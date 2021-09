Ascolti tv 8 settembre 2021: l’Italia stravince contro la Lituania e in Auditel

Ascolti tv: gli azzurri su Rai1 davanti a Canale5 e Rai3

Finalmente la Nazionale di Roberto Mancini ieri sera ha vinto contro la Lituania, dopo i due pareggi con Bulgaria e Svizzera, registrando il 35,4% di share media con 7,782 milioni di tifosi collegati, chiudendo il ciclo di tre incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Proprio contro gli elvetici, gli azzurri avevano raccolto sempre su Rai1 il 42,04% e 8,6 milioni.

Seconda posizione per il film Paradiso amaro su Canale5 con George Clooney, che ha fatto il 10,3% e 2,027 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva portato a casa il 10,95% e 1,841 milioni con la miniserie tv Gloria. Medaglia di bronzo per Chi l’ha visto? su Rai3 che ritorna con il 10,4% e 1,861 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con la serie Chicago Fire su Italia1 con 5,3% e 1,132 milioni di spettatori, poi il film Scomparsa dal Paradiso su Rai2 con il 5,2% e 1,082 milioni e il talk show Zona bianca su Rete4 con il 4,4% e 711 mila.

Si chiude con il film Il processo di Norimberga su La7 con il 2,7% e 404 mila contatti, poi X Factor People – 10 anni di audizioni su Tv8 all’1,4% e 258 mila e il film Ex su Nove all’1,4% e 254 mila, mentre D’amore e d’accordo Vip su Real Time scende all’1,7%.

Ascolti tv daytime

In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,6% e 345 mila telespettatori, poi Deal With It su Nove all’1,5% e 330 mila e Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,5% e 320 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Italia-Lituania)