Ascolti Tv analisi 6 ottobre 2021: Luci (e ombre) a San Siro, si accendono Sciarelli e Coliandro, sparisce Canale 5, Giletti e Corona dietro Brindisi

Gli Azzurri perdono con le Furie Rosse, ma fanno il botto per Auditel. Secondo "Chi l’ha visto?", che supera 2,1 milioni. Il film di Canale 5 battuto da Coliandro/Morelli su Rai2. Flop per la scelta rosa di "Non è L’Arena", che si butta ancora sul caso Grillo Junior e ospita Fabrizio Corona, ma arriva dietro "Zona Bianca".

Ascolti tv al top: il programma più visto Italia-Spagna, a 9,1 milioni e 37%; il pacchettone di Rai Sport con pre e post a 8 milioni e 33,4%; Tg1 a 5,4 milioni e 25,1%

Luci a San Siro, ed anche tante emozioni ieri, mercoledì 6 ottobre, ma poi pure tanta frustrazione per la sconfitta degli Azzurri contro la Spagna nella semifinale di Nations League in onda su Rai1. In prima serata, con la partita di grandissimo appeal popolare sull’ammiraglia pubblica, Canale 5 si è difesa con la pellicola La signora dello zoo di Varsavia. Lato Viale Mazzini, inoltre, su Rai2 è andato in onda normalmente l’Ispettore Coliandro4, mentre su Rai 3 non è mancata all’appello Federica Sciarelli con Chi l’ha visto?, rifugio naturale per il pubblico femminile in particolare e per quello più generalmente disinteressato al calcio nella serata di ieri. Cologno ha schierato anche un altro film, Tu la conosci Claudia? su Italia 1 e l’approfondimento di Zona Bianca su Rete4. Mentre La7 si è difesa con la seconda puntata di Non è L’Arena, con Massimo Giletti che ha convocato per l’occasione Fabrizio Corona. Questa la graduatoria di Auditel per numero di spettatori secondo Auditel.

Ascolti tv prima serata

Su Rai1 per la partita Italia-Spagna, terminata con la vittoria iberica per due a uno, ha ottenuto 9,075 milioni di spettatori e il 37%. In avvio di settembre, per le partite di qualificazione ai Mondiali del Qatar, gli Azzurri di Roberto Mancini avevano portato a casa questi risultati televisivi: Italia- Bulgaria aveva prodotto 7,4 milioni ed il 36%; Svizzera-Italia aveva avuto 8,6 milioni ed il 42%; mentre Italia-Lituania aveva conseguito 7,782 milioni e 35,4% di share. Sul secondo gradino del podio sono salite le storie criminali vere della terza rete (Chi l’ha visto? a 2,132 milioni e 10,8% di share) davanti a quelle in fiction della seconda rete, con L’Ispettore Coliandro 4 che ha avuto 1,817 milioni di spettatori e l’8,3%.

Su Canale 5 molto indietro si è collocata la pellicola La signora dello zoo di Varsavia, con Jessica Chastain e Daniel Brühl, che ha avuto solo 1,5 milioni di spettatori pari all’8,2% di share. Diversa velocità per la commedia di Italia1: Tu la conosci Claudia? con Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi ha raccolto 864mila spettatori e 3,9% di share, facendo più ascolti ma meno share dei due principali programmi di approfondimento. Tra Giuseppe Brindisi, che ha cavalcato l’attualità, ed ha fatto i picchi con il caso Morise (alle 21.49 oltre quota un milione) e il mondo no vax (6,3% dopo mezzanotte), e Massimo Giletti, che è tornato sul caso Grillo Junior e ha ospitato Fabrizio Corona, nel periodo in sovrapposizione ha vinto di misura il primo: 3,43% e 612mila spettatori per Zona Bianca e 3,31% e 590mila spettatori per Non è L’Arena. Ma andiamo al dettaglio dell’ascolto standard. Su La7 la seconda puntata di Non è L’Arena, ha aperto con il caso dello stupro sardo del figlio di Beppe Grillo e dei suoi amici e poi ha ospitato Fabrizio Corona, Annamaria Bernardini de Pace, Alessandra Moretti, Alessandro Sallusti, Luca Telese e Alfonso Sabella, Luigi De Magistris, Nello Trocchia e Nunzia De Girolamo. Così confezionato il talk, soffrendo il calcio nonostante la scelta di ospiti e argomenti adatti ad un target meno maschile, ha riscosso solo 570mila spettatori e il 3,4% di share.

