Ascolti tv 5 settembre 2021: un altro pareggio per gli Azzurri, ma è oro per Auditel

Ascolti tv: la Nazionale su Rai1 stravince la serata televisiva

Un altro pareggio inutile per la Nazionale di Roberto Mancini, Campione d’Europa, nella partita di qualificazione ai Mondiali di calcio in Qatar ne 2022 con la Svizzera. Uno 0 a 0 che mette in difficoltà gli Azzurri, ma che comunque conquista un ottimo 42,04% di share media e 8,654 milioni di tifosi collegati su Rai1, stravincendo la gara degli ascolti tv di domenica sera. Giovedì 2 settembre contro la Bulgaria a Firenze, l’Italia aveva raccolto il 36% e 7,3 milioni.

Seconda posizione, a una distanza siderale, la serie tv Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale5 all’8,81% e 1,579 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction aveva portato a casa il 9,9% e 1,579 milioni, ovvero lo stesso identico dato. Chiude il podio la serie tv N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 con il 4,24% e 882 mila contatti. Sette giorni fa lo stesso telefilm aveva fatto il 6,2% e 1,1 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con il film Matrimonio a Parigi su Italia1 con il 4,02% e 761 mila spettatori, poi L’amore criminale su Rete4 con il 3,61% e 652 mila e Juliet, naked – Tutta un’altra musica su Rai3 con il 2,97% e 587 mila. Si chiude con Masterchef Italia 10 su Tv8 con il 3,2% e 519 mila contatti, poi il film Churchill su La7 all’1,71% e 312 mila e la pellicola What Woman Want – Quello che le donne vogliono sul Nove all’1,7% e 278 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Svizzera-Italia)