Ascolti tv 15 luglio digital e pay: il Tour fa boom con Pogacar. Cinque ‘altre’ tv sopra il 2% in prime time, vince Nove

Su Sky Calciomercato l'Originale ha avuto 103 mila spettatori. In prima serata tra le native digitali free: Sul Nove Matrimonio a quattro mani 509mila e 2,9%. Su Rai Movie The Code 453mila e 2,4%. Su RaiPremium Il Commissario Rex 433mila e 2,3%. Su Tv8 I Delitti del Barlume 393mila e 2,2%. Su Iris Everest 371mila e 2,1%.

Ascolti native digitali free, gruppi: Altre Rai 8,1% nell’intera giornata e 7,5% in prima serata; Altre Mediaset 8,3% e 8,8%.

Una giornata ed una serata senza grandi eventi di sport, quella del 15 luglio. L’appuntamento più importante, così, per gli appassionati, è stata la tappa del Tour de France con uno degli ultimi grandi arrivi in salita nel menù e l’ennesima vittoria del campione sloveno Tadej Pogacar a Luz Ardizen. Su Rai2 la copertura della corsa ha avuto questi risultati: 1,113 milioni di spettatori con l’11,1% nella prima parte e 1,572 milioni di spettatori con il 17,7% nella seconda parte, con una media complessiva di quasi 1,3 milioni di spettatori ed il 13,5% di share. TourReplay, inoltre, ha ottenuto 660mila spettatori con l’8%.

Su Sky, invece, la puntata di Calciomercato l’Originale ha avuto 103 mila spettatori, mentre su SkyUno Un sogno in affitto è arrivato a 100 mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Vince Nove davanti a Rai Movie e Rai Premium

In prima serata. Sul Nove Matrimonio a quattro mani ha raccolto 509mila spettatori e 2,9%. Su Rai Movie The Code a 453mila spettatori e 2,4%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 433mila spettatori con 2,3%. Su Tv8 I Delitti del Barlume Aria di mare a 393mila spettatori con 2,2%. Su Iris Everest ha raccolto 371mila spettatori e 2,12%. Su Rai4 la serie MacGyver ha avuto 301mila spettatori e 1,7%. Su Real Time Matrimonio a prima vista Usa ha totalizzato 267mila spettatori con 1,4%. Sul 20 Nemico pubblico ha conseguito 237mila spettatori con 1,43%. Su Cine34 Roma a mano armata 220mila spettatori con 1,2%. Su La5 Battiti Live ha ottenuto 197mila spettatori con 1,4%. Su TopCrime The Closer 185mila spettatori e 0,93%. Su La7d per The Constant Gardener 84mila spettatori con 0,5%. Su Italia 2 Tekken 22mila e 0,12%.

In access. Su Tv8 4 Hotel a 403mila e 2,2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 338mila spettatori con 1,8%.

Nel preserale. Su Tv8 Quattro Ristoranti 241mila spettatori con l’1,7%.

Nel pomeriggio. Su Tv8 il film Intrappolata in Casa ha raccolto 293mila spettatori con il 2,6%. Sul Nove Donne Mortali 265mila spettatori e il 2,6%.

In seconda serata. Su TV8 Gomorra ha raccolto 209mila spettatori e 1,9% e poi 187mila con il 3,1%. Sul Nove Maschera di ferro 193mila spettatori e il 3%. Su Rai4 Hansel & Gretel 153mila e 2%.

