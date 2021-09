Ascolti tv 23 settembre 2021: la fiction di Rai1 batte lo show di Canale5

Ieri, giovedì 23 settembre 2021, la fiction “Fino all’ultimo battito” 20,39%, lo show “Star in the star” 11,52% e la serie tv “Chicago Med” 5,23%.

Ascolti tv: Fino all’ultimo battito molto avanti rispetto a Star in the star

Rai1 si riprende la vetta della classifica degli ascolti tv delle reti generaliste grazie alla fiction Fino all’ultimo battito, che ieri sera ha registrato il 20,39% di share media con 3,884 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il film tv Sorelle per sempre aveva raccolto il 24,41% con 4,7 milioni. Perde qualcosa Star in the star su Canale5, che ieri ha fatto l’11,52% e 1,816 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa lo show con Ilary Blasi aveva portato a casa l’11,02% e 1,947 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Chicago Med su Italia1 al 5,23% e 979 mila. Giovedì scorso la stessa serie aveva fatto il 4,61% e 884 mila.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il talk show Diritto e rovescio su Rete4 al 6% e 890 mila spettatori, poi Widows – Eredità criminale su Rai2 al 4,22% e 818 mila e lo show Lui è peggio di me su Rai3 al 3,98% e 792 mila. Si chiude con il talk show Piazzapulita su La7 al 4,62% e 713 mila contatti, poi Terrybilmente divagante su Nove al 2,7% e 516 mila e I delitti del BarLume su Tv8 all’1,8% e 360 mila. La seconda puntata di X Factor 2021 sui canali Sky ha registrato il 3,01% di share media con 745 mila telespettatori. I posticipi di Serie A su Dazn al 2%.

Ascolti tv daytime

Guess my Age su Tv8 all’1,6% e 372 mila, poi record stagionale per Deal With It su Nove al 2,6% e 588 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,4% e 305 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Fino all’ultimo battito)