Ascolti Tv analisi 2 settembre: Azzurri maluccio, ma l’audience è bulgara. Green pass, no vax, obblighi e terza dose: Draghi ‘solo’ al 16% su Tg1 e TgLa7

Con il ritorno dell’Italia campione d’Europa sui teleschermi Rai1 arriva al 36% di share e si avvicina - in alcuni momenti, anche sul gol del vantaggio di Chiesa – a quota 8 milioni. Vaccini, scuola, green pass, no vax, Kabul: la conferenza stampa di Mario Draghi fa ‘solo’ 1 milione su Rai1 e 226mila su La7.

Il programma più visto della giornata è stato il match degli Azzurri che ha fatto 8 milioni di picco. Per il Tg1 delle 20, ascolti a 4,484 milioni e 25,6%, per Reazione a catena 3,587 milioni e 25,7%

Obbligo vaccinale, green pass, Afghanistan – con la conferenza stampa di Mario Draghi al pomeriggio a rendere conto della posizione del governo su tutti questi temi – in primo piano nella seconda giornata di settembre. Il premier ha risposto a tutte le domande chiaramente, col governo schierato al suo fianco. Ma evidentemente, nella percezione collettiva, nonostante le mattane dei no vax, gli argomenti citati non meritano più un’attenzione massiva ed emergenziale. Gli speciali del Tg1 e del TgLa7, al pomeriggio, ieri hanno complessivamente raccolto poco più di 1,2 milioni di spettatori e il 16% circa di share, lontani – per fortuna, si potrebbe dire – dai numeri dell’era di Giuseppe Conte.

In tv alla sera, su Rai1, c’è stato il ritorno in campo degli Azzurri di Roberto Mancini, che hanno pareggiato per uno a uno contro la Bulgaria nell’incontro di qualificazione ai Mondiali svoltosi a Firenze. Le altre emittenti, come la squadra balcanica, hanno fatto soprattutto melina e difesa. Rai2 (telefilm) e Rai 3 (il film Ogni tuo respiro) hanno attinto al magazzino. Come hanno fatto pure Canale5, che ha ripescato il film Aenne Burda- La donna del miracolo economico, e Rete4 che ha riproposto Adriano Celentano e Grand Hotel Excelsior, mentre Italia 1 ha programmato il telefilm in prima tv FBI Most Wanted. Il remake Usa di Profumo di donna su La7, ha completato la griglia di base.

Su Rai1 il match Italia-Bulgaria, con la squadra campione d’Europa allenata da Roberto Mancini che ha pareggiato uno a uno nell’incontro del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, ha conquistato 7,336 milioni di spettatori ed il 36%. Su Canale 5 la pellicola Aenne Burda- La donna del miracolo economico, con Katharina Wackernagel, Fritz Karl, Luise Wolfram, Jean-Yves Bertellot, Hansa Czypionka, Martina Eitner-Acheampong, ha riscosso 1,784 miloni di spettatori e l’11,6% di share (è andata molto bene, se si considera che in prima tv la stessa pellicola aveva ottenuto 2,120 milioni di spettatori ed il 13%).

Sul terzo gradino virtuale del podio si è issata Rai3, che con il melò Ogni tuo respiro, con Andrew Garfield, Claire Foy, Hugh Bonneville, Tom Hollander, Miranda Raison, Dean-Charles Chapman, ha conquistato 1,019 milioni di spettatori ed il 5,4% battendo le altre proposte outsider. Su Rai2 è stato onesto ma povero il bilancio dei telefilm: Ncis con Mark Harmon protagonista ha avuto 956mila spettatori e il 4,6%; mentre la replica di Delitti in paradiso con Ardal O’Hanlon e Joséphine Jobert, ha avuto 687mila spettatori e il 5%. Quasi sulla stessa linea, ma piùstaccati, alla fine hanno corso Rete 4 (Grand Hotel Excelsior, a 722mila spettatori e 4,3%) e Italia 1 (FBI Most Wanted, con Julian McMahon a 664mila spettatori e 3,9%). Mentre in coda si è posizionato su La7 il titolo cult Profumo di Donna in versione Usa, con Al Pacino protagonista, che ha totalizzato 391mila spettatori e il 2,4% di share.

In access. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,286 milioni di spettatori con uno share del 10,9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 794mila spettatori con il 3,8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 832mila spettatori con il 4,1%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema 1,061 milioni di spettatori e 5,4%, Un Posto al Sole 1,433 milioni di spettatori e 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia News 1,092 milioni e 5,5% nella prima parte e 1,095 milioni di spettatori e 5,2% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 878mila spettatori e 4,2%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 384mila spettatori e l’1,9%. Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è stato visto da 352mila spettatori con l’1,7%.

In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,256 milioni di spettatori e 21,4% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,587 milioni di spettatori e 25,7%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,2 milioni di spettatori e 12,1% mentre Caduta Libera ha avuto 1,950 milioni di spettatori e 14,6%. Su Rai3 TGR 2,227 milioni di spettatori con il 15%. Inoltre su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 294mila spettatori e 1,9%. Sul Nove Cucine da Incubo a 145mila spettatori e 1%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 16,5%, Dedicato 13,7%. Su Canale5 Morning News 14,2% e 13,5%. Su Rai 2 Paralimpiadi Tokyo 2020 ha raccolto il 4,4% dalle 2.02 alle 8.30, il 7,5% dalle 8.47 alle 10.10. Su Rai3 Agorà Estate 5,9% di share. A seguire Elisir d’Estate 4,6%. Su La7 Omnibus 2,6%. Coffee Break Estate 1,7%.

A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 12,5% e 13,6%. Su Canale 5 la replica di Forum 15,3%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,4%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 3,7% nella prima parte e 2,7% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Il Pranzo è Servito 10,8%. La replica de Il Paradiso delle Signore 9,9%. Estate in Diretta 11,1% e 17,9%, dopo lo Speciale Tg1 sulla conferenza stampa del governo di Mario Draghi a 999mila e 11,9%.

. Su Rai2 Squadra speciale Cobra 11 4,1% e 5,6%. Su Canale5 Beautiful 18,5%, Una Vita 19% di share, Brave and The Beautiful 17,2%, Love is in the Air 18,1% di share, Rosamunde Pilcher 11,9%. Su Rai3 Il Commissario Rex al 6,4%, Delivery Man 4%, Geo Magazine 7,4%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,9%. Su La7 TgLa7 Speciale sulla conferenza stampa del governo di Mario Draghi 2,7%.

In seconda serata. Su Rai1 Cose Nostre 8,7% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 7%. Su Rai2 Rex 5,5%. Su Rai 3 Ossi di seppia 3,3%. Su Italia1 Lincoln Rhyme 3,9%. Su Rete 4 Il commissario Zagaria 3,1% di share. Su La7 Il dottor Stranamore 1,4%.

Su Tv8 I Delitti del BarLume in replica 368mila spettatori e 2%. Sul Nove Notte prima degli esami – Oggi 347mila spettatori e 2%. Su RealTime Vite al Limite 339mila spettatori e 1,8%. Su RaiPremium Famiglia per caso 324mila spettatori con 1,6%. Su Rai4 Predators 287mila spettatori con 1,5%. Su Iris Green Zone 243mila spettatori e 1,32%. Su Cine 34 Piccolo grande amore 228mila spettatori e 1,2%. Su RaiMovie Verità nascoste 226mila spettatori con 1,13%. Su TopCrime Law & Order 200mila spettatori con 1%. Su 20 Wolfman 194mila e 1%.

