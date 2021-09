Ascolti Tv analisi 5 settembre 2021: Formula1 (9,3% live pay, poi 9,4% free) e Nazionale (42%) accendono la domenica. Bene pure Paralimpiadi, SBK e calcio girls

Ascolti Tv sport: Gp Olanda F1 a quasi 1,1 milioni live su Sky alle 15 e a 1,126 milioni in differita su Tv8. Il calcio femminile su La7 a 1,6% e la Superbike su Tv8 a 3,3%

Ultimi spiccioli di vacanze e offerta tv ancora molto caratterizzata dallo sport, quella di domenica 5 settembre, con Svizzera- Italia su Rai1 in prima serata, culmine di una giornata che ha proposto – tra i vari eventi – anche il finale della Vuelta, il tennis da New York, la superbike, l’atletica leggera (meetings con qualche medagliato nazionale coinvolto), Italia-Montenegro di volley maschile e, da Zandvoort, il Gran Premio di Olanda di Formula 1 a partire dalle 15.00, vinto da Max Verstappen. Al pomeriggio – una gara molto piatta, con le posizioni principali al primo giro che, alla fine della sfida, sono state quasi tutte confermate e nonostante le Ferrari, deludenti (arrivate quinta e settima) ha prodotto un risultato tutto sommato equilibrato e buono, sfruttando la mancata concorrenza del calcio della Serie A.

Il Gran Premio vinto dalla Red Bull in una marea arancione di spettatori molto inclini all’uso di fumogeni è arrivato a quasi 1,1 milioni e il 9,3% trasmesso in diretta su Sky alle 15.00 e poi ha raccolto oltre 1,126 milioni di spettatori e il 9,4% in differita su Tv8 dalle ore 18.00, anche in questo caso sfruttando una ‘finestra’ domenicale favorevole. Inoltre, sempre nel pomeriggio, su La7 il match di Serie A femminile Fiorentina-Juventus ha avuto ben 182mila spettatori e l’1,6%. E buono su Tv8 è stato anche il bilancio della Superbike che ha conseguito 441mila spettatori con il 3,3% di share.

Il contesto. In prima serata, con la partita su Rai1, Canale 5 ha puntato sulla fedeltà del pubblico di Grand Hotel Intrighi e Passioni, giunto a quanto pare alla fine della propria programmazione stagionale estiva senza essere arrivato ad un punto nodale della storia. Lato Rai, inoltre, su Rai2 sono andati in onda i telefilm crime, mentre su Rai 3 la pellicola Juliet, Naked – Tutta un’altra musica. Cologno ha schierato anche due film: Matrimonio a Parigi su Italia 1 e L’amore criminale su Rete4, mentre La7 si è difesa con un nuovo assaggio di storia british e la pellicola Churchill. Questa la graduatoria di Auditel per numero di spettatori secondo Auditel.

Ascolti tv prima serata

Su Rai1 per la partita Svizzera-Italia, terminata con un pareggio zero a zero che favorisce gli elvetici nel percorso di qualificazione ai prossimi mondiali del Qatar, 8,654 milioni di spettatori e 42%. Poca ciccia è rimasta per tutti gli altri. Su Canale 5 la serie Grand Hotel-Intrighi e Passioni, con Yon Gonzalez, Amaia Salamanca, Pedro Alonso, ha avuto solo 1,579 milioni di spettatori pari all’8,8% di share. Sul podio sono saliti i telefilm criminologici della seconda rete, con un crescendo tra Los Angeles e New Orleans. Su Rai2 la prima tv di Ncis Los Angeles ha avuto 882mila spettatori ed il 4,2%.; quindi New Orleans ha avuto 926mila spettatori ed il 4,9%. Quasi appaiate sono arrivate le due pellicole principali trasmesse da Cologno. Su Italia 1 la commedia Matrimonio a Parigi, con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Maria Barbera, Massimo Ceccherini, Paola Minaccioni, ha raccolto 761mila spettatori con il 4%.

