Coffee Break 4,2%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 15,4%. Su Canale 5 Forum 18,5%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,8% nella prima parte e 8,2% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 6%. Su Rai3 Elisir 5,7% e 6%. Su La7 L’Aria che Tira 5,4% e 4,2%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno 13,3%, Il Paradiso delle Signore 18,7%. Vita in Diretta ha raccolto 17,2% nella presentazione e poi 18,6%. Su Canale5 Beautiful 18%. Una Vita 18,4% di share. Uomini e Donne 23,2% col finale al 20,5%. Amici 18,2%. La breve finestra di Grande Fratello Vip 18,5%. Love is in the Air 17,2% di share. Pomeriggio Cinque 14,6% e 13,8%. Su Rai2 Ore 14 4,7%. Dalle 17 alle 18, Detto Fatto 3,6%, Voglio essere un mago 1,6%. Su Rai3 Aspettando Geo 6,7%, Geo 10,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,1%. Su La7 Tagadà 3,4%. Tagadoc 1,5%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 6,5% di share. Su Canale 5 L’Intervista con Gianni Morandi ospite di Maurizio Costanzo 14,7%. Su Rai2 ReStart 2,8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 7,1%. Su Italia1 Before Pintus 5%, 5,4%. Su Rete 4 Machine Gun Preacher 3,8% di share.

Ascolti tv tra le native digitali free in prima serata

Su Tv8 X Factor in replica ha avuto 610mila spettatori con il 3,1%. Sul 20 Mercenary For Justice ha riscosso 467mila spettatori con il 2,1%. Su Iris Il Principe del Deserto ha ricevuto 444mila spettatori e il 2,2%. Su Real Time Beauty Bus ha raccolto 285mila spettatori con l’1,2% nel primo episodio e 303mila spettatori con l’1,7% nel secondo episodio. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 294mila spettatori con l’1,3%. Su RaiMovie Mai così vicini 287mila e 1,3%. Su TopCrime All Rise a 239mila e 1,1%. Cine34 Piccola impresa meridionale 239mila e 1,1%. Su Rai Premium Tale e Quale Show ha totalizzato 231mila spettatori e l’1,2%. Su La5 New Moon ha ottenuto 204mila spettatori con 1,3%. Su Rai4 The Deep – Profondo 199mila spettatori con lo 0,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Luce dei tuoi occhi)