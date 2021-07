Ascolti Tv 4 luglio digital & pay: Verstappen, Pogacar, Mannion in evidenza. Crolla Canale5? Le Altre di Cologno ereditano pubblico e fanno il 10,2%

In evidenza la Formula 1 sia live su Sky che in differita su Tv8, ma anche la SuperBike. Tra le native digitali free: Su Tv8 Cani Sciolti 588mila e 3,3%. Su Rai4 Jukai – La Foresta dei Suicidi 390mila e 2,1%. Su Iris Nato il 4 Luglio 377mila con il 2,4%. Su Rai Movie L’Albatross oltre la Tempesta 343mila con l’1,9%.

Ascolti Tv altre tv, gruppi: altre Rai 8,4% nell’intera giornata e 7,9% in prima serata; altre Mediaset 9,5% nell’intera giornata e 10,22% in prima serata

La migliore rete Mediaset, ieri, in prima serata? Sono state le Altre di Cologno, tutte assieme. In una serata e giornata particolare. Tanto sport in tv, con la Formula Uno, la Superbike, il Tour de France e il Basket pre olimpico domenica 4 luglio. Partiamo dal bilancio Auditel della Formula 1 in diretta su Sky. Sulla pay la gara austriaca ha ottenuto alle 15.00 oltre 1,294 milioni di spettatori ed il 9,9% di share; su Tv8 la differita del Gran Premio vinto da Max Verstappen ha totalizzato 1,2 milioni di spettatori con il 9,4% di share.

In primo piano anche il basket, con la partita di Belgrado, Serbia-Italia, trasmessa anche in chiaro sulla terza rete (745mila e 4%), vinta chiaramente dagli Azzurri, che così hanno conquistato il pass olimpico, ha avuto sulla pay 159mila spettatori di flusso e lo 0,9% e, nella prima emissione differita, ulteriori 70mila spettatori. In tema sport, in chiaro, al pomeriggio su Rai2 la seconda tappa alpina del Tour de France con la seconda parte ha riscosso 2,077 milioni e il 17,1%. Mentre Su Tv8 la Superbike ha avuto 398mila spettatori con il 2,9%.

Tra le native digitali free vince Tv8, seconda Rai4 ma è record delle Altre di Cologno in prima serata

In prime time. Su Tv8 Cani Sciolti è stato visto da 588mila spettatori con il 3,3% di share. Su Rai4 Jukai – La Foresta dei Suicidi ha conquistato 390mila spettatori pari al 2,1% di share. Su Iris Nato il 4 Luglio ha raccolto 377mila spettatori con il 2,4%. Su Rai Movie L’Albatross oltre la Tempesta ha convinto 343mila spettatori con l’1,9%. Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi a 328mila spettatori (1,8%) col primo episodio e 480mila spettatori (3,4%) col secondo episodio. Su Real Time per 90 giorni per innamorarsi 328mila spettatori con 1,8%. Sul 20 Chinese Zodiac ha avuto 294mila spettatori con 1,7%.

Sul Nove Supernanny a 292mila spettatori (1,5%) col primo episodio e 300mila spettatori (2,1%) col secondo. Su Cine 34 Ricchi ricchissimi praticamente in mutande a 290mila e 1,6%. Su La5 Ricomincio da ieri 265mila spettatori e l’1,44%. Su RaiPremium Purchè finisca bene 261mila e 1,43%. Su Focus Enigmi svelati 180mila spettatori con 1%. Su TopCrime Colombo 140mila e 1,3%. Su Mediaset Extra Tu si que vales 120mila spettatori con 0,7%. Su La7d per Grey’s Anatomy 111mila spettatori con 0,6%. Su Italia2 Young Sheldon ha avuto 31mila spettatori e 0,2%. In access. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha avuto 529mila spettatori e 2,9% di share. Sul Nove Little Big Italy 271mila spettatori e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento della Formula 1)