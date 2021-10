Ascolti tv 6 ottobre 2021: almeno l’Italia sbanca Auditel. Solo Rai sul podio

Ascolti tv: Rai1 vola con la Nazionale, poi Rai3 e Rai2

La semifinale di Nations League doveva essere la rivincita di quella degli Europei, ma molto meno prestigiosa, e questa volta hanno vinto gli spagnoli grazie anche all’espulsione di Bonucci alla fine del primo tempo. Delusione per gli azzurri di Mancini, che perdono l’imbattibilità dopo tre anni, ma che fanno volare Rai1 al 36,96% di share media con 9,075 milioni di tifosi collegati.

In un podio tutto di viale Mazzini, al secondo posto si piazza Chi l’ha visto? su Rai3, che registra il 10,82% di share media con 2,132 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma di Federica Sciarelli aveva raccolto il 10,12% e 1,9 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv L’ispettore Coliandro su Rai2 con l’8,28% e 1,817 milioni di contatti. La stessa fiction sette giorni fa aveva portato a casa l’8,04% e 1,6 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera prosegue con il film La signora dello zoo di Varsavia su Canale5 con l’8,24% e 1,511 milioni di spettatori, poi la pellicola Tu la conosci Claudia? Su Italia1 al 3,87% e 864 mila e il talk show Zona Bianca su Rete4 al 3,43% e 612 mila. Si chiude con il talk show Non è l’Arena su La7 al 3,43% e 570 mila contatti, poi X Factor 2021 su Tv8 al 3% e 399 mila e il talk show Accordi&Disaccordi su Nove all’1,1% e 255 mila.

Ascolti tv daytime

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,4%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,3%. In access prime time Guess my age su Tv8 all’1,4% e 356 mila italiani collegati, poi Deal with it su Nove all’1,3% e 321 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,5% e 356 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Italia-Spagna)