Ascolti Tv analisi 29 settembre 2021: Anna Valle è luce per la fiction biscioniana. Sciarelli sorpassa Morelli, Giletti sistema Honolulu e Brindisi. Juve su Prime

Canale5 rivince con "Luce dei tuoi occhi", staccando "Gifted". Cala "Coliandro 4", sorpassato da "Chi l’ha visto?". Giletti torna in campo con la poliziotta no green pass e batte Trotta e Mandelli, nonché "Zona Bianca", con Tajani e Salvini. Quanto ha fatto Juve-Chelsea su Prime? Studio Frasi dice che…

Ascolti tv ed emissioni: qualche problema anche per Prime con lo streaming di Juve-Chelsea

Calcio della Champions League ingombrante in tv, ma difficile da pesare, mercoledì 29 settembre, con in campo tutti i match sulle pay, Juve-Chelsea in esclusiva su Amazon Prime (con colore e luminosità che in vari momenti sono diventati più accessi o scuri), tutte le altre partite su Sky e Infinity+. La griglia generalista era comunque ricca e potente. Con la nuova fiction di Canale5 con Giuseppe Zeno e Anna Valle, un family film su Rai1, Coliandro 4 su Rai2, Honolulu su Italia1, Giuseppe Brindisi su Rete4 e, soprattutto, il ritorno di Massimo Giletti in prima serata su La7 nella nuova collocazione settimanale.

Ascolti tv prime time

Rai1 ha perso di nuovo la serata proponendo il film Gifted. Stavolta ha conseguito 2,685 milioni di spettatori ed il 13,4% con Chris Evans e Mckenna Grace. Dall’altra parte della barricata, Canale 5 ha programmato con successo Luce dei tuoi occhi. La seconda puntata della fiction con Giuseppe Zeno e Anna Valle, con un mood da prodotto Rai, ha avuto 2,872 milioni di spettatori ed il 15,5%, con un calo che è stato molto più rilevante in termini di numero di spettatori che in termini di share (all’esordio aveva riscosso 3,231 milioni e 15,8% di share).

Ma c’è da dire che è calata molto per numero di spettatori anche l’altra fiction in onda. Su Rai2, Il ritorno di Coliandro, ha conseguito 1,6 milioni con l’8% (aveva avuto 2,115 milioni e il 9,9% di share). Stabile, invece è rimasta Federica Sciarelli: la nuova puntata di Chi l’ha visto? ha convinto 1,915 milioni di spettatori con il 10,1%, conquistando il podio virtuale (1,923 milioni di spettatori con il 9,9% sette giorni prima) ai danni di Rai2.

Molto staccate, tutte sotto quota 1 milione, sono arrivate le altre proposte principali, palesemente danneggiate dalla concorrenza del calcio, sia quello misurato da Auditel, sia quello difficile da pesare dello streaming, principalmente di Amazon Prime. Su La7 il ritorno di Non è L’Arena, con Massimo Giletti che ha aperto con Nunzia Schirilò, la vicequestore che ha protestato con i no green pass e i no vax, e poi ha ospitato anche, tra gli altri, Francesca Fagnani, Carlo Marsilli, Daniele Fabi, Vittorio Sgarbi, il destista Andrea Stramezzi, Fabrizio Pregliasco, Nello Trocchia, Sandra Amurri, Tommaso Cerno, Riccardo Riccardi, Enrica Bonvecchi, ha riscosso 803mila spettatori con il 5,1% di share. Giletti, senza fare sfracelli, rimanendo per ora sotto i livelli della domenica, ha superato sia la proposta comica di Italia 1 che la concorrenza diretta dell’informazione di Rete4.

Su Italia1 Honolulu, con Fatima Trotta e Francesco Mandelli, ma anche i PanPers, ha avuto 747mila spettatori ed il 4,2%, in flessione di mezzo punto; su Rete4 Zona Bianca, con Giuseppe Brindisi carico di ospiti, in primis Antonio Tajani e Matteo Salvini, si è fermato a 572 mila spettatori e 3,4%, in chiaro calo rispetto a sette giorni prima (701mila spettatori con il 4%).