Mentre su Rete4 il film in prima tv L’Amore criminale, con Rosario Dawson, Katherine Heigl, Geoff Stults, Isabella Kai Rice, Cheryl Ladd, Simon Kassianides ha totalizzato 652mila spettatori con il 3,6% di share. Dietro, più o meno sulla stessa linea sono arrivate Rai3 e Tv8, mentre è arrivata un po’ più staccata La7. Su Rai3 la pellicola Juliet, Naked – Tutta un’altra musica, con Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O’Dowd, Azhy Robertson, Lily Brazier, Megan Dodds, ha raccolto 587mila spettatori pari ad uno share del 3%. Mentre la replica di Masterchef 10, in onda su Tv8, ha conseguito 539mila spettatori ed il 3,7%. Su La7, infine, la pellicola cult, Churchill, con Brian Cox, Miranda Richardson, ha avuto 312mila spettatori con uno share dell’1,7%.

Ascolti tv day time

In access. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,168 milioni di spettatori con uno share del 10,7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 684mila spettatori con il 3,4%. Su Rai3 Qui Venezia Cinema a 535mila spettatori e 3% e Sapiens File a 747mila spettatori e 3,7%. Su Rete4 Stasera Italia weekend 771mila e 4% nella prima parte e 892mila spettatori e 4,3% nella seconda parte. Su La7 Meraviglie senza tempo ha interessato 293mila spettatori e 1,4%. Su Tv8 la replica di 4 Ristoranti 503mila spettatori con il 2,5%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco 417mila spettatori con il 2,1%. Su Nove Little Big Italy 183mila spettatori e 0,9%

In preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,191 milioni di spettatori e 18% mentre Reazione a Catena ha raccolto 3,230 milioni di spettatori e 22,4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1,1 milioni di spettatori e 9,5% mentre Caduta Libera ha avuto 1,7 milioni di spettatori e 12,1%.Su Rai3 TGR 2,220 milioni di spettatori con il 14,6%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Weekend 18,5% e 21,3%, A Sua Immagine 18,7%, Santa Messa 21,4%. Su Canale5 Tg5 Mattina 20,6% e Santa Messa 13,6%. Su Rai 2 Paralimpiadi Tokyo 2020 ha raccolto il 3,4% dalle 2.02 alle 8.30. Su Rai3 Agorà Estate 6,2% di share. Su La7 Omnibus 3,4%. Coffee Break Estate 2,6%. A mezzogiorno. Su Rai1 Angelus 21,7%, Linea Verde Estate 22,7%. Su Canale 5 Melaverde 10,4% e 16,1%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,8%. Su La7 L’Aria che Tira Il diario 0,9%.

Al pomeriggio.Su Rai1 Il Meglio di Da Noi… A ruota Libera 10,8%, Techetechetè 10,9%, Affari Tuoi Speciale 11,8%. Su Canale 5 L’Arca di Noè 15,5%, Beautiful 14,5%, Una Vita 13,5%, C’è post@ per Te 8,9%. Su Rai2 Tokyo 2020 – Paralimpiadi Cerimonia di chiusura 4,1% e la Regata Storica di Venezia 3,4%. Su Rai3 Kilimangiaro Collection 7,5%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato 1,134 milioni di spettatori e 10,7%. Su Canale 5 Gloria ha raccolto 620mila spettatori con l’8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 603mila spettatori con il 6.6%. Su Italia1 Fausto & Furio ha trovato 420mila ascoltatori con il 5,6% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è stato visto da 295mila spettatori con il 2,4%. Su Rete 4 Il caso Thomas Crawford ha avuto 231mila spettatori (3.9%). News delle 20 Tg1 a 4,525 milioni e 26,5%; Tg5 a 3,054 milioni e 17,4%; TgLa7 a 665mila e 3,8%.

Tra le prestazioni delle native digitali free in prima serata da registrare: vince Tv8 su Iris

Su Tv8 MasterChef 10 è la scelta di 539mila spettatori con il 3,7%. Su Iris The Blind Side a 522mila e 2,9%. Su Rai Premium La Classe degli Asini a 295mila e 1,5%. Su La5 Sorpresi dall’amore 290mila spettatori con l’1,44%. Sul Nove What Women Want – Quello che le Donne Vogliono 278mila spettatori e 1,7%. Su TopCrime Il ritorno di Colombo a 263mila e 1,33%.

Su Real Time 90 giorni per innamorarsi 261mila spettatori e l’1,3%. Sul 20 Momentum 250mila spettatori con l’1,25%. Su Cine34 Roba da ricchi a 229mila e 1,2%. Su Rai4 Good people 172mila spettatori con 0,85%. Su Rai Movie Non essere cattivo 169mila spettatori e 0,9%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento clou di Svizzera-Italia)