Su Rete4, invece, Zona Bianca si è dedicato molto di più alla cronaca politica e sociale di attualità avendo tra gli ospiti Vladimir Luxuria, Francesco Borgonovo, Piero Sansonetti, Roberto Poletti, Augusto Minzolini, Andrea Delmastro, Vittorio Sgarbi, Don Massimo Biancalani, Olga Milanese, Michela Brambilla, Alessandro Cecchi Paone, Agostino Miozzo. Il talk così equilibrato ha raccolto 612mila spettatori con il 3,4%. Mentre sul Nove, Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio con Accordi & Disaccordi si sono fermati 255mila spettatori con l’1,1%. Meglio di Nove ha fatto il passaggio in chiaro su Tv8 di X Factor, capace di raggiungere in replica ancora 399mila spettatori con il 3%.

Ascolti tv day time

In access. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,145 milioni di spettatori con uno share del 12,4%. Su Italia1 NCIS ha registrato 974mila spettatori con il 3,95%. Su Rai3 Che succede? a 1,4 milioni e 6,1%, Un Posto al Sole 1,779 milioni di spettatori e 7,1%. In tema talk d’informazione, è stata interessante anche la partita dell’access. Su La7 Otto e mezzo, ha riscosso 1,2 milioni e 4,9% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha riscosso 878mila e 3,7% nella prima parte e poi 775mila spettatori e il 3,7% di share nella seconda. Infine su Rai2 per i venti minuti di Tg2 Post, solo 773mila spettatori e il 3% di share.

In preserale. Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,874 milioni di spettatori e 20,1% e 4, 079 milioni di spettatori e 22,4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 2,140 milioni di spettatori e 15,6% mentre Caduta Libera ha avuto 3,416 milioni di spettatori e 19,3%. Su Rai3 TGR 2,9 milioni di spettatori con 15,1%. Al mattino, Uno Mattina 13,7% e 19,2%, Storie italiane 18,7% e 16,4%. Su Canale5 Mattino Cinque 16,8% e 16,7%. Su Rai2 Radio2 Social Club 3,7%. Su Rai3 Agorà 8,2% e 5,2% di share. A seguire Elisir 6,1%. Su La7 Omnibus 4%. Coffee Break Estate 3,8%.

A mezzogiorno. Su Rai1 E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 15,6%. Su Canale 5 Forum 18,4%. Su Rai2 I Fatti Vostri 7,2% nella prima parte e 8,1% nella seconda parte. Su Italia 1 Sport Mediaset 5,3%. Su La7 L’Aria che Tira 5,3% nella prima parte e 4,4% nella seconda parte. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 13,6%. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 17,8%, Vita in diretta 17,2% e 18,9%. Su Canale5 Beautiful 18,4%, Una Vita 18,1% di share, Uomini e donne 21,9% e 20,9% di share, Amici 19,1%, Gf Vip 17,7%, Love is in the air 16,7%, Pomeriggio Cinque 13,1% e 13,5%. Su Rai2 Ore 14 al 4,5%, Detto fatto 3,5%. Su Rai3 Aspettando Geo arriva a 6,6% e Geo a 10,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,3%. Su La7 Tagadà 3,6%, Tagadoc 1,7%. In seconda serata. Su Rai1 Porta a Porta 9,3% e 9,9% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 5%. Su Rai2 Vitalia 3,7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 8,2%. Su Italia1 Non mi scaricare 4,9%. Su Rete 4 L’Inganno 3,4% di share.

Ascolti tv delle native digitali free in prima serata: vince La5

Su La5 Una Ragazza e il suo Sogno 444mila spettatori con il 2%. Su Tv8 X Factor 399mila spettatori con il 3%. Su 20 Delitti inquietanti 394mila e 1,65%. Su Rai4 Hanna 382mila spettatori con l’1,7%. Su Rai Premium Tale e Quale Show 378mila spettatori con l’1,9%. Su RaiMovie La verità vi spiego sull’amore a 261mila e 1,1%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 255mila spettatori con l’1,1%. Su Iris Steve Jobs 219mila spettatori e l’1%. Su Cine34 Amarsi un po’ a 172mila e 0,8%. Su Real Time Beauty Bus ha ottenuto 179mila spettatori con 0,72%. Su TopCrime All Rise a 109mila e 0,55%. Su La7d Profumo di donna a 74mila e 0,4%.