Ascolti tv calcio

Quanto pubblico ha portato via alle generaliste il calcio della Champions League in prima serata è difficile dirlo. I dati certi sono queslli di Sky. Il totale delle partite delle 21.00 sulla piattaforma sat, senza la Juventus, ha avuto 678mila spettatori con il 3,9% di share, con Diretta Gol a 384mila e 1,8%. Nel preserale, sempre su Sky, Atalanta-Young Boys ha avuto 589mila spettatori con il 3,4%, con il totale dello slot delle 18.45 a 450mila e 2,1%.

Quanto ha fatto Juve-Chelsea su Prime? I numeri sono difficili da estrapolare, stavolta, per differenza. Ieri, considerati i mercoledì precedenti sono saliti del 20% gli ascolti degli individui che non hanno guardato le Altre con smart tv, ma anche quelli (+23%) di chi ha guardato le Altre con le smart tv.

Altro elemento di confronto possibile, ma sempre precario. La differenza con il dato di fascia della partita 21.00-22.50 ante Champions per le Altre, e quello portato a casa con il calcio su Prime.

Ascolti tv day time

In access. Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,163 milioni di spettatori con il 18,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,662 milioni di spettatori con uno share del 16,1%. Su Rai2 Tg2Post ha ottenuto 862mila spettatori con il 3,8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1,1 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rai3 per Che succede? 1,2 milioni e 5,5% e per Un Posto al Sole 1,639 milioni di spettatori e 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 1,038 milioni e 4,7% nella prima parte e 866mila spettatori e 3,8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1,515 milioni di spettatori e 6,7%. In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,261 milioni di spettatori e 18,4% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,574 milioni di spettatori e 21,3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,7 milioni di spettatori e 14,3% mentre Caduta Libera ha avuto 2,945 milioni di spettatori e 18,1%. Su Rai3 TGR 2,560 milioni di spettatori con 14%.

Al mattino, Uno Mattina 12,1% e 17,8%, Storie italiane 17,9% e Relazione Garante antitrust 8,7%. Su Canale5 Mattino Cinque 17,1% e 15,3%. Su Rai2 Radio2 Social Club 4,1%. Su Rai3 Agorà 6,7%, 7,2% e 7,3% di share. A seguire Elisir 9,6%. Su La7 Omnibus 3,8%. Coffee Break Estate 2,6%. A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 14,8%. Su Canale 5 Forum 18,7%. Su Rai2 I Fatti Vostri 8% nella prima parte e 8,4% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,6%. Su La7 L’Aria che Tira 4,2% nella prima parte e 4,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 11,9%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 18,2%, Vita in diretta 16,5% e 18%. Su Canale5 Beautiful 17%, Una Vita 18,4% di share, Uomini e donne 21,8% e 20% di share, Amici 19,4%, GF VIP 18,9%, Love is in the air 17,1%, Pomeriggio Cinque 14% e 13,9%. Su Rai2 Ore 14 al 4,2%, Detto fatto 4,1%. Su Rai3 Aspettando Geo arriva a 5,4% e Geo a 7,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,5%. Su La7 Tagadà 2,8%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a porta 7,9% di share. Su Canale 5 Io c’è 9,3%. Su Rai2 Vitalia 2,9%. Su Rai3 Linea Notte 8,7%. Su Italia1 Before Pintus 6,1%. Su Rete 4 Mr Beaver 2,2% di share.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: vince X Factor

Su Tv8 X Factor 585mila spettatori pari al 3%. Sul 20 Ferite Mortali arriva a 517mila spettatori e 2,5%. Su Rai4 Robocop registra 405mila spettatori con 2%. Su Iris Ocean’s 13 334mila spettatori e 1,7%. Su RaiMovie Nessuno mi può giudicare 303mila spettatori e 1,4%. Su RealTime D’Amore e d’accordo 301mila spettatori e 1,4%. Sul Nove Accordi e Disaccordi 263mila spettatori e 1,2%. Su Rai Premium Tale e quale show 229mila spettatori con l’1,2%. Su Cine34 Abbronzatissimi 2 169mila spettatori con 0,8%. Su TopCrime All Rise a 156mila e 0,7%. Su La5 Pitch perfect 3 a 134mila spettatori e 0,6%. Su La7d Quel che resta del giorno a 67mila spettatori e 0,4%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Juve-Chelsea)