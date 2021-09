Ascolti Tv analisi 8 settembre 2021: terno Azzurro su Rai1. Sciarelli pareggia con Clooney, Italia1 sprinta su Rai2, Brindisi non cattura lo zapping del calcio

l programma più visto della giornata è stato il match degli Azzurri. Poi il Tg1 delle 20, a 4,935 milioni e 24,32% e Reazione a catena a 3,953 milioni e 25,7%.

Una terna di partite di qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio che – dal punto di vista degli ascolti tv – non ha tradito le attese. Se Italia-Bulgaria aveva prodotto 7,4 milioni ed il 36%, Svizzera- Italia, altro preoccupante pareggio, si era issata a 8,6 milioni ed il 42%. Ieri però – mercoledì 8 settembre – già risolta dai gol dei giovani Moise Kean e Giacomo Raspadori in avvio di match, Italia-Lituania, finita con la vittoria cinque a zero degli Azzurri, ha avuto 7,782 milioni e 35,4% di share, non richiedendo agli appassionati una partecipazione emotiva intensa ed estesa a tutti i novanta minuti.

Il contesto. Con l’Italia sull’ammiraglia pubblica, e con il ritorno di Chi l’ha visto?, in tanti si sono limitati ad un’offerta tattica e difensiva a base di film: Canale 5 ha puntato su George Clooney e Paradiso Amaro, Rai2 sul giallo Scomparsa in Paradiso, La7 ha estratto dal magazzino il cult Il Processo di Norimberga. Giuseppe Brindisi su Rete4 con Zona Bianca (no vax, green pass in primo piano) e il telefilm dei pompieri di Chicago su Italia 1 hanno completato il quadro.

Dietro l’Italia di Roberto Mancini, che ieri si è avvantaggiata del pareggio esterno della Svizzera in Irlanda, è arrivata la terza rete, quasi a pari merito in sovrapposizione con Canale 5. Tra femminicidi d’attualità, il caso Saman, quello di Laura Ziliani e altri misteriosi e recenti efferati fatti di cronaca nera, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha portato a casa 1,887 milioni di spettatori ed il 10,4% di share. Mentre su Canale 5 Paradiso Amaro, con Clooney e Shailene Woodley nel cast della drammatica storia ambientata alle Hawaii, ha prodotto 2,027 milioni di spettatori e 10,3% di share. Giù dal podio si è collocato il telefilm di Italia1, Chicago Fire, conquistando 1,132 milioni e 5,3% di share e battendo di misura la prima tv di Rai2 (Scomparsa in Paradiso ha avuto 1,082 milioni e 5,2%).

Al martedì, 24 ore prima, si erano schierate in prima serata ben quattro proposte di approfondimento giornalistico? Ieri è stata disponbile ‘solo’ Zona Bianca. La trasmissione di Rete 4 ha ospitato tra gli altri Licia Ronzulli, Alessia Morani, Andrea Delmastro Delle Vedove e quindi Ignazio Corrao, Marco Furfaro, Vittorio Sgarbi, Franco Bechis, Piero Sansonetti, Francesco Borgonovo e Alessandro Cecchi Paone portando a casa 711 mila spettatori ed il 4,4% di share, incamerando un po’ meno del previsto lo zapping maschile proveniente dal calcio a partita subito decisa. L’ultima opzione, Il processo di Norimberga su La7, si è fermata a 404mila spettatori e il 2,7% di share.

In access. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,420 milioni di spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 Tg2 Post ha avuto 822mila spettatori con il 3,7%. Su Italia1 Ncis a 1,081 milioni di spettatori con il 5%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema 1,268 milioni di spettatori e 6,1%,Un Posto al Sole 1,574 milioni di spettatori e 7,1%. Su Rete4 Stasera Italia News ha riscosso 974mila e 4,7% nella prima parte e 831mila spettatori e 3,7% nella seconda parte. Su La7 per In Onda 830mila spettatori e 3,7%. Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 346mila spettatori con 1,6%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It a 330mila spettatori con 1,5%. In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,565 milioni di spettatori e il 22,2% mentre Reazione a Catena ha riscosso 3,953 milioni di spettatori e il 25,7%. Su Canale5 Caduta Libera a 1,334 milioni di spettatori e 12,1% e 2,2 milioni di spettatori e 15%. Su Rai3 TgR a 2,442 milioni di spettatori con il 14,9%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 15,8%, Dedicato 13,9%. Su Canale5 Morning News 15,5% nella prima parte e 12,3% nella seconda parte. Su Rai3 Agorà 5,6%, 6,1% e 6,4%. Elisir 5,9%. Su La7 Omnibus 2,7%, Coffee Break 2%. A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 12,3% e 13,6%. Su Canale 5 la replica di Forum 16,4%. Su Rai2 La Nave dei Sogni al 5,6%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,3%. Su La7 L’aria che tira 4,5% e 3,6%. Nel pomeriggio. Su Rai1 Il Pranzo è Servito al 10,14%. La replica de Il Paradiso delle Signore al 9,2%. Estate in Diretta fa il 10,8% nella prima parte e il 15,54% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful 17,8%, Una Vita 18,4% di share, Brave and The Beautiful 18,8%, Love is in the Air 18,4% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque inanella 15,9%, 15,1%. Su Rai3 Aspettando… Geo 4,6%, Geo 7,54%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica 4,7% e 7,4%.

In seconda serata. Su Rai1 Cose Nostre 8,6% e 6,3% di share. Su Canale 5 50 sfumature di grigio 8,44%. Su Rai2 Vitalia 1,55% e Cristiada 2,5%. Su Rai 3 Linea Notte 6,1%. Su Italia1 Prodigal son 3,5% e 3,9%. Su Rete 4 Se devo essere siincera 3,4% di share.

Tra le native digitali free vince Rai Premium

Su RaiPremium Purchè finisca bene 438mila e 2,13%. Su 20 Io Robot a 418mila e 2,1%. Su RealTime D’amore e d’accordo a 386mila e 1,74%.Su Rai Movie Lo chiamavano Jeeg Robot 286mila e 1,4%.Su Iris Burn after reading a 279mila e 1,33%. Su Tv8 X Factor People a 258 mila e 1,4%. Su Nove Ex a 254mila e 1,4%. Su Cine34 Immaturi a 245mila e 1,2%. Su Rai4 The Gangster, The Cop, The Devil a 217mila e 1,1%. Su TopCrime Law & Order 165mila e 0,74%. Su La5 This is beat 123mila e 0,6%.

