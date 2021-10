Monica Maggioni in pole per la direzione del Tg1

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la giornalista sarebbe la favorita per prendere in mano il telegiornale di Rai1, perché l’amministratore delegato Fuortes su quella poltrona vuole una donna.

Piace (quasi) a tutti e soprattutto è donna: Monica Maggioni è in prima fila per il Tg1

Il Fatto Quotidiano, pagina 13, di Gianluca Roselli.

“Ancora tu…”: Verrebbe da canticchiare Lucio Battisti di fronte ai nomi che girano perle nomine Rai che Carlo Fuortes dovrà affrontare a fine ottobre. A partire da quello di Monica Maggioni, favorita per la poltrona del Tg1. Giuseppe Carboni, con la sponda di Giuseppe Conte, proverà a resistere puntando sui buoni risultati ottenuti. Ma l’unico che resterà al suo posto è Gennaro Sangiuliano al Tg2. Maggioni ha due importanti frecce al suo arco: l’essere donna, al Tg1 Fuortes vuole una donna, e un curriculum granitico. Inviata di guerra, caporedattrice al Tg1, direttrice di Rai News24, presidente della Rai e ad di RaiCom. Contro le gioca qualche spesa di troppo, come un tour per un suo libro a spese della Rai.

Non è la prima volta che ci prova. Nel 2012, con Luigi Gubitosi dg, era quasi fatta, ma la poltrona le fu soffiata all’ultimo da Mario Orfeo. Lo stesso Orfeo che poi si ritrovò alla guida dell’azienda con lei presidente, dopo l’uscita di scena di Campo Dall’Orto. Ma Maggioni può contare su sponde importanti anche fuori Rai. Nella politica e nel mondo lobbistico-imprenditoriale. Suo grande sponsor a Palazzo Chigi è Roberto Garofoli, il potente sottosegretario alla Presidenza, ascoltatissimo da Draghi. Con lui la giornalista vanta un antico rapporto di amicizia. Ma dalla sua parte c’è lo stesso Gubitosi, oggi ad di Tim, il principale investitore pubblicitario della tv pubblica. «Quando Gubitosi chiama, in viale Mazzini si srotolano i tappeti rossi…», racconta una fonte.

(Nella foto Monica Maggioni)