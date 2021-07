Ascolti tv 15 luglio 2021: Canale5 batte la replica della finale Italia-Inghilterra

Ascolti tv: il film Nove lune e mezza vince la serata. Bene Raffaella Carrà in replica

Scelta molto strana quella di Rai1 di riproporre la partita Italia-Inghilterra in prima serata a soli quattro giorni dall’evento in diretta. E infatti la finale di Euro 2020 ha registrato solo il 13,2% di share media con 1,728 milioni di tifosi collegati. L’ammiraglia di viale Mazzini è così stata battuta da Canale5 che proponeva il film Nove lune e mezza al 12,2% e 2,119 milioni di telespettatori.

Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto l’8,32% e 1,3 milioni con il documentario Viaggio nella Grande Bellezza – Assisi e Orvieto. Terza posizione per la replica di A raccontare comincia tu su Rai3, con Raffaella Carrà che intervista Renato Zero, all’8,5% e 1,505 milioni di contatti. Sette giorni fa la puntata con Fiorello aveva portato a casa il 13,65% e 2,5 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con la serie tv Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2 al 6,1% e 1,101 milioni di spettatori, poi il film The Fast and the Furious: Tokyo Drift su Italia1 al 5,1% e 901 mila e il talk show In onda – Prima serata su La7 al 4,1% e 734 mila. Si chiude con il film Le crociate su Rete4 al 3,7% e 569 mila contatti, poi il film Matrimonio a quattro mani su Nove al 2,9% e 509 mila e I delitti del BarLume su Tv8 al 2,2% e 393 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto il film Nove lune e mezza